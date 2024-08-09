Voordelige blootstelling aan government debt van hoge kwaliteit

Voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren, kunnen hoogwaardige staatsobligaties een buffer vormen in tijden van marktonzekerheid. Het zijn zinvolle diversificatie-instrumenten die waarschijnlijk een belangrijk deel zullen uitmaken van de portefeuille van een voorzichtige belegger.

Staatsobligaties van ontwikkelde markten, die gedekt worden door de sterkste en grootste economieën ter wereld, behoren tot de veiligste en meest liquide activacategorieën. Staatsobligaties leveren doorgaans goede prestaties in onzekere tijden en kunnen helpen het risico in multi-assetportefeuilles te spreiden. Staatsobligaties worden vaak gezien als een mogelijke buffer voor volatiele aandelenmarkten en andere risicovollere markten, en vormen een kernallocatie voor beleggers.

Wij bieden een breed scala aan voordelige staatsobligatie-ETF's van ontwikkelde markten, met diverse looptijden en een brede blootstelling aan Amerikaanse Treasuries, Britse Gilts en Europese staatsobligaties.