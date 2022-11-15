Een wereld van mogelijkheden om inkomsten te realiseren
Kijk verder dan de regionale invalshoek voor een daadwerkelijk wereldwijd inkomstenpotentieel.
Wij zoeken naar kansen in het investment-grade segment over de hele wereld om de beste beleggingen te vinden. Dit stelt ons in staat om portefeuilles op te bouwen die steven naar stabiele inkomsten voor beleggers.
Bij elke stap integreren we ESG-overwegingen volledig en nemen we bedrijven met sterke ESG-ratings actief op in onze portefeuille in het kader van onze naleving van artikel 8 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.
Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Voor duurzaamheidsaspecten verwijzen we naar de website van de beheermaatschappij.
Wij gaan een stapje verder
Het nastreven van een innovatieve aanpak is niet altijd gemakkelijk. Maar, in tegenstelling tot traditionele bedrijfsobligatiebeheerders, richten wij ons niet alleen op markttiming of effectenselectie
Wij gaan een stapje verder. We combineren thematische trends met de selectie van emittenten en gebruiken macro-overlay-strategieën om risico 's efficiënt te beheren. Dit helpt bij het vinden van kansen en het streven naar veerkrachtige inkomsten uit uw portefeuille.
De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa. Het fonds wordt actief beheerd en is niet gebonden aan een benchmark.
Lees hieronder meer over onze benadering.
Hoe kan onze beleggingsaanpak bijdragen aan de inkomsten die u nodig heeft?
Door beleggingsthema’s voor de middellange tot lange termijn te vinden, kunnen we kansen isoleren en trends op de kredietmarkt signaleren. Vervolgens passen we onze bevindingen strategisch toe op de effectenselectie en de portefeuillepositionering.
Door deze beleggingsthema 's te implementeren met een relatieve waardebenadering ten opzichte van de benchmark kunnen we inkomsten genereren op basis van verschillende thematische factoren. Die factoren zijn regio's, sectoren, obligatievaluta’s, de structuur van de kredietcurve en kapitaalstructuur.
De beperking van het risico op verlies wanneer bedrijfsobligaties zwak zijn is een essentieel onderdeel van kapitaalbescherming. Het team kan macro-overlays zoals liquide derivaten implementeren, afhankelijk van het risiconiveau. Het doel is om het portefeuillerisico efficiënt te beheren en de transactiekosten te beperken
Met behulp van goedkope verhandelbare instrumenten worden risico’s en potentiële verliezen efficiënt beperkt.
Het beheerdersduo Lyndon Man en Luke Greenwood heeft gemiddeld 20 jaar ervaring. Ze worden ondersteund door het Invesco Fixed Income-team.
De Co-managers hebben het fonds sinds augustus 2013 gezamenlijk beheerd door meerdere beleggingscycli heen. Onze beproefde aanpak is gebaseerd op fundamentele analyse en thematische inzichten en streeft naar het leveren van een meer regelmatige stroom van aantrekkelijk risicogewogen rendement.
Essentiële beleggersinformatie en factsheets zijn t naare vinden op de Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund productpagina.
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Strategie
De fondsbeheerders hebben meer dan 20 jaar ervaring met het beheer van bedrijfsobligatiestrategieën. Momenteel heeft het fonds een totaal vermogen van >$ 2 mld onder beheer. Het fonds belegt in 2.200 verschillende kredietverstrekkers, en wordt ondersteund door het wereldwijde onderzoeksteam