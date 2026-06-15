Thèmes d’investissement à suivre

L’économie mondiale évolue, les investissements aussi. Les thèmes qui, selon nous, seront les plus importants aux yeux des investisseurs au cours du deuxième semestre 2026 porteront sur la résilience du marché, le dollar américain, les marchés émergents, l’IA, les sources de revenus alternatives et la diversification.

Résilience du marché

En 2026, la plupart des principaux actifs ont affiché des rendements positifs jusqu’à présent, après un mois de mars tumultueux.1 Nous considérons cela comme un rappel à continuer d’investir malgré des flux d’informations nébuleux. La tendance des rendements a basculé depuis février. Les actions américaines ont enregistré de meilleures performances que prévu par rapport à nos perspectives d’investissement annuelles pour 2026.

Opportunités d’investissement : Nous pensons que la performance du marché pour le reste de l’année dépendra fortement des événements au Moyen-Orient. La reprise du trafic maritime par le détroit d’Ormuz occasionnera probablement, selon nous, un fort rebond cyclique, porté par les marchés émergents et les marchés européens. Nous pensons que les actions américaines et les marchés obligataires devraient également afficher de bonnes performances, mais qu’ils accusent un certain retard dans des secteurs cycliques tels que les matériaux et l’industrie.

Le dollar américain devrait rester faible

L’un des points cruciaux de nos perspectives d’investissement annuelles 2026 était que le dollar américain s’affaiblirait cette année. Nous maintenons cet avis. Selon notre analyse, le dollar reste l’une des devises les plus surévaluées au regard de la plupart des indicateurs. Le fait que cette devise ne soit pas plus forte suite au choc énergétique récent est révélateur.

Opportunités d’investissement : Si nous sommes dans le vrai et que le dollar américain s’affaiblit cette année, nous nous attendons à ce que les actions des marchés hors États-Unis, en particulier les marchés émergents, affichent de bonnes performances.

Les marchés émergents semblent bien positionnés

Un dollar américain faible et une meilleure dynamique de croissance viennent conforter notre préférence pour les marchés émergents. Dans notre analyse, certains pays émergents tels que Taïwan et la Corée sont avantagés par la raréfaction des équipements liés à l’IA. Les actifs des marchés émergents devraient bénéficier de la réaccélération mondiale, certains étant portés par la hausse des prix des matières premières, d’autres par l’exposition à la thématique de l’IA. Beaucoup d’entre eux offrent toujours des valorisations attrayantes, selon nous.

Opportunités d’investissement : Qu’il s’agisse des actions, des obligations ou des devises, nous restons confiants concernant les actifs des marchés émergents.

L’IA reste une puissance forte sur les marchés

L’IA reste un thème porteur sur les marchés et pour de nombreuses économies à travers le monde. Nous pensons que son attrait ne va pas s’atténuer de sitôt. Cependant, son impact et la meilleure façon de gagner une exposition à ce thème semblent évoluer, selon nous. Nous privilégions une exposition aux semi-conducteurs et aux fabricants de matériel, au détriment des développeurs de logiciels.

Opportunités d’investissement : Nous continuons de voir émerger des opportunités sur le thème de l’IA et nous pensons qu’elle contribuera à dynamiser les rendements des marchés émergents et à maintenir la hausse des bénéfices dans les secteurs exposés, tels que les semi-conducteurs, les infrastructures des centres de données, l’énergie et les matières premières.

Envisagez d’autres sources de revenus et une diversification de votre portefeuille

Même si nous pensons que l’inflation sera contenue et de courte durée, nous sommes persuadés qu’elle n’est pas près de repasser en dessous des niveaux visés sur la plupart des marchés développés. Nous privilégions la détention d’actifs dans l’immobilier et le crédit privé, qui offrent à la fois des avantages en termes de revenus et de diversification lorsque l’inflation repart à la hausse partout dans le monde.

Opportunités d’investissement : Nous estimons qu’il est pertinent d’investir dans l’immobilier et le crédit privé, notamment dans les prêts directs, les prêts bancaires et les CLO (obligations adossées à des prêts) notées AAA.