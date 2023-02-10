Introductie van onze innovatieve vastrentende ETF's

Introductie van onze innovatieve vastrentende ETF's

U kunt hogere rendementen vinden zonder traditionele high-yield markten te overwegen.

Hogere opbrengsten zonder lage kredietkwaliteit

Beleggers die hogere rendementen willen dan met staats- of bedrijfsobligaties, moeten normaal gesproken beleggen in ondernemingen met een lagere credit rating. Bedrijven met lagere financiële zekerheid moeten hogere coupons betalen om beleggers in obligaties te compenseren voor het extra risico dat zij lopen, namelijk het risico dat de emittent de coupons of de hoofdsom niet kan betalen. Hoewel deze afweging voor sommige beleggers aanvaardbaar is, is voor anderen een hoger wanbetalingsrisico niet acceptabel.

Gelukkig zijn er nu meer innovatieve oplossingen beschikbaar. Hoewel ze niet zonder risico zijn, kunnen ze beleggers een hoger rendement bieden zonder noodzakelijkerwijs een lagere credit rating of een hoger renterisico te hoeven accepteren. Deze obligaties zijn vaak afkomstig van issuers met een hoge kredietwaardigheid. Deze obligaties hebben relatief hogere coupons doordat hun kredietwaardigheid door achtergestelheid en niet door de uitgever. 

Contingent convertible bonds (AT1)

Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis werd een nieuw type effect gecreëerd om als buffer te dienen in geval van een nieuwe financiële crisis. Voorwaardelijk converteerbare obligaties, ook bekend als "CoCos" of Additional Tier 1 (AT1) kapitaalobligaties, worden uitgegeven door Europese banken. Door een mechanisme waarbij de obligaties worden omgezet in gewoon aandelenkapitaal als het kapitaal van de bank onder een wettelijke drempel komt, kunnen hun rendementen aanzienlijk hoger zijn dan de niet-achtergestelde obligaties van dezelfde emittent en zelfs vaak concurreren met de rendementen van emittenten met een lagere kredietwaardigheid.

Het Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF streeft ernaar de iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) te volgen, een index van in USD luidende AT1-effecten uitgegeven door Europese banken en financiële instellingen. De index is aangepast om uitgevers die betrokken zijn bij bepaalde handelspraktijken uit te sluiten, terwijl de normen voor belegging en liquiditeit gehandhaafd blijven. 

  • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten.  

    De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dat kan deels worden veroorzaakt door veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen. De kredietwaardigheid van het schuldinstrument waaraan het fonds is blootgesteld, kan verslechteren en de waarde van het fonds doen schommelen. Er is geen garantie dat de emittenten van het schuldinstrument de interesten en het kapitaal op de aflossingsdatum zullen terugbetalen. Het risico is groter wanneer het fonds is blootgesteld aan hoogrentende schuldinstrumenten. Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren.

    Dit fonds belegt in voorwaardelijk converteerbare obligaties, een type van bedrijfsobligaties die kunnen worden omgezet in aandelen of waarvoor een gedwongen afschrijving kan worden doorgevoerd als zich een voorafbepaalde gebeurtenis voordoet. Als dat gebeurt, kan het fonds verliezen lijden. Andere opmerkelijke risico's van zulke obligaties zijn het liquiditeits- en het wanbetalingsrisico. Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds. Valutahedging tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta van de aandelenklasse zal het valutarisico tussen die twee valuta's mogelijk niet volledig elimineren en kan een invloed hebben op het rendement van de aandelenklasse.

Hybride bedrijfsobligaties in euro

Hybride bedrijfsobligaties lijken in veel opzichten op AT1-obligaties, en worden vaak uitgegeven door ondernemingen met een sterke balans en een investment-grade kredietrating. Het opvallendste verschil is dat AT1-obligaties alleen worden uitgegeven door financiële instellingen, terwijl hybride bedrijfsobligaties worden uitgegeven door nutsbedrijven, telecombedrijven en bedrijven in andere niet-financiële sectoren. Hybride bedrijfsobligaties kunnen aantrekkelijk zijn voor de uitgevende onderneming omdat ratingbureaus ze behandelen als een deel schuld/deel eigen vermogen, wat betekent dat ze de voldoen aan de kredietmaatstaven voor de emittent. Hybride bedrijfsobligaties zijn achtergesteld bij de niet-achtergestelde obligaties van dezelfde emittent. Dit verklaart de hogere rendementen.  

Het Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF volgt de Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, een index van in EUR luidende, vastrentende hybride effecten, met beperkingen om de verhandelbaarheid en kredietkwaliteit van de index te verbeteren. 

Waarom ETF’s van Invesco?

Beide ETF's van Invesco streven ernaar de prestaties van een index te volgen via een passieve, fysieke replicatiemethode. Dit betekent dat de ETF's, voor zover mogelijk en praktisch, alle effecten in de index in hun respectievelijke wegingen aanhouden en hun beleggingen herwegen telkens wanneer de index wordt herwogen.

Invesco's team van portefeuillebeheerders is verantwoordelijk voor de efficiënte aan- en verkoop van ETF's en herweging van de portefeuille, terwijl ons gespecialiseerde Capital Markets-team nauw samenwerkt met toonaangevende makelaars en marktmakers die de efficiënte handel in onze ETF's faciliteren. 

De volledige lijst van ETF-deelnemingen en indexcomponenten wordt dagelijks gepubliceerd op de Invesco ETF-website. 

  • Gegevens per 30 december 2022, tenzij anders vermeld.

    Door dit document te aanvaarden, stemt u ermee in met ons te communiceren in het Engels, tenzij u ons andere informatie verstrekt.

    Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij naar de specifieke essentiële-informatiedocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de jaar- of halfjaarverslagen, het prospectus en de samenstellende documenten van de aandelenklasse, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een overzicht van investeerders rechten is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.

    Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van investeringen/aanbevelingen voor beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie.

    Dit document mag niet worden beschouwd als financieel advies. Personen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van het fonds moeten zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of domicilie; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen.

    Participaties / aandelen van UCITS ETF's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen niet: meestal direct terugverkocht aan UCITS ETF. Beleggers dienen voor de aan- en verkoop van deelnemingsrechten/aandelen op een secundaire markt een beroep te doen op een tussenpersoon (zoals een makelaar) en kunnen daarvoor vergoedingen verschuldigd zijn. Bovendien is het mogelijk dat beleggers bij de aankoop van deelnemingsrechten/aandelen meer betalen dan de actuele netto-inventariswaarde en bij de verkoop ervan minder ontvangen dan de actuele netto-inventariswaarde.

    De Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) waarnaar hierin wordt verwezen, is eigendom van Markit Indices Limited en wordt onder licentie gebruikt. De fondsen of effecten waarnaar hierin wordt verwezen, worden niet gesponsord, onderschreven of gepromoot door Markit Indices Limited.

    “Bloomberg®” en de Bloomberg Euro Corporate Bond Index zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, inclusief Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), de indexbeheerder (gezamenlijk “Bloomberg”) en zijn aan Invesco in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden. Bloomberg is niet gelieerd aan Invesco en Bloomberg het Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF wordt niet goedgekeurd, onderschreven, geëvalueerd of aanbevolen door Bloomberg. Noch Bloomberg noch Barclays garandeert de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot de Bloomberg Barclays Euro Corporate Index.

    Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.

    Duitse beleggers kunnen de aanbiedingsdocumenten gratis verkrijgen in papieren of elektronische vorm van de uitgever of van de Duitse informatie en betaalkantoor (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland).

    De publicatie van het supplement in Italië houdt geen oordeel in van CONSOB op een investering in een product. De lijst van in Italië genoteerde producten en de aanbiedingsdocumenten en het supplement van elk product zijn te vinden: (i) op etf.invesco.com (samen met het gecontroleerde jaarverslag en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen); en (ii) op de website van de Italiaanse beurs borsaitaliana.it.

    Er is geen actie ondernomen of zal worden ondernomen in Israël die dit zou toestaan een openbare aanbieding van het Fonds of verspreiding van dit document aan de publiek in Israël. Dienovereenkomstig zal het Fonds in Israël alleen worden verkocht aan een belegger van het type vermeld in het Eerste Schema bij de Israëlische effecten Law, 1968, die schriftelijk heeft bevestigd dat het binnen een van de categorieën die daarin worden vermeld (vergezeld van externe bevestiging waarin: dit vereist is volgens de ISA-richtlijnen), dat het zich bewust is van de implicaties om als een dergelijke investeerder te worden beschouwd en daarmee instemt, en verder: dat het Fonds voor eigen rekening wordt aangekocht en niet voor de doel van wederverkoop of distributie. Dit document mag niet worden gereproduceerd of voor enig ander doel worden gebruikt, noch aan een andere persoon worden verstrekt dan degenen aan wie kopieën zijn verzonden. Niets in dit document mag worden beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsmarketing zoals gedefinieerd in de wet van 1995 op het beleggingsadvies, beleggingsmarketing en portefeuillebeheer”). Beleggers wordt aangeraden competent beleggingsadvies in te winnen bij een lokaal erkend beleggingsadviseur alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Invesco Ltd noch zijn dochterondernemingen hebben een licentie onder de wet op het beleggingsadvies en beschikt niet over de verzekeringen die vereist zijn voor een licentiehouder in die zin. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om andere effecten of fondseenheden te kopen dan het hierbij aangeboden fonds, het vormt evenmin een aanbod om te verkopen of een uitnodiging tot een aanbod om te kopen van een persoon of personen in een staat of ander rechtsgebied waarin: een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn, of waarbij de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek niet gekwalificeerd is om dit te doen, of aan een persoon of personen aan wie het onwettig is om een ​​dergelijk aanbod of verzoek te doen.

    Het aanbod van ETF's noch dit document is en zal worden aangemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Dit document zal ook niet worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De ETF's mogen in België slechts worden aangeboden aan maximaal 149 beleggers of aan beleggers die minimaal € 250.000 beleggen of aan professionele of institutionele beleggers, conform artikel 5 van de wet van 3 augustus 2012. Dit document mag in België enkel worden verspreid onder die beleggers voor gebruik door hen persoonlijk en uitsluitend in het kader van dit ETF-aanbod. Bijgevolg mag dit document niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden doorgegeven aan andere beleggers in België.

    - Product dat moeilijk is om te begrijpen. De Spaanse autoriteit financiële markten (CNMV) acht Invesco Obligatie AT1 UCITS ETF over het algemeen niet geschikt voor particuliere beleggers.

    De vertegenwoordiger en betaalkantoor voor de subfondsen Invesco van Invesco Markets II plc en Invesco Markets III plc in Zwitserland is BNP Paribas-effecten Diensten, Parijs, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Zwitserland. The Prospectus, the Key Information Document, the Articles of Incorporation of the Company, and the annual and semi-annual reports are available free of charge from the Representative in Switzerland. De ETF's zijn gedomicilieerd in Ierland.