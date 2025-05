Het algemene wereldwijde risicomijdend sentiment had negatieve gevolgen voor de Aziatische markten in september. Chinese aandelen sloten lager, ondanks het feit dat de inflatie lager was dan verwacht.

Het blijft een moeilijke omgeving voor technologieaandelen. Dit had een impact op zowel Koreaanse als Taiwanese markten, waarbij de valuta in Korea daalde tot zijn laagste niveau in 13 jaar.

Na de publicatie van een reeks sterke resultaten, stokten de Indiase aandelen. Weinig regen in voedselproducerende regio’s oefende druk uit op voedselprijzen en de inflatie van de consumentenprijzen (CPI). In Zuidoost-Azië werd zowel Japan als Australië geconfronteerd met moeilijke maanden.