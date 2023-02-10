Introductie van onze innovatieve vastrentende ETF's

Beleggers die hogere rendementen willen dan met staats- of bedrijfsobligaties, moeten normaal gesproken beleggen in ondernemingen met een lagere credit rating. Bedrijven met lagere financiële zekerheid moeten hogere coupons betalen om beleggers in obligaties te compenseren voor het extra risico dat zij lopen, namelijk het risico dat de emittent de coupons of de hoofdsom niet kan betalen. Hoewel deze afweging voor sommige beleggers aanvaardbaar is, is voor anderen een hoger wanbetalingsrisico niet acceptabel.



Gelukkig zijn er nu meer innovatieve oplossingen beschikbaar. Hoewel ze niet zonder risico zijn, kunnen ze beleggers een hoger rendement bieden zonder noodzakelijkerwijs een lagere credit rating of een hoger renterisico te hoeven accepteren. Deze obligaties zijn vaak afkomstig van issuers met een hoge kredietwaardigheid. Deze obligaties hebben relatief hogere coupons doordat hun kredietwaardigheid door achtergestelheid en niet door de uitgever.