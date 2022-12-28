Julien Eberhardt

GPR,Obligations INVGTRA
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
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Fund Manager
MFin, CFA
Julien est gérant de fonds et analyste crédit senior pour l'équipe Fixed Interest basée à Henley.
Il a commencé sa carrière dans l'investissement en 2005 chez Moody's en tant qu'analyste spécialisé dans les émetteurs d'entreprises à haut rendement et investment grade dans la région EMEA. Julien a rejoint Invesco en 2008 en tant qu'analyste crédit sur les taux. Il est spécialisé dans l'analyse financière. Il a été promu gérant de fonds adjoint en mars 2014, avant d'être nommé gérant de fonds en décembre 2016.
Julien est diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Montpellier (France) et titulaire d'un Master en Finance de l'Université de Montpellier (France). Il est également titulaire du CFA.
|Fonction
|Manager et analyste crédit senior
|Dans le groupe depuis
|14 ans
|Expérience
|17 ans
|Emplacement
|Henley-on-Thames
|Équipe
|Centre d’investissement de Henley
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