Staats- en aan de inflatie gekoppelde obligaties

De voorbije twee jaar werd de rente op staatsobligaties voornamelijk omhoog gestuwd door renteverhogingen en door de verwachting dat de centrale banken verder zouden verkrappen. Dat beïnvloedde ook de vorm van de rentecurves. Aangezien de kortetermijnrente sterker steeg dan de langetermijnrente, zagen we een omgekeerde rentecurve bij de staatsobligaties op twee tot en met tien jaar. De staatsobligaties deden het dus niet zo goed tot midden augustus, maar leefden aan het einde van de maand weer sterk op. Dat was niet zozeer te danken aan de hoop op renteverhogingen, maar wel aan de gedeeltelijke normalisering van die omgekeerde rentecurve aan het begin van de maand, al vlakte de curve aan het einde van de maand opnieuw af, met wederom een sterker omgekeerde curve tot gevolg.



Amerikaanse staatsobligaties

Bij de terugbetalingsaankondiging in augustus bleek dat er voor elke looptijd meer nieuwe Amerikaanse staatsobligaties zouden worden uitgegeven dan verwacht. Over de maand moest er in totaal $ 15 miljard aan bijkomende Amerikaanse staatsobligaties worden verkocht. De langetermijnrente kwam onder druk te staan door onzekerheid over het formaat van de toekomstige emissies, een twijfel die mogelijk werd gevoed door het gebrek aan liquiditeit in de vakantiemaand augustus. De economische cijfers die eerder in de maand werden gepubliceerd, hadden weinig invloed op de renteverwachtingen. Hoewel de inflatiegegevens min of meer in lijn lagen met wat er was voorspeld, kwam de langetermijnrente toch verder onder druk te staan door de psychologische impact toen de algemene inflatie groeide van 3,0% tot 3,2%. Nadat de tienjaarsrente in het midden van de maand met 4,36% een nieuw cyclusrecord vestigde, leefde de markt echter op aan het einde van de maand. Het sentiment lijkt vooral aangetast door de zwakkere economische cijfers, het krimpende aantal bestellingen voor duurzame goederen en de sterke daling van het aantal beschikbare jobs en van het consumentenvertrouwen aan het einde van de maand.