Een wereld van mogelijkheden om inkomsten te realiseren

Kijk verder dan de regionale invalshoek voor een daadwerkelijk wereldwijd inkomstenpotentieel.

Wij zoeken naar kansen in het investment-grade segment over de hele wereld om de beste beleggingen te vinden. Dit stelt ons in staat om portefeuilles op te bouwen die steven naar stabiele inkomsten voor beleggers.

Bij elke stap integreren we ESG-overwegingen volledig en nemen we bedrijven met sterke ESG-ratings actief op in onze portefeuille in het kader van onze naleving van artikel 8 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Voor duurzaamheidsaspecten verwijzen we naar de website van de beheermaatschappij.