Waar zien we kansen?
Omdat de spreads in 2022 duidelijk groter zijn geworden, is de keuze tussen vastrentende asset classes nu nog belangrijker dan het lange tijd is geweest. Wat zou in een dergelijke situatie de strategie van beleggers voor hun fixed income allocatie moeten zijn? We delen onze inzichten over de verschillende marktsegmenten.
Vooruitzicht voor staatsobligaties
De stijgende rendementen in de loop van dit jaar betekent dat staatsobligaties nu aantrekkelijke inkomsten bieden. Zo is het rendement op de 10-jaars staatsobligatie nu net iets meer dan 4%, versus 1,5% aan het begin van het jaar en 2,6% begin augustus.
Omdat recessie het meest waarschijnlijke scenario in 2023 is, zullen staatsobligaties naar verwachting goed presteren. Deze worden namelijk meestal ondersteund een soepeler beleid van de centrale banken en de vlucht naar 'veilige havens’. Dat historische gedrag zou kunnen worden herhaald wanneer de onzekerheid over inflatie en rentetarieven aanhoudt.
Vooruitzicht voor krediet van beleggingskwaliteit
Kredietspreads zijn aanzienlijk groter geworden dit jaar en, behalve crisisperioden zoals in 2008, zijn nauwelijks groter geweest dan nu. Dit biedt goede kansen voor inkomen voor beleggers in bedrijfsobligaties. Het is goed om erop te wijzen dat de spread op bedrijfsobligaties wordt betaald boven het rendement op staatsobligaties. Het rendement op bedrijfsobligaties is in de loop van 2022 ook sterk gestegen, waardoor het algehele rendement zeer aantrekkelijk is.
Natuurlijk dient men zich te realiseren dat grotere spreads gepaard gaan met een hoger kredietrisico, zeker gezien de uitdagende macro-economische omgeving. Deze periode is echter niet vergelijkbaar met vorige crisisperioden. Banken zijn nu sterker en beschikken over voldoende kapitaal, terwijl bedrijven een relatief voorzichtige aanpak hebben gekozen en hun balans versterken.
"Momenteel zijn de risico's niet systemisch. Dat geeft ons het vertrouwen om bedrijfsobligaties te kopen, die nu in veel gevallen een rendement van 4-6% opleveren." Michael Matthews, Co-Head of Fixed Interest
Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, zouden bepaalde regio’s goede kansen kunnen bieden. De spreads zijn in Europa groter geworden1 dan in de VS vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de grotere blootstelling aan de energiecrisis en meer zorgen over economische groei. Gezien het feit dat de fundamentele bedrijfsfactoren sterk blijven met geringe kans op afwaardering, zouden deze markten aantrekkelijk kunnen blijken te zijn.
"We denken dat Europese spreads goede waarde bieden, met name vergeleken met de VS. Dit biedt beleggers compensatie voor de lagere groeivooruitzichten." Lyndon Man, Co-Head of Global Investment Grade Credit