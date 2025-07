Fixed income beleggen met ETF’s

De belangstelling van beleggers voor oplossingen op basis van ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) is de afgelopen jaren in alle asset classes snel gegroeid. Binnen fixed income leggen ESG-beleggers meestal de nadruk op bedrijfsobligaties. Naast blootstelling aan bedrijven in allerlei sectoren bieden bedrijfsobligatie-ETF’s een keus uit verschillende looptijden, valuta’s of kredietkwaliteit.

We hebben ons aanbod van Corporate Bond ESG ETF's uitgebreid met onze Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF, die blootstelling biedt aan wereldwijde investment grade kredieten in meerdere valuta's. Ons core aanbod van ESG bedrijfsobligatie-ETF’s streeft naar het mijden van bepaalde sectoren door screening van de betrokkenheid van bedrijven bij die sectoren. Ook krijgen bedrijven met sterkere ESG-kenmeken een relatief grotere weging in de index. Ze bieden beleggers kernelementen voor gediversifieerde ESG-portefeuilles, tegen lage kosten. Voor in euro luidende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (‘investment grade’) bieden we ook twee actief beheerde oplossingen voor de volledige rentecurve en onder vijf jaar. Daarbij volgen we een multi-factor aanpak om vertekeningen in bedrijfsobllgatieindices als gevolg van ESG-factoren te compenseren.

Maar ESG is niet beperkt tot alleen maar bedrijfsobligaties. We bieden ook een actief beheerd ETF dat streeft naar de performance van de Europese staatsobligatiemarkt door te beleggen in een portefeuille van staats- en staatsgerelateerde obligaties waarbij we ook rekening houden met bepaalde ESG-criteria. Die integreren we in de portfoliosamenstelling om de exposure aan groene obligaties te maximaliseren, waarbij we ook rekening houden met blootstellings- en liquiditeitsfactoren.