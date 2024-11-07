Ontdek het Invesco Euro Corporate Bond Fund

Fund Manager Julien Eberhardt
MFin, CFA
We beleggen in een gediversifieerde portefeuille van hoofdzakelijk investment-grade obligaties, die in euro zijn genoteerd, Zonder benchmark- of durationbeperkingen zijn we vrij om ons aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.Bekijk alle productinformatie
Beter gewaardeerde bedrijfsobligaties bieden relatief aantrekkelijke rendementen, die echter zijn gedaald vanwege de reeks verlagingen van de rentetarieven. En hoewel de credit spreads (het extra rendement van staatsobligaties) krap zijn, denken we dat de voorwaarden voor meer hoogwaardige vaste rente positief blijven. Verdere renteverlagingen zouden ook een positief effect moeten hebben.
We voeren een grondige kredietanalyse uit, waarbij we intern en extern onderzoek combineren, om bedrijven van goede kwaliteit te vinden met aantrekkelijk gewaardeerde obligaties. Het doel is om het rendement te maximaliseren door een aanvaardbare en goed geïnformeerde blootstelling aan kredietrisico.
We houden rekening met het risico/rendementsprofiel van obligaties ten opzichte van cash, overheidsobligaties van de kernlanden en de rest van het vastrentende universum. We nemen alleen risico's die volgens ons naar behoren zullen worden beloond.
Onze aanpak is flexibel, pragmatisch en marktgestuurd. We richten ons op absoluut risico en rendement en worden niet beperkt door een index. Dit stelt ons in staat om meer risico te nemen wanneer de kansen aantrekkelijk lijken, of om het risico te verminderen in perioden waarin meer risico volgens ons niet gerechtvaardigd is.
Onze beproefde aanpak is gebaseerd op fundamentele analyse, met een sterke nadruk op waardering. Onze fondsbeheerders worden ondersteund door een ervaren team van analisten.
Julien Eberhardt en Tom Hemmant zijn verantwoordelijk voor het beheer van het fonds, ondersteund door de rest van Invesco’s Fixed Income Team. Samen hebben de twee fondsbeheerders meer dan 38 jaar ervaring in de branche.
Vanwege de flexibiliteit die we hebben in ons mandaat en de capaciteit voor kredietonderzoek binnen het team, geloven we dat het fonds aantrekkelijke risicogewogen rendementen kan leveren in deze vitale activaklasse.
Diversificatie: Obligaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij de diversificatie van beleggersportefeuilles en helpen bij het beperken van portefeuilleverliezen in tijden van negatieve aandelenrendementen.
Genereren van inkomsten: Obligaties bieden met regelmatige tussenpozen een vast bedrag aan inkomsten in de vorm van couponuitkeringen.
Bedrijfsobligaties zijn schuldpapier dat wordt uitgegeven door een bedrijf om kapitaal op te halen. Een belegger die een bedrijfsobligatie koopt leent in feite geld aan het bedrijf in ruil voor een reeks rentebetalingen. Deze obligaties kunnen echter ook actief op een secundaire markt worden verhandeld.
Een staatsobligatie is een schuldpapier dat wordt uitgegeven door een regering en verkocht aan beleggers om de uitgaven te ondersteunen. Staatsobligaties worden beschouwd als beleggingen met een laag risico omdat de regering deze garandeert. Vanwege hun relatief lage risico leveren staatsobligaties lage rentetarieven op.
Hoogrentende obligaties hebben een lagere kredietwaardigheid van minder dan BBB- van Standard & Poor’s en Fitch, of minder dan Baa3 van Moody’s. Hoogrentende obligaties hebben een groter defaultrisico en hebben een hogere prijsvolatiliteit. Daarom zijn de rentebetalingen ook hoger dan die van investment-grade obligaties.
Duration (gemiddelde gewogen looptijd) is een maatstaf voor de gevoeligheid van een obligatie voor renteschommelingen. De resterende looptijd (‘time to maturity’) en couponrente van een obligatie zijn twee factoren die de duration van een obligatie beïnvloeden. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de duration van een bond is, des te meer de prijs ervan zal stijgen wanneer de rentetarieven dalen en omgekeerd.
De duration van een fixed income portefeuille wordt berekend als het gewogen gemiddelde van afzonderlijke obligatie-durations in een portefeuille. De duration van een portefeuille kan daarom actief worden beheerd door fondsbeheerders om het portefeuillerisico te verlagen of verhogen wanneer ze dat verstandig vinden.
