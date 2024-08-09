Voordelige blootstelling aan government debt van hoge kwaliteit

Voordelige blootstelling aan staatsobligaties van hoge kwaliteit.
Voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren, kunnen hoogwaardige staatsobligaties een buffer vormen in tijden van marktonzekerheid. Het zijn zinvolle diversificatie-instrumenten die waarschijnlijk een belangrijk deel zullen uitmaken van de portefeuille van een voorzichtige belegger.
Staatsobligaties van ontwikkelde markten, die gedekt worden door de sterkste en grootste economieën ter wereld, behoren tot de veiligste en meest liquide activacategorieën. Staatsobligaties leveren doorgaans goede prestaties in onzekere tijden en kunnen helpen het risico in multi-assetportefeuilles te spreiden. Staatsobligaties worden vaak gezien als een mogelijke buffer voor volatiele aandelenmarkten en andere risicovollere markten, en vormen een kernallocatie voor beleggers.
Wij bieden een breed scala aan voordelige staatsobligatie-ETF's van ontwikkelde markten, met diverse looptijden en een brede blootstelling aan Amerikaanse Treasuries, Britse Gilts en Europese staatsobligaties.
Kies de ETF die het beste aansluit bij uw behoeften
Wij bieden een breed scala aan staatsobligaties, of u nu zoekt naar een brede blootstelling om de volatiliteit te verminderen, of zich richt op een specifiek segment van de rentecurve die past bij uw visie op de rente.
Amerikaanse Treasuries zullen waarschijnlijk een belangrijk deel uitmaken van de portefeuille van een voorzichtige belegger, terwijl andere beleggers ze gebruiken voor diversificatie of als een potentiële buffer voor het geval de aandelenmarkten dalen. Wij bieden vijf ETF's met gerichte blootstelling aan verschillende looptijden en één ETF met een brede blootstelling over het volledige looptijdenspectrum tot 30 jaar.
Onze Euro Government Bond ETF's hebben enkele van de laagste vergoedingen in Europa en kunnen beleggers eenvoudige toegang bieden tot deze activacategorie. Wij bieden vier ETF’s met gerichte blootstelling aan verschillende looptijden, en één met brede blootstelling over het volledige looptijdenspectrum tot 30 jaar.
Toegang krijgen tot Britse staatsobligaties in pond sterling is eenvoudig, met onze keuze aan ETF's die toegang bieden tot de Britse giltmarkt.
Waarom ETF’s van Invesco?
Beide ETF's van Invesco streven ernaar de prestaties van een index te volgen via een passieve, fysieke replicatiemethode. Dit betekent dat de ETF's, voor zover mogelijk en praktisch, alle effecten in de index in hun respectievelijke wegingen aanhouden en hun beleggingen herwegen telkens wanneer de index wordt herwogen.
Invesco's team van portefeuillebeheerders is verantwoordelijk voor de efficiënte aan- en verkoop van ETF's en herweging van de portefeuille, terwijl ons gespecialiseerde Capital Markets-team nauw samenwerkt met toonaangevende makelaars en marktmakers die de efficiënte handel in onze ETF's faciliteren.
De volledige lijst van ETF-deelnemingen en indexcomponenten wordt dagelijks gepubliceerd op de Invesco ETF-website.
