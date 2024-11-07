Ontdek het Invesco Euro Corporate Bond Fund

We voeren een grondige kredietanalyse uit, waarbij we intern en extern onderzoek combineren, om bedrijven van goede kwaliteit te vinden met aantrekkelijk gewaardeerde obligaties. Het doel is om het rendement te maximaliseren door een aanvaardbare en goed geïnformeerde blootstelling aan kredietrisico.

We houden rekening met het risico/rendementsprofiel van obligaties ten opzichte van cash, overheidsobligaties van de kernlanden en de rest van het vastrentende universum. We nemen alleen risico's die volgens ons naar behoren zullen worden beloond.