Artikel

Vooruitzicht voor beleggen in fixed income: een veelbelovend jaar na een pijnlijke sell-off

19 december 2022
Invesco
Vooruitzicht voor beleggen in fixed income: een veelbelovend jaar na een pijnlijke sell-off

Belangrijkste punten

Een veelbelovend jaar voor fixed income

1

In 2022 vond een pijnlijke verkoopgolf plaats op vastrentende markten. Het voordeel is dat rendement en waarderingen nu aantrekkelijker lijken dan dat lang het geval was. 

Navigeren door onzekere macro-economische tijden

2

Nu de macro-economische discussie verandert van inflatie naar zorgen over tragere groei en recessie, zouden de defensieve kwaliteit van fixed income wel eens aantrekkelijk kunnen blijken.

Kansen in het hele kredietspectrum

3

We bespreken ons vooruitzicht voor een reeks vastrentende asset classes, uitgesplitst naar onze verschillende teams. Lees meer over inzichten in staatsobligaties, krediet van beleggingskwaliteit, hoog rendement etc.

Instructie: Wijziging van de selectie verplaatst de focus onmiddellijk naar een overeenkomende kop verderop, op dezelfde pagina

Volgens de Amerikaanse belegger Bill Gross zijn obligatiebeleggers “de vampiers van de beleggingswereld”. “Ze houden van achteruitgang, recessie - alles dat leidt tot lage inflatie en bescherming van de echte waarde van hun leningen”.

Als dat klopt, dan was 2022 een metaforische steek door het hart. Hoge inflatie en een reeks van renteverhogingen leidden tot een slopend jaar voor deze asset class. Centrale banken hebben moeite om hun economieën af te koelen, gecombineerd met verstoring van de toeleveringsketen, een oorlog in Europa en stijgende energiekosten. Daardoor zijn de rendementen gestegen tot hun hoogste niveaus in 10 jaar, wat zware verliezen op alle obligatiemarkten veroorzaakte.

Het voordeel van dit alles is de terugkeer van inkomen op vastrentende markten, dat sinds 2008 grotendeels afwezig was. In sommige delen van deze asset class worden nu met aandelen vergelijkbare rendementen gerealiseerd. We zien dat veel beleggers weer geïnteresseerd zijn in fixed income, nu 2023 nadert. Dit wordt alleen maar versterkt door berichten over een aanstaande recessie.

Macro-economische omgeving

Uit gesprekken met onze beleggers in fixed income bij Invesco blijkt dat men in het algemeen denkt dat inflatie zijn piek bijna heeft bereikt, als dat al niet het geval is. De problemen met de toeleveringsketen zijn grotendeels opgelost, voorraden worden weer opgebouwd en de uitgaven zullen waarschijnlijk dalen vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud voor consumenten.

Door verlichting van de inflatie zouden centrale banken hun beleid kunnen versoepelen. Sommige van onze fixed income teams denken dat de rentetarieven in het eerste kwartaal van volgend jaar hun piek zullen bereiken. Het verleden heeft echter aangetoond dat beslissingen van de Federal Reserve (Fed) moeilijk te voorspellen zijn. Beleggers zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden zodat ze goed kunnen reageren.

We weten niet precies wanneer de Fed de rente niet verder zal verhogen, maar dit is waarschijnlijk afhankelijk van de inflatie. Elke verbetering zou daarom de risicobereidheid van beleggers weer kunnen stimuleren.

Paul Syms, Head of Fixed Income ETFs

Beleggers moeten zich nu echter richten op zorgen over groeivertraging en recessie. De mogelijkheden voor een ‘zachte landing’ worden steeds geringer en zodra inflatie verandert in negatieve groei, zijn vastrentende effecten de favoriete markt voor veel beleggers.

Fixed income - basisprincipes: Waarom zijn obligaties aantrekkelijk in perioden van recessie?

Obligaties presteren meestal beter dan andere assets (zoals aandelen) in perioden met recessie omdat ze worden beschouwd als veiligere assets. Daarom kiezen veel beleggers voor obligaties, wat wij een ‘vlucht naar een veilige haven” noemen Dit verhoogt de obligatiekoersen.

Bovendien verlagen overheden vaak de rentetarieven in perioden van recessie om de uitgaven te stimuleren. Het gevolg is een stijging van de obligatiekoersen omdat de vaste couponuitkeringen aantrekkelijker worden vanwege de dalende rentetarieven.

Waar zien we kansen?

Omdat de spreads in 2022 duidelijk groter zijn geworden, is de keuze tussen vastrentende asset classes nu nog belangrijker dan het lange tijd is geweest. Wat zou in een dergelijke situatie de strategie van beleggers voor hun fixed income allocatie moeten zijn? We delen onze inzichten over de verschillende marktsegmenten.
 

Vooruitzicht voor staatsobligaties

De stijgende rendementen in de loop van dit jaar betekent dat staatsobligaties nu aantrekkelijke inkomsten bieden. Zo is het rendement op de 10-jaars staatsobligatie nu net iets meer dan 4%, versus 1,5% aan het begin van het jaar en 2,6% begin augustus.  

Omdat recessie het meest waarschijnlijke scenario in 2023 is, zullen staatsobligaties naar verwachting goed presteren. Deze worden namelijk meestal ondersteund een soepeler beleid van de centrale banken en de vlucht naar 'veilige havens’. Dat historische gedrag zou kunnen worden herhaald wanneer de onzekerheid over inflatie en rentetarieven aanhoudt.
 

Vooruitzicht voor krediet van beleggingskwaliteit

Kredietspreads zijn aanzienlijk groter geworden dit jaar en, behalve crisisperioden zoals in 2008, zijn nauwelijks groter geweest dan nu. Dit biedt goede kansen voor inkomen voor beleggers in bedrijfsobligaties. Het is goed om erop te wijzen dat de spread op bedrijfsobligaties wordt betaald boven het rendement op staatsobligaties. Het rendement op bedrijfsobligaties is in de loop van 2022 ook sterk gestegen, waardoor het algehele rendement zeer aantrekkelijk is.

Natuurlijk dient men zich te realiseren dat grotere spreads gepaard gaan met een hoger kredietrisico, zeker gezien de uitdagende macro-economische omgeving. Deze periode is echter niet vergelijkbaar met vorige crisisperioden. Banken zijn nu sterker en beschikken over voldoende kapitaal, terwijl bedrijven een relatief voorzichtige aanpak hebben gekozen en hun balans versterken. 

"Momenteel zijn de risico's niet systemisch. Dat geeft ons het vertrouwen om bedrijfsobligaties te kopen, die nu in veel gevallen een rendement van 4-6% opleveren." Michael Matthews, Co-Head of Fixed Interest

Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, zouden bepaalde regio’s goede kansen kunnen bieden. De spreads zijn in Europa groter geworden1 dan in de VS vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de grotere blootstelling aan de energiecrisis en meer zorgen over economische groei. Gezien het feit dat de fundamentele bedrijfsfactoren sterk blijven met geringe kans op afwaardering, zouden deze markten aantrekkelijk kunnen blijken te zijn.

"We denken dat Europese spreads goede waarde bieden, met name vergeleken met de VS. Dit biedt beleggers compensatie voor de lagere groeivooruitzichten." Lyndon Man, Co-Head of Global Investment Grade Credit

Figuur 1. Spreads van krediet van beleggingskwaliteit: grote regionale verschillen

Bron: Invesco, per 26 oktober 2022.

Vooruitzicht voor hoogrentende en achtergestelde obligaties

De hoogrentende obligatiemarkt doet zijn naam nu alle eer aan. De rendementen in deze asset class zijn hoger dan ze lange tijd zijn geweest. Dit biedt kansen voor beleggers die het risicoprofiel van hun portefeuilles willen verhogen. 

"Voor meer riskante obligaties zoals hoogrentende en achtergestelde obligaties zijn de rendementen nu in de hoge enkele cijfers." Thomas Moore, Co-Head of Fixed Interest

Het risico voor deze asset class is dat economische zwakte zou kunnen leiden tot credit stress en credit default. Grondige kredietanalyses zijn belangrijk zodat beleggers bedrijven kunnen kiezen met een balans die sterk genoeg is om de storm te weerstaan.

Additional Tier 1 voorwaardelijk converteerbare obligaties, vaak aangeduid als AT1’s of CoCo’s, zouden een interessant segment kunnen zijn voor beleggers die het risico willen verhogen op zoek naar hogere rendementen. Deze hybride effecten worden uitgegeven door Europese financiële instellingen en dienen als een direct beschikbare bron van bankkapitaal in crisistijden. 

"We denk dat de rendementen op AT1’s nu aantrekkelijk zijn, zowel absoluut als relatief vergeleken met een traditioneel hoog rendement, en elk teken dat wijst op beëindiging van de renteverhogingen door centrale banken is positief voor deze markt." Paul Syms, Head of Fixed Income ETFs

We bespreken een casestudy van ons Investment Grade Credit team, die ook kansen zien bij bepaalde achtergestelde obligaties.

Casestudy: Kansen ontdekken bij achtergestelde obligaties

Lyndon Man, Co-Head of Investment Grade Credit

Volgens ons zijn er aantrekkelijke beleggingskansen in achtergestelde obligaties van goed gekapitaliseerde Europese banken en bedrijven. Dit wordt ondersteund door diverse factoren:

  • Door het risicomijdende gedrag vanwege stijgende rentetarieven is dit marktsegment systematisch goedkoper geworden. Dit heeft volgens ons geleid tot een aantrekkelijke dynamiek tussen risico en beloning.
  • Europese banken blijven hun balans verbeteren na de Covid-pandemie. Bovendien zal hun winstgevendheid toenemen door stijgende rentetarieven.
  • Bedrijfsobligaties blijven een belangrijke element op deze markt (hybride bedrijfsobligaties) gezien de kapitaalkosten. Het extensierisico is daarom volgens ons minder dan momenteel is ingeprijsd.  

We blijven zeer selectief met de nadruk op emittenten van hoogwaardige beleggingskwaliteit.

Figuur 2. Achtergestelde obligaties bieden goede waarde vergeleken met hun ‘senior’ tegenhangers.

Bron: Invesco, per 26 oktober 2022.

Vooruitzicht voor obligaties in opkomende markten

De ontwikkelingen van het beleid en de rentetarieven in de VS zullen bepalend zijn voor het vooruitzicht voor groeimarktobligaties. Beleggers zullen dit daarom nauwlettend in de gaten houden. 

"We denken dat een verlaging van de Amerikaanse rentevolatiliteit, in tegenstelling tot het absolute niveau van de rentetarieven, van cruciaal belang is voor een aanhoudend goed resultaat op groeimarkten." Wim Vandenhoeck, Senior Portfolio Manager, Global Debt

Figuur 3. Het probleem voor de markten is de dollar en de uitdaging voor de dollar is de volatiliteit van de Amerikaanse rentetarieven.

Bron: Bloomberg, per 14 oktober 2022.

Hoewel we de komende maanden volatiliteit kunnen verwachten, bieden lokale groeimarktobligaties op de middellange en lange termijn aanzienlijke kansen. Dit wordt ondersteund door diverse factoren:

  • De inflatie begint af te zwakken in sommige ontwikkelingsregio’s, met name Latijns-Amerika en op sommige plekken in Midden- en Oost-Europa (MOE)
  • De waarde die is gerealiseerd met een absoluut inkomsten- en rendementsperspectief is aanzienlijk geweest.
  • Afwisselende idiosyncratische landelijke nieuwsberichten en verschillen in rendement zijn een vruchtbare omgeving voor actieve portefeuillebeheerders die extra rendement in deze asset class willen behalen.
     

Wat zijn de belangrijkste risico’s?

Ongecontroleerde, sterk wisselende wereldwijde inflatie en een diepe langdurige recessie zijn de belangrijkste risico’s voor deze asset class. Onbeheersbare inflatie zou centrale banken dwingen tot verdere renteverhogingen. Daardoor komen absolute rentetarieven onder druk te staan en worden de financiële omstandigheden - en uiteindelijk de groei - verder beperkt. Een aanhoudende wereldwijde recessie en ‘vlucht naar veilige havens’ van beleggers zouden ook voor verstoring zorgen.
 

Vooruitzicht voor senior loans

Hoewel er onduidelijkheid is over het beleid van de Fed inzake renteverhogingen, beweren steeds meer analisten dat de piek bijna is bereikt. De rente zal naar verwachting met nogmaals ten minste 150 basispunten worden verhoogd, waarna het in 2024 weer zal afvlakken.

Hogere rentetarieven zouden leiden tot hogere inkomsten voor beleggers in preferente leningen (senior loans), vanwege de variabele rente van deze asset class.

"We verwachten dat de coupons zullen blijven stijgen omdat de Fed er alles aan zal doen om de inflatie te beteugelen." Kevin Egan, Senior Portfolio Manager, Senior Secured Bank Loans

Als de Fed de rentetarieven zal blijven verhogen, zouden beleggers zich zorgen kunnen maken over het vermogen van emittenten om hun leningen terug te betalen. Zoals in de onderstaande grafiek aangegeven, bevindt de gemiddelde belegger zich in een sterke positie aan het begin van deze cyclus. De rentedekkingsverhoudingen hadden eind 2021 hun hoogste waarden bereikt, zodat bedrijven over voldoende financiële middelen beschikken om zich in te dekken tegen hogere rentetarieven. 

Figuur 4. De rentedekking bereikte een gezonde piek, maar zal vanwege de renteverhogingen naar verwachting dalen.

Bron: LCD Pitchbook per 30 september 2022.

Nu de wereld zich opmaakt voor een recessie, zou deze asset class vanwege de preferente status aantrekkelijker kunnen zijn voor beleggers dan andere hoogrentende asset classes. Het onderpand van deze leningen is inderdaad preferent, d.w.z. dat dit deel van de kapitaalstructuur bij wanbetaling als eerste wordt terugbetaald. Hoewel er nog steeds weinig wanbetalingen zijn, heeft de preferente aard van deze asset class geleid tot historisch gezien hogere terugbetalingspercentages (60-70%) vergeleken met andere achtergestelde asset classes. 

Ontdek onze mogelijkheden met vastrentende beleggingen

We weten dat beleggers een ongekende periode van marktverstoring en volatiliteit doormaken. Van actief tot passief, van algemeen tot innovatief: we hebben de expertise, de strategieën en de flexibiliteit die nodig zijn om uw doelstellingen te realiseren bij deze constant veranderende marktomstandigheden. 

Meer weten

Gerelateerde inzichten

  • 1Een kredietspread is het extra rendement dat het ene effect biedt vergeleken met een ander. Meestal wijzen grotere spreads (bij vastrentende obligaties) op verslechterende economische omstandigheden.

  • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen.

  • Gegevens worden verstrekt per de getoonde datum en zijn afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

    Dit is marketingmateriaal en is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde vermogenscategorie, een bepaald effect of een bepaalde strategie. De verstrekte informatie is alleen voor illustratieve doeleinden, er mag niet op worden vertrouwd als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen.

    Indien personen of de onderneming een opinie hebben uitgedrukt, zijn die gebaseerd op de actuele marktsituatie. Ze kunnen verschillen van de opinie van andere beleggingsdeskundigen en mogen die niet als beleggingsadvies worden beschouwd.