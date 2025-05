Investment-grade krediet omvat obligaties of andere fixed income effecten waaraan een bepaald niveau van kredietwaardigheid wordt toegekend door ratingbureaus. Deze effecten worden gezien als instrumenten met een lager risico op wanbetaling dan krediet met een lagere rating (ook wel high-yield of “junk” obligaties). De ratings voor investment-grade krediet liggen variëren doorgaans van BBB- of Baa3 (laag) tot AAA of Aaa (hoog).