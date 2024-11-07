Ontdek het Invesco Euro Corporate Bond Fund

Ontdek het Invesco Euro Corporate Bond Fund

We beleggen in een gediversifieerde portefeuille van hoofdzakelijk investment-grade obligaties, die in euro zijn genoteerd, Zonder benchmark- of durationbeperkingen zijn we vrij om ons aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Het potentieel voor beleggers

Beter gewaardeerde bedrijfsobligaties bieden relatief aantrekkelijke rendementen, die echter zijn gedaald vanwege de reeks verlagingen van de rentetarieven. En hoewel de credit spreads (het extra rendement van staatsobligaties) krap zijn, denken we dat de voorwaarden voor meer hoogwaardige vaste rente positief blijven. Verdere renteverlagingen zouden ook een positief effect moeten hebben.

Tot 30% in overheids- en hoogrentende obligaties

Dit is een investment-grade bedrijfsobligatieportefeuille, maar we hebben de flexibiliteit om tot 30% toe te wijzen aan hoogrentende effecten en overheidsobligaties.

Actief durationbeheer

Zonder duration-beperkingen kunnen we de risico’s beheersen of profiteren van kansen.

Weinig of geen valutarisico

Omdat de meeste portefeuilleposities zijn genoteerd in EUR, bestaat er weinig of geen valutarisico voor EUR-beleggers.

Waarom dit fonds?

We voeren een grondige kredietanalyse uit, waarbij we intern en extern onderzoek combineren, om bedrijven van goede kwaliteit te vinden met aantrekkelijk gewaardeerde obligaties. Het doel is om het rendement te maximaliseren door een aanvaardbare en goed geïnformeerde blootstelling aan kredietrisico.

We houden rekening met het risico/rendementsprofiel van obligaties ten opzichte van cash, overheidsobligaties van de kernlanden en de rest van het vastrentende universum. We nemen alleen risico's die volgens ons naar behoren zullen worden beloond.

Onze aanpak is flexibel, pragmatisch en marktgestuurd. We richten ons op absoluut risico en rendement en worden niet beperkt door een index. Dit stelt ons in staat om meer risico te nemen wanneer de kansen aantrekkelijk lijken, of om het risico te verminderen in perioden waarin meer risico volgens ons niet gerechtvaardigd is.

Onze beproefde aanpak is gebaseerd op fundamentele analyse, met een sterke nadruk op waardering. Onze fondsbeheerders worden ondersteund door een ervaren team van analisten.

Meer informatie over de performance en essentiële beleggersinformatie is te vinden op de productpagina van het Invesco Euro Corporate Bond Fund.

  • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten.   De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren. Het fonds maakt voor beleggingsdoeleinden gebruik van derivaten (complexe instrumenten), wat kan leiden tot een aanzienlijke hefboom voor het fonds en grote schommelingen in de waarde van het fonds. Het fonds kan beleggen in noodlijdende effecten met een aanzienlijk risico van kapitaalverlies. Het fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat tot een aanzienlijk risico van kapitaalverlies kan leiden afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen.
Meer informatie over het fonds

Maak kennis met het team

Julien Eberhardt en Tom Hemmant zijn verantwoordelijk voor het beheer van het fonds, ondersteund door de rest van Invesco’s Fixed Income Team. Samen hebben de twee fondsbeheerders meer dan 38 jaar ervaring in de branche.

Vanwege de flexibiliteit die we hebben in ons mandaat en de capaciteit voor kredietonderzoek binnen het team, geloven we dat het fonds aantrekkelijke risicogewogen rendementen kan leveren in deze vitale activaklasse.

Veelgestelde vragen

Diversificatie: Obligaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij de diversificatie van beleggersportefeuilles en helpen bij het beperken van portefeuilleverliezen in tijden van negatieve aandelenrendementen.

Genereren van inkomsten: Obligaties bieden met regelmatige tussenpozen een vast bedrag aan inkomsten in de vorm van couponuitkeringen.

Bedrijfsobligaties zijn schuldpapier dat wordt uitgegeven door een bedrijf om kapitaal op te halen. Een belegger die een bedrijfsobligatie koopt leent in feite geld aan het bedrijf in ruil voor een reeks rentebetalingen. Deze obligaties kunnen echter ook actief op een secundaire markt worden verhandeld.

Een staatsobligatie is een schuldpapier dat wordt uitgegeven door een regering en verkocht aan beleggers om de uitgaven te ondersteunen. Staatsobligaties worden beschouwd als beleggingen met een laag risico omdat de regering deze garandeert. Vanwege hun relatief lage risico leveren staatsobligaties lage rentetarieven op.

Hoogrentende obligaties hebben een lagere kredietwaardigheid van minder dan BBB- van Standard & Poor’s en Fitch, of minder dan Baa3 van Moody’s. Hoogrentende obligaties hebben een groter defaultrisico en hebben een hogere prijsvolatiliteit. Daarom zijn de rentebetalingen ook hoger dan die van investment-grade obligaties.

Duration (gemiddelde gewogen looptijd) is een maatstaf voor de gevoeligheid van een obligatie voor renteschommelingen. De resterende looptijd (‘time to maturity’) en couponrente van een obligatie zijn twee factoren die de duration van een obligatie beïnvloeden. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de duration van een bond is, des te meer de prijs ervan zal stijgen wanneer de rentetarieven dalen en omgekeerd.

De duration van een fixed income portefeuille wordt berekend als het gewogen gemiddelde van afzonderlijke obligatie-durations in een portefeuille. De duration van een portefeuille kan daarom actief worden beheerd door fondsbeheerders om het portefeuillerisico te verlagen of verhogen wanneer ze dat verstandig vinden.

  • Gegevens per 31 januari 2021 tenzij anders vermeld. Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie.

    Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig.​ Voor informatie over onze fondsen en de relevante risico's kunt u de documenten met essentiële informatie/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en het prospectus (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans) en de financiële rapporten raadplegen, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van beleggersrechten in het Engels is beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. Niet alle aandelenklassen van dit fonds zijn mogelijk in alle rechtsgebieden openbaar te koop en niet alle aandelenklassen zijn hetzelfde, noch passen ze noodzakelijkerwijs bij elke belegger

    EMEA3310549/2024
