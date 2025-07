Deze strategie streeft naar een maximaal totaalrendement, voornamelijk door te beleggen in een flexibele allocatie van schuldbewijzen en cash. We zijn niet gebonden aan benchmarkbeperkingen en kunnen wereldwijd actief beleggen in bedrijfs- en staatsobligaties, high-yield obligaties, ontwikkelde en opkomende markten en cash op fixed income markten.

Flexibiliteit is de hoeksteen van onze filosofie. We beleggen alleen wanneer we denken dat het mogelijke rendement voldoende compensatie biedt voor het risico en passen onze assetallocatie aan als reactie op marktveranderingen. Dit betekent dat we soms het marktrisico in onze portefeuilles aanzienlijk verminderen, wanneer we denken dat de beloning onvoldoende is. Dankzij deze flexibiliteit kunnen we ook diverse risico’s actief beheren, zoals duration-, krediet-, rendementscurve- en valutarisico’s, zowel tactisch op de korte termijn als strategisch op de lange termijn.