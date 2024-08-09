Voordelige blootstelling aan government debt van hoge kwaliteit

Voordelige blootstelling aan staatsobligaties van hoge kwaliteit.

Voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren, kunnen hoogwaardige staatsobligaties een buffer vormen in tijden van marktonzekerheid. Het zijn zinvolle diversificatie-instrumenten die waarschijnlijk een belangrijk deel zullen uitmaken van de portefeuille van een voorzichtige belegger.

Staatsobligaties van ontwikkelde markten, die gedekt worden door de sterkste en grootste economieën ter wereld, behoren tot de veiligste en meest liquide activacategorieën. Staatsobligaties leveren doorgaans goede prestaties in onzekere tijden en kunnen helpen het risico in multi-assetportefeuilles te spreiden. Staatsobligaties worden vaak gezien als een mogelijke buffer voor volatiele aandelenmarkten en andere risicovollere markten, en vormen een kernallocatie voor beleggers.

Wij bieden een breed scala aan voordelige staatsobligatie-ETF's van ontwikkelde markten, met diverse looptijden en een brede blootstelling aan Amerikaanse Treasuries, Britse Gilts en Europese staatsobligaties.

Kies de ETF die het beste aansluit bij uw behoeften

Wij bieden een breed scala aan staatsobligaties, of u nu zoekt naar een brede blootstelling om de volatiliteit te verminderen, of zich richt op een specifiek segment van de rentecurve die past bij uw visie op de rente.

US Treasury Bond UCITS ETF’s

Amerikaanse Treasuries zullen waarschijnlijk een belangrijk deel uitmaken van de portefeuille van een voorzichtige belegger, terwijl andere beleggers ze gebruiken voor diversificatie of als een potentiële buffer voor het geval de aandelenmarkten dalen. Wij bieden vijf ETF's met gerichte blootstelling aan verschillende looptijden en één ETF met een brede blootstelling over het volledige looptijdenspectrum tot 30 jaar.

Euro Government Bonds UCITS ETF’s

Onze Euro Government Bond ETF's hebben enkele van de laagste vergoedingen in Europa en kunnen beleggers eenvoudige toegang bieden tot deze activacategorie. Wij bieden vier ETF’s met gerichte blootstelling aan verschillende looptijden, en één met brede blootstelling over het volledige looptijdenspectrum tot 30 jaar. 

UK Gilts UCITS ETF

Toegang krijgen tot Britse staatsobligaties in pond sterling is eenvoudig, met onze keuze aan ETF's die toegang bieden tot de Britse giltmarkt. Toegang krijgen tot Britse staatsobligaties in pond sterling is eenvoudig, met onze keuze aan ETF's die toegang bieden tot de Britse giltmarkt. 

  • Beleggingsrisico’s

    Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten. De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dat kan deels worden veroorzaakt door veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen. De kredietwaardigheid van het schuldinstrument waaraan het fonds is blootgesteld, kan verslechteren en de waarde van het fonds doen schommelen. Er is geen garantie dat de emittenten van het schuldinstrument de interesten en het kapitaal op de aflossingsdatum zullen terugbetalen. Het risico is groter wanneer het fonds is blootgesteld aan hoogrentende schuldinstrumenten. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren. Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven.

    Alleen van toepassing op Invesco US Treasury Bond UCITS ETF's en Invesco UK Gilts UCITS ETF's.
    Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds.

Waarom ETF’s van Invesco?

Beide ETF's van Invesco streven ernaar de prestaties van een index te volgen via een passieve, fysieke replicatiemethode. Dit betekent dat de ETF's, voor zover mogelijk en praktisch, alle effecten in de index in hun respectievelijke wegingen aanhouden en hun beleggingen herwegen telkens wanneer de index wordt herwogen.

Invesco's team van portefeuillebeheerders is verantwoordelijk voor de efficiënte aan- en verkoop van ETF's en herweging van de portefeuille, terwijl ons gespecialiseerde Capital Markets-team nauw samenwerkt met toonaangevende makelaars en marktmakers die de efficiënte handel in onze ETF's faciliteren. 

De volledige lijst van ETF-deelnemingen en indexcomponenten wordt dagelijks gepubliceerd op de Invesco ETF-website. 

  • Opmerkingen

    Een belegging in dit fonds houdt de aankoop in van deelnemingsrechten in een passief beheerd, indexfonds in plaats van in de onderliggende activa die eigendom zijn van het fonds.

    Belangrijke informatie

    Gegevens per 1 december 2022, december tenzij anders vermeld. Neem contact op met ons als u nog vragen hebt. De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa.

    Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij naar de specifieke essentiële-informatiedocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de jaar- of halfjaarverslagen, het prospectus en de samenstellende documenten van de aandelenklasse, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een overzicht van investeerders rechten is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.

    Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde vermogenscategorie, een bepaald effect of een bepaalde strategie te kopen of te verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van investeringen/aanbevelingen voor beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Personen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van het fonds moeten zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of domicilie; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen. Alle berekeningen en grafieken die hierin worden uiteengezet, zijn slechts indicatief, maak bepaalde aannames en er wordt geen garantie gegeven dat toekomstige prestaties of resultaten zullen de informatie hierin weergeven.

    Deelnemingsrechten/aandelen in icbe-ETF's die werden aangekocht op de secundaire markt, kunnen doorgaans niet direct worden terugverkocht aan de icbe-ETF. Beleggers dienen voor de aan- en verkoop van deelnemingsrechten/aandelen op een secundaire markt een beroep te doen op een tussenpersoon (zoals een makelaar) en kunnen daarvoor vergoedingen verschuldigd zijn. Bovendien is het mogelijk dat beleggers bij de aankoop van deelnemingsrechten/aandelen meer betalen dan de actuele netto-inventariswaarde en bij de verkoop ervan minder ontvangen dan de actuele netto-inventariswaarde.

    “Bloomberg®” en de Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, inclusief Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), de indexbeheerder (gezamenlijk “Bloomberg”) en zijn aan Invesco in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden. Bloomberg is niet gelieerd aan Invesco en Bloomberg het Fonds wordt niet goedgekeurd, onderschreven, geëvalueerd of aanbevolen door Bloomberg.

    Wanneer individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden, kunnen ze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.

    Duitse beleggers kunnen de aanbiedingsdocumenten gratis verkrijgen in papieren of elektronische vorm van de uitgever of van de Duitse informatie en betaalkantoor (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland).

    In Israel, the contents of this document are restricted to Qualified Clients (pursuant to the First Schedule to the Israeli Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 1995) only and are not intended for retail or private investors who are not Qualified Clients.

    De publicatie van het supplement in Italië houdt geen oordeel in van CONSOB op een investering in een product. De lijst van in Italië genoteerde producten en de aanbiedingsdocumenten en het supplement van elk product zijn te vinden: (i) op etf.invesco.com (samen met het gecontroleerde jaarverslag en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen); en (ii) op de website van de Italiaanse beurs borsaitaliana.it.

    De vertegenwoordiger voor de subfondsen van Invesco Markets plc en Invesco Markets II plc in Zwitserland en betaalkantoor voor de subfondsen op al deze platforms is BNP Paribas Securities Services, Parijs, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Zwitserland. De aanbiedingsdocumenten, de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de relevante vertegenwoordiger in Zwitserland. De ETF's zijn gedomicilieerd in Ierland.

    In Zwitserland zijn de Fondsen niet geregistreerd voor distributie bij de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor financiële markten ("FINMA"). Het aanbod van ETF's noch dit document is en zal worden aangemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Dit document zal ook niet worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 

    De ETF's mogen in België slechts worden aangeboden aan maximaal 149 beleggers of aan beleggers die minimaal € 250.000 beleggen of aan professionele of institutionele beleggers, conform artikel 5 van de wet van 3 augustus 2012. Dit document mag in België enkel worden verspreid onder die beleggers voor gebruik door hen persoonlijk en uitsluitend in het kader van dit ETF-aanbod. Bijgevolg mag dit document niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden doorgegeven aan andere beleggers in België.