Gary Buxton

Gary is Head of EMEA & APAC ETFs & Indexed Strategies voor Invesco. In die functie is hij verantwoordelijk voor het beheer van de operationele taken en vaststelling van de strategie en visie voor Invesco’s beursgenoteerde fondsen (ETF's) en geïndexeerde business in de regio.

Gary kwam in 2017 bij Invesco in dienst, na de acquisitie van Source, waarvan hij mede-oprichter was (2008) en waar hij diverse functies bekleedde waaronder Head of Product, Chief Operating Officer en, ook vanaf 2012, Chief Financial Officer.

Vóór de oprichting van Source was Gary directeur van een van de hedgefondsdivisies van Merrill Lynch, waarbij hij zich richtte op productontwikkeling. Gary startte zijn carrière bij Deloitte in Londen en is een gediplomeerde Chartered Accountant (FCA). Ook heeft hij een BSC in Economics & Politics van de University of Bristol.

Gary is een directeur van Invesco Markets I PLC, Invesco Markets II PLC, Invesco Markets III PLC, Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco Investment Management Limited, Invesco UK Services Limited en is een Brits en Iers staatsburger.