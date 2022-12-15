Biedt synthetische replicatie een voordeel?

Het debat over de vraag of fysieke of synthetische replicatie de beste manier is om een index te volgen, is zo goed als over, aangezien beide methoden nu worden gewaardeerd om hun potentiële voordelen. Wij hebben lange tijd gezegd dat elk van beide per geval moet worden beoordeeld of, beter gezegd, de index moet individueel worden bekeken om na te gaan of er een voordeel te behalen is. Wij belichten hier vijf gevallen waarin synthetische replicatie een duidelijk structureel voordeel biedt.

Amerikaanse aandelenindices

Britse aandelenindices

Europese aandelenindices

Wereldwijde aandelenindices

Indices van Chinese A-aandelen

De twee replicatiemethodes

Fysieke replicatie is de eenvoudigste methode en omvat de proportionele aankoop van alle indexcomponenten en herbalancering van die deelnemingen elke keer wanneer de index dat doet. Afgezien van de kosten in verband hiermee, waaronder die voor de handel in en de herweging van de effecten, kan de prestatie van de ETF afwijken van die van de index, afhankelijk van bijvoorbeeld de manier waarop de ETF dividenden en inkomsten uit effectenleningen verwerkt. Voor indices met een aantal minder liquide effecten zal een ETF mogelijk slechts een representatief deel van de index aanhouden. De kosten in verband van steekproeftechnieken zijn doorgaans lager dan die van volledige fysieke replicatie, maar dit gaat wel gaat ten koste van een hogere tracking error ten opzichte van de index.

Een ETF kan daarentegen de indexprestaties gelijkmatiger leveren door gebruik te maken van swaps. Bij synthetische replicatie wordt gebruik gemaakt van deze derivatencontracten. Dit zijn overeenkomsten tussen de ETF en een tegenpartij, of meerdere tegenpartijen, voor de uitwisseling (swapping) van kasstromen. De ETF zou doorgaans de exacte indexprestatie ontvangen, minus een vergoeding voor het swapcontract.

Synthetische replicatie voor Amerikaanse aandelenindices

Tot de grootste en langst lopende synthetische ETF's behoren ETF's die belangrijke Amerikaanse aandelenbenchmarks volgen, zoals de S&P 500 en de MSCI USA-indices. Een fysiek gerepliceerde ETF, gevestigd in een van de Europese rechtsgebieden die een belastingverdrag met de VS hebben, betaalt minder bronbelasting op de ontvangen dividenden, terwijl een synthetische ETF het brutorendement van de index kan ontvangen met 0% bronbelasting op dividenden. Daardoor kan een in Ierland gevestigde synthetische ETF profiteren van 15% extra dividendwaarde, vergeleken met een fysiek gerepliceerde ETF die ook in Ierland is gevestigd.