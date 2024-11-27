Groupe d’hommes d’affaires asiatiques regardant les immeubles de la ville

Invesco Asian Equity Fund

Un fonds actif d’environ 60 sociétés à travers l’Asie (hors Japon) adoptant une analyse bottom-up avec un axe particulier sur la valorisation et une approche anti-conformiste au moment de l’achat.

Pourquoi ce fonds ?

Saisir les opportunités en Asie

D’ici 2030, l’Asie pourrait abriter les deux tiers de la classe moyenne mondiale1, devenant une importante source d’opportunités pour des investisseurs actifs comme nous.

Expérience

Nous disposons d’une expérience reconnue, dont plus de 20 ans dans les actions des marchés asiatiques et émergents.

Investir dans la valeur

Notre objectif est d’acheter des entreprises à un prix clairement inférieur à notre estimation de leur « juste valeur ».

Opportunités de diversification

Les structures économiques et les expériences de développement varient largement d’un pays asiatique à l’autre, ce qui offre une vaste palette d’opportunités d’investissement et de diversification.

Pourquoi ce fonds ?

Nous sommes des investisseurs anti-conformistes, notre objectif est d’acheter des entreprises à un prix clairement inférieur à notre estimation de leur « juste valeur ». Nous privilégions les bilans prudents et notre horizon d'investissement s’étend de 3 à 5 ans.

Nous ne courons pas après le marché pour déceler de nouvelles opportunités. En tant qu’investisseurs actifs ayant une approche à contre-courant, nous achetons et accumulons des actions temporairement délaissées qui s’échangent bien en deçà de notre estimation de la juste valeur. Nous visons un rendement annualisé à deux chiffres de chaque action que nous achetons, car nous effectuons cette transition qui consiste à passer d’une stratégie anti-conformiste à une stratégie populaire.

Pour nous, le moyen le plus durable de faire gagner de l’argent à nos clients consiste à acheter des entreprises à un prix inférieur à leur valeur. Notre approche axée sur la valorisation intègre une analyse fondamentale rigoureuse, ce qui signifie que nous sommes capables d’identifier les sources probables de sous-valorisation et la manière dont nos opinions diffèrent du consensus.

Nous pensons que les cours des actions reflètent les fondamentaux au fil du temps. Les marchés ont tendance à réagir de manière excessive aux événements présents et à sous-estimer les perspectives à long terme d’une entreprise. En adoptant une approche de l’investissement à long terme, nous sommes en mesure de tirer parti de la vision court-termiste du marché. Rendez-vous sur la page produit du fonds Invesco Asian Equity pour consulter les DIC/DICI et les fiches produits. L’investissement concerne l’acquisition de parts d’un fonds faisant l’objet d’une gestion dynamique et non pas l’acquisition d’un actif sous-jacent. 

  • Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux. La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi. Une part importante du fonds est investie dans des pays moins développés et vous devez donc être préparé(e) à supporter des fluctuations considérables de sa valeur. Le fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine qui peuvent impliquer des contraintes réglementaires importantes susceptibles d'affecter la liquidité et/ou la performance des investissements du fonds.
Tout savoir sur ce fonds

Rencontrer l’équipe

L’équipe investit avec succès dans les actions asiatiques et émergentes depuis plus de 20 ans. Aujourd’hui, les stratégies d’actions asiatiques de l’équipe ont un encours sous gestion combiné de > 12 milliards d’euros.

  • « La volatilité offre des opportunités, l’incertitude induit des erreurs de valorisation. »

    Ian Hargreaves, co-directeur de l’équipe Actions des marchés asiatiques et émergents

FAQs

L’Asie est le moteur de la croissance mondiale. La démographie changeante et la numérisation ne feront que renforcer ce point de vue. Avec une classe moyenne grandissante et une connectivité accrue, la région abrite désormais un vaste bassin de consommateurs numériques désireux d’adopter de nouveaux produits et technologies. Les entreprises asiatiques désireuses d’innover pour répondre aux besoins croissants des consommateurs domestiques prospèrent dans cet environnement.

Pour ceux qui ont un horizon d’investissement à long terme, les arguments en faveur d’un investissement en Asie sont plus solides que jamais. Des tendances structurelles favorables stimulent la croissance dans la région, créant de nombreuses opportunités d’investissement. Cependant, les investisseurs doivent être conscients qu’il existe d’importants écarts de valorisation entre et au sein des marchés et des secteurs. L’adoption d’une approche rigoureuse en matière d’investissement restera la clé du succès en matière d’investissement.

Vous pouvez investir dans les actions asiatiques et émergentes via des fonds communs de placement ou des fonds indiciels cotés (ETF) faisant l’objet d’une gestion dynamique. Invesco propose une vaste gamme de fonds et d’ETF gérés de manière dynamique.

  • Sauf indication contraire, les données s’entendent au 28/02/2025. Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, reportez-vous aux Documents d'informations clés/Documents d'informations clés pour l'investisseur (langues locales) et au Prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi qu'aux rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

    EMEA3557064/2025
success failure

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Envoyez-nous votre demande via le formulaire et nous vous recontacterons.

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Vos coordonnées

Lorsque vous interagissez avec nous, nous pouvons être amenés à collecter des informations à votre sujet considérées comme des données à caractère personnel en vertu des législations et des réglementations applicables. Notre Politique de confidentialité détaille notre utilisation et nos mesures de protection de vos données à caractère personnel.

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité Google et les conditions d’utilisation s’appliquent.