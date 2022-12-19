Volgens de Amerikaanse belegger Bill Gross zijn obligatiebeleggers “de vampiers van de beleggingswereld”. “Ze houden van achteruitgang, recessie - alles dat leidt tot lage inflatie en bescherming van de echte waarde van hun leningen”.

Als dat klopt, dan was 2022 een metaforische steek door het hart. Hoge inflatie en een reeks van renteverhogingen leidden tot een slopend jaar voor deze asset class. Centrale banken hebben moeite om hun economieën af te koelen, gecombineerd met verstoring van de toeleveringsketen, een oorlog in Europa en stijgende energiekosten. Daardoor zijn de rendementen gestegen tot hun hoogste niveaus in 10 jaar, wat zware verliezen op alle obligatiemarkten veroorzaakte.

Het voordeel van dit alles is de terugkeer van inkomen op vastrentende markten, dat sinds 2008 grotendeels afwezig was. In sommige delen van deze asset class worden nu met aandelen vergelijkbare rendementen gerealiseerd. We zien dat veel beleggers weer geïnteresseerd zijn in fixed income, nu 2023 nadert. Dit wordt alleen maar versterkt door berichten over een aanstaande recessie.





Macro-economische omgeving

Uit gesprekken met onze beleggers in fixed income bij Invesco blijkt dat men in het algemeen denkt dat inflatie zijn piek bijna heeft bereikt, als dat al niet het geval is. De problemen met de toeleveringsketen zijn grotendeels opgelost, voorraden worden weer opgebouwd en de uitgaven zullen waarschijnlijk dalen vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud voor consumenten.

Door verlichting van de inflatie zouden centrale banken hun beleid kunnen versoepelen. Sommige van onze fixed income teams denken dat de rentetarieven in het eerste kwartaal van volgend jaar hun piek zullen bereiken. Het verleden heeft echter aangetoond dat beslissingen van de Federal Reserve (Fed) moeilijk te voorspellen zijn. Beleggers zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden zodat ze goed kunnen reageren.