Ontdek het Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
We streven naar het genereren van inkomen en groei op lange termijn, met exposure aan de diversificatievoordelen en relatieve rendementsverbetering die opkomende markten bieden.Bekijk alle productinformatie
Op zoek naar mogelijke rendementen in opkomende markten
Historisch gezien hebben obligaties uit opkomende markten in lokale valuta aantrekkelijke relatieve rendementen en toegang tot sterke overheidsbalansen opgeleverd. We maken gebruik van de expertise van onze fondsbeheerders, streven naar betere prestaties dan de markt met beperking van het neerwaartse risico dat aan deze beleggingscategorie is verbonden.
Waarom dit fonds?
Geen enkele markt of regio staat op zichzelf. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met handelsrelaties en internationale betrekkingen. Daarom combineren we top-down macroanalyse met bottom-up landenonderzoek.
Bij de ontwikkeling van onze macro-economische vooruitzichten houden we rekening met de sterke onderlinge verbindingen tussen ontwikkelde en opkomende markteconomieën om ons mondiale perspectief beter te informeren.
Op basis van deze macro-economische vooruitzichten wijzen we risico toe aan rentetarieven en valuta’s voor een beleggingshorizon van 9-18 maanden.
Gelet op de relatieve volatiliteit van de activaklasse, geloven wij dat een asymmetrische aanpak van risicobeheer en risicobudget over het algemeen de beleggingservaring soepeler kan laten verlopen.
We streven naar beperking van de volatiliteit gedurende de gehele cyclus van opkomende markten. Daarom is onze allocatie op ex-ante basis niet aan risico (volatiliteit) niet groter dan die van de benchmark en maken we gebruik van de volgende strategieën om verliezen te beperken:
- Handhaving van een lage tracking error en hoge volatiliteit in periodes van risicobereidheid.
- Handhaving van een hoge tracking error en lage volatiliteit in de risicoaversie.
Als fiduciaire beheerders integreren we ESG-factoren in het beleggingsproces, omdat we geloven dat ESG een belangrijk instrument is voor risicobeheer in opkomende markten.
Om beter inzicht te krijgen in ESG-factoren hanteren we een kwalitatief en kwantitatief kader, doen we ons eigen onderzoek op locatie en werken we rechtstreeks samen met lokale experts. Dat zijn onder meer beleidsmakers, hoge regeringsfunctionarissen, vertegenwoordigers van centrale banken, overheidsbestuurders, politici, niet-gouvernementele organisaties en vertegenwoordigers van de particuliere sector.
De grootte van posities wordt aangepast op basis van ESG-factoren, met als uitgangspunt dat financiële statistieken en waarderingen de beleggingsargumenten ondersteunen.
ESG-risico's worden ook in aanmerking genomen en actief beheerd en het fonds valt onder artikel 8 van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('Sustainable Finance Disclosure Regulation' of SFDR).
Raadpleeg de productpagina van het Invesco Emerging Markets Local Debt Fund voor essentiële beleggersinformatie en factsheets. De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in een bepaalde onderliggende asset.
Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Informatie over duurzaamheidsaspecten vindt u op https://www.invescomanagementcompany.lu.
Maak kennis met het team
Hemant Baijal en Wim Vandenhoeck zijn verantwoordelijk voor het beheer van het fonds. Ze maken deel uit van ons Global Debt Team, gevestigd in New York. De elf beleggingsprofessionals in het team hebben allemaal verschillende achtergronden, spreken vloeiend bijna 15 talen en hebben een enorm brede ervaring, met gemiddelde 23 jaar beleggingservaring en 11 jaar bij Invesco.
Wij geloven dat obligaties uit opkomende markten in lokale valuta een gedifferentieerd potentieel bieden voor alfa en inkomen. Ze hebben zinvolle voordelen voor de diversificatie van de portfolio’s van klanten.
Veelgestelde vragen
We zien een gunstige ontwikkeling voor obligaties in lokale opkomende markten omdat door de aanhoudende versoepeling van de Amerikaanse Federal Reserve de centrale banken in opkomende markten hun beleid kunnen versoepelen en zo de binnenlandse groei zullen stimuleren. Nominale en reële rentetarieven zijn hoog gebleven in opkomende markten, terwijl desinflatie over het algemeen is voortgezet. Daardoor bieden opkomende markten aantrekkelijke rentetarieven vergeleken met die van ontwikkelde markten.
Daarnaast zorgen een wisselende groei en inflatie in de afzonderlijke landen voor goede mogelijkheden qua totaalrendement. We blijven ons richten op landen met een hogere nominale groei, zoals India en Maleisië, die een aanzienlijke economische groei hebben gerealiseerd vanwege hun hogere exportactiviteit en veerkrachtige binnenlandse uitgaven. We zien de grootste mogelijkheden in de wereldwijde normalisatie van de rendementscurves.
Ondanks de grote risico’s waaronder de volatiliteit door de Amerikaanse politieke onzekerheid en mogelijke valutagevolgen, is het externe klimaat positief vanwege de wereldwijde versoepeling van het monetaire beleid, de mogelijke extra stimulus van China en lagere olieprijzen. Samenvattend zien we veelbelovende mogelijkheden voor het genereren van extra rendement (alpha).
Emerging Market Debt omvat obligaties die worden uitgegeven door landen met opkomende economieën en door bedrijven in die landen, uitgegeven in zowel lokale als harde valuta.
Obligaties in lokale valuta zijn schuldbewijzen die worden uitgegeven door overheden of bedrijven in hun lokale valuta. De drivers van het rendement zijn afkomstig van lokale rendementen, kapitaalgroei (veranderingen in rentecurve of kredietwaardigheid) en valuta. Landen kunnen zich in verschillende fasen van de economische cyclus bevinden. Het is dus mogelijk dat rentetarieven en rendementen niet gecorreleerd zijn aan die in ontwikkelde markten. Gezien de aanhoudende groei zijn obligaties in lokale valuta doorgaans meer liquide dan obligaties in harde valuta. En er zijn steeds meer markten met belegbare/liquide lokale obligatiemarkten die toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers.
Obligaties in harde valuta zijn schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven in een andere valuta. Dat is meestal de munt van een ontwikkelde markt, zoals de USD of euro. Veel landen met een lage inkomen en een zwakkere economie, de zogenaamde "frontiermarkten", worden gestimuleerd om obligaties in harde valuta uit te geven omdat ze daarmee meer buitenlandse investeringen aan kunnen trekken (die als minder riskant worden beschouwd als ze zijn uitgegeven als in USD of euro) dan schuldpapier in hun lokale valuta.
Beleggen in obligaties van opkomende markten in lokale valuta biedt:
- hogere rendementen: Meestal hogere inkomsten dan obligaties van ontwikkelde markten.
- Diversificatie: Lagere correlatie met andere asset classes.
- Valutawinsten: Mogelijkheid voor waardevermeerdering van valuta.
- Inflatiehedging: Obligaties kunnen aan de inflatie zijn gekoppeld en worden overeenkomstig gecorrigeerd.
- Groeimogelijkheden: Opkomende economieën worden meestal in verband gebracht met toegang tot aantrekkelijke groeimogelijkheden.
Wel dient men zich bewust te zijn van hogere risico's zoals valutavolatiliteit en politieke onzekerheid. Actief beheer is belangrijk.
