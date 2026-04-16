Stephanie Butcher is Senior Managing Director en Co-Head of Investments bij Invesco. In deze functie is zij samen met Tony Wong verantwoordelijk voor het optimaliseren van ons internationale investeringsplatform, het toezicht op de prestaties en kwaliteit van de investeringen binnen onze zes internationale investeringsteams, en het waarborgen van de connectiviteit tussen de organisatie van de afdeling Investments en de commerciële en faciliterende functies.

Mevrouw Butcher is sinds 2003 werkzaam bij Invesco, gespecialiseerd in Europese aandelenbeleggingen en verantwoordelijk voor verschillende Europese aandelenportefeuilles. Voorafgaand aan haar huidige functie was ze Chief Investment Officer (CIO) van het Henley Investment Centre, waar ze leiding gaf en toezicht hield op aandelen, fixed income en mogelijkheden voor gemengde activa. Mevrouw Butcher begon haar beleggingscarrière bij Lazard Asset Management voordat ze in 1997 in dienst trad bij Aberdeen Asset Management.

Mevrouw Butcher behaalde een MA in geschiedenis aan de Universiteit van Cambridge. Ze is houder van de AIIMR-kwalificatie van de Association for Investment Management and Research (nu bekend als het CFA Institute).