« La volatilité offre des opportunités, l’incertitude induit des erreurs de valorisation. »
Ian Hargreaves, co-directeur de l’équipe Actions des marchés asiatiques et émergents
Un fonds actif d’environ 60 sociétés à travers l’Asie (hors Japon) adoptant une analyse bottom-up avec un axe particulier sur la valorisation et une approche anti-conformiste au moment de l’achat.Pourquoi ce fonds ?
D’ici 2030, l’Asie pourrait abriter les deux tiers de la classe moyenne mondiale1, devenant une importante source d’opportunités pour des investisseurs actifs comme nous.
Nous sommes des investisseurs anti-conformistes, notre objectif est d’acheter des entreprises à un prix clairement inférieur à notre estimation de leur « juste valeur ». Nous privilégions les bilans prudents et notre horizon d'investissement s’étend de 3 à 5 ans.
Nous ne courons pas après le marché pour déceler de nouvelles opportunités. En tant qu’investisseurs actifs ayant une approche à contre-courant, nous achetons et accumulons des actions temporairement délaissées qui s’échangent bien en deçà de notre estimation de la juste valeur. Nous visons un rendement annualisé à deux chiffres de chaque action que nous achetons, car nous effectuons cette transition qui consiste à passer d’une stratégie anti-conformiste à une stratégie populaire.
Pour nous, le moyen le plus durable de faire gagner de l’argent à nos clients consiste à acheter des entreprises à un prix inférieur à leur valeur. Notre approche axée sur la valorisation intègre une analyse fondamentale rigoureuse, ce qui signifie que nous sommes capables d’identifier les sources probables de sous-valorisation et la manière dont nos opinions diffèrent du consensus.
Nous pensons que les cours des actions reflètent les fondamentaux au fil du temps. Les marchés ont tendance à réagir de manière excessive aux événements présents et à sous-estimer les perspectives à long terme d’une entreprise. En adoptant une approche de l’investissement à long terme, nous sommes en mesure de tirer parti de la vision court-termiste du marché. Rendez-vous sur la page produit du fonds Invesco Asian Equity pour consulter les DIC/DICI et les fiches produits. L’investissement concerne l’acquisition de parts d’un fonds faisant l’objet d’une gestion dynamique et non pas l’acquisition d’un actif sous-jacent.
L’équipe investit avec succès dans les actions asiatiques et émergentes depuis plus de 20 ans. Aujourd’hui, les stratégies d’actions asiatiques de l’équipe ont un encours sous gestion combiné de > 12 milliards d’euros.
L’Asie est le moteur de la croissance mondiale. La démographie changeante et la numérisation ne feront que renforcer ce point de vue. Avec une classe moyenne grandissante et une connectivité accrue, la région abrite désormais un vaste bassin de consommateurs numériques désireux d’adopter de nouveaux produits et technologies. Les entreprises asiatiques désireuses d’innover pour répondre aux besoins croissants des consommateurs domestiques prospèrent dans cet environnement.
Pour ceux qui ont un horizon d’investissement à long terme, les arguments en faveur d’un investissement en Asie sont plus solides que jamais. Des tendances structurelles favorables stimulent la croissance dans la région, créant de nombreuses opportunités d’investissement. Cependant, les investisseurs doivent être conscients qu’il existe d’importants écarts de valorisation entre et au sein des marchés et des secteurs. L’adoption d’une approche rigoureuse en matière d’investissement restera la clé du succès en matière d’investissement.
Vous pouvez investir dans les actions asiatiques et émergentes via des fonds communs de placement ou des fonds indiciels cotés (ETF) faisant l’objet d’une gestion dynamique. Invesco propose une vaste gamme de fonds et d’ETF gérés de manière dynamique.
Les perspectives 2025 s’améliorent pour les actions. Les bilans semblent solides et de nombreux titres affichent des valorisations séduisantes, malgré la persistance de risques géopolitiques. En savoir plus.
