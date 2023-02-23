Présentation du fonds Invesco Euro Corporate Bond Fund

Fund Manager Julien Eberhardt
MFin, CFA
Nous investissons dans un portefeuille diversifié composé essentiellement d’obligations « investment grade » libellées en euros. Libre de toute contrainte indicielle ou de toute contrainte de duration, nous pouvons nous adapter en fonction des conditions de marché.Voir toutes les informations sur le produit
Les obligations d’entreprise de meilleure qualité offrent toujours un rendement relativement attrayant, même si ce dernier a diminué avec le recul des taux d’intérêt. Bien que les spreads de crédit (le rendement supplémentaire par rapport aux obligations d’État) soient étroits, nous pensons que le contexte continue d’être favorable aux intérêts fixes de meilleure qualité. Les nouvelles baisses de taux d’intérêt devraient également avoir une incidence positive.
Nous réalisons une analyse de crédit approfondie, à l’aide de travaux de recherche internes et externes. L’objectif est d’identifier des entreprises de qualité avec des obligations affichant des valorisations attractives. L’objectif est de maximiser les performances via une exposition acceptable et avisée au risque de crédit.
Nous étudions le profil risque/rendement de chaque obligation par rapport aux actifs de trésorerie, aux obligations d'État et au reste de l’univers obligataire. Nous prenons des risques uniquement si nous pensons qu’ils sont correctement rémunérés.
Notre approche est flexible, pragmatique et déterminée par le marché. Nous nous concentrons sur le risque et la performance absolue et ne sommes pas contraints par un indice. Cela nous permet de prendre plus de risques lorsque les opportunités semblent valoir la peine ou de réduire les risques lorsque cela nous paraît justifié.
Notre stratégie éprouvée repose sur l’analyse fondamentale, largement fondée sur les valorisations. Nos gérants de fonds sont soutenus par une équipe d’analystes disposant de ressources importantes.
Pour plus d'informations sur les performances et pour consulter les DIC/DICI, veuillez consulter la page produit du fonds Invesco Euro Corporate Bond Fund product page.
Julien Eberhardt et Tom Hemmant sont responsables de la gestion du fonds et s’appuient sur les autres membres de l’équipe Fixed Income d’Invesco. Ensemble, ils affichent une expérience cumulée de 38 ans dans le secteur.
« Grâce à la flexibilité du mandat qui nous a été confié et des ressources de recherche crédit dont nous disposons au sein de l’équipe, nous pensons que le fonds peut offrir des performances ajustées en fonction des risques attractives à partir de cette classe d’actifs de rendement essentielle ».
Diversification – Les obligations jouent un rôle essentiel dans la diversification des portefeuilles, elles contribuent à atténuer les pertes des portefeuilles durant les périodes de rendements négatifs des marchés actions.
Génération de revenus – Les obligations fournissent un montant fixe de revenus à intervalles réguliers sous la forme de paiements de coupons.
Les obligations d’entreprise sont des titres de créance émis par une entreprise afin de lui permettre de lever des capitaux. Un investisseur qui achète une obligation d’entreprise prête en réalité de l’argent à l’entreprise en contrepartie d’une série de paiements d’intérêts, mais ces obligations peuvent également être activement négociées sur le marché secondaire.
Une obligation d’État représente une dette émise par un gouvernement qui est vendue à des investisseurs pour soutenir ses dépenses. Les obligations d’État sont considérées comme des investissements à faible risque puisqu’elles sont garanties par le gouvernement. Du fait de leur risque relativement faible, les obligations d’État paient généralement de faibles taux d’intérêt.
Les obligations à haut rendement ont tendance à avoir des notations de crédit inférieures à BBB- s’il s’agit de Standard & Poor’s et Fitch, ou inférieures à Baa3 s’il s’agit de Moody’s. Les obligations à haut rendement sont plus susceptibles de faire défaut et présentent une plus grande volatilité des prix. Elles paient donc des taux d’intérêt plus élevés que les obligations « investment grade ».
La duration mesure la sensibilité d’une obligation aux variations de taux d’intérêt. Le délai jusqu’à l’échéance et le taux d’intérêt nominal d’une obligation sont deux facteurs qui affectent la duration d’une obligation. De manière générale, plus la duration d’une obligation est élevée, plus son prix augmente lorsque les taux d’intérêt baissent et inversement.
La duration d’un portefeuille obligataire est calculée en établissant la moyenne pondérée des durations des obligations individuelles détenues au sein du portefeuille. La duration du portefeuille peut donc être gérée activement par les gérants de fonds pour réduire ou relever le risque du portefeuille à leur guise.
Janvier a été un mois généralement positif pour les marchés financiers, avec un rebond à la fois des obligations et des actions. Consultez les performances des classes d'actifs obligataires du mois dernier, les segments ayant suscité le plus d’intérêt chez les investisseurs et nos suggestions de produits sur lesquels garder un œil ce mois-ci.