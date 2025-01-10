Présentation du fonds Invesco Global Total Return Bond Fund

Ce fonds obligataire flexible n’est soumis à aucune contrainte sectorielle, régionale ou de classe d’actifs et adapte son allocation en fonction des conditions de marché.

Une opportunité pour les investisseurs

Les obligations d’entreprise et d’État de meilleure qualité continuent de proposer un rendement relativement attrayant, même si ce dernier a reculé sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt. Si l’on tient compte des spreads de crédit, le rendement supplémentaire par rapport aux obligations d’État reste faible, c’est pourquoi nous pensons que le contexte reste favorable sans qu’il soit nécessaire de prendre un risque de crédit trop important. Les nouvelles baisses des taux d’intérêt devraient avoir des répercussions positives. La flexibilité du fonds permettra au gérant de repenser la stratégie à mesure que des opportunités se présenteront.

La flexibilité est notre maître-mot.

Nous pouvons modifier les allocations d’actifs plus facilement que les fonds obligataires traditionnels.

Gestion active de la duration

L’absence de restrictions sur la duration nous permet d’atténuer les risques et de saisir les opportunités.

Un potentiel attractif de rendements ajustés en fonction des risques

Notre exposition obligataire, ajustable et opportuniste, reflète les risques de marché.

Pourquoi ce fonds ?

L’objectif du fonds est d’optimiser le rendement total, principalement en investissant de manière flexible dans des instruments de dette et dans des actifs monétaires.

Le fonds est libre de toute contrainte indicielle et nous pouvons ajuster l’allocation de manière dynamique à l’international entre les obligations d’entreprise, les obligations d'État, les obligations à haut rendement et les obligations à court terme.

La stratégie flexible du fonds illustre parfaitement notre philosophie d’investissement : nous investissons uniquement lorsque nous pensons que le rendement potentiel compense le risque. Notre objectif est d’obtenir des performances solides dans un large éventail de conditions de marché.

La gestion flexible de la duration nous permet de réduire l’impact des hausses de taux d’intérêt sur la performance et sur la volatilité du portefeuille.

À l’inverse, lorsque les taux sont élevés, le portefeuille en profite.

Les gérants peuvent réduire le risque de duration en investissant jusqu’à 100% du portefeuille dans des instruments de trésorerie et des équivalents de trésorerie. Ils peuvent également investir jusqu’à 20% du portefeuille dans des devises.

Notre stratégie éprouvée repose sur l’analyse fondamentale, largement fondée sur les valorisations. 

Notre équipe, comptant plus de 40 membres, possède une vaste expérience dans le secteur, et gère avec succès des fonds obligataires depuis plus de 25 ans.

Lancé en 2010, ce fonds a traversé de nombreuses conditions de marché.  Pour plus d'informations sur les performances et pour consulter les DICI, veuillez consulter la page produit du fonds Invesco Global Total Return Bond Fund.

  • Risques d’investissement

    Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux. La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les instruments de dette sont exposés au risque de crédit qui correspond à la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les variations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds utilise des produits dérivés (instruments complexes) à des fins d'investissement, ce qui peut entraîner un effet de levier important et entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. L’investissement dans des titres de créance à notation de crédit plus faible peut engendrer d’importantes fluctuations dans la valeur du fonds. Le fonds peut investir dans des titres en difficulté qui comportent un risque important de perte en capital. Le fonds peut investir largement dans des obligations convertibles en actions pouvant entraîner un risque significatif de perte en capital fondé sur certains événements déclencheurs. Le Fonds peut investir de manière dynamique dans plusieurs actifs/classes d'actifs, ce qui peut entraîner des changements périodiques du profil de risque, une sous-performance et/ou des coûts de transaction plus élevés.
Rencontrer l’équipe

Julien Eberhardt et Asad Bhatti sont responsables de la gestion du fonds et s’appuient sur les autres membres de l’équipe Fixed Income d’Invesco. Ensemble, Julien et Assad affichent plus de 40 ans d’’expérience dans l’univers de la gestion obligataire.

« Le mandat du fonds nous permet d’ajuster les risques et les rendements en fonction des conditions de marché. »

Questions fréquemment posées

Diversification – Les obligations jouent un rôle essentiel dans la diversification des portefeuilles des investisseurs et contribuent à atténuer les pertes des portefeuilles durant les périodes de rendements négatifs des marchés actions.

Génération de revenus – Les obligations fournissent un montant fixe de revenus à intervalles réguliers sous la forme de paiements de coupons.

Le rendement total fait référence aux intérêts, aux gains en capital, aux dividendes et aux distributions réalisés sur une période donnée. Les investisseurs plus préoccupés par le rendement total choisiront probablement de se concentrer sur la croissance du portefeuille plutôt que sur la faculté d’un titre à générer de revenus, comme les dividendes, les intérêts ou les coupons. 

La duration mesure la sensibilité d’une obligation aux variations de taux d’intérêt. Le délai jusqu’à l’échéance et le taux d’intérêt nominal d’une obligation sont deux facteurs qui affectent la duration d’une obligation. De manière générale, plus la duration d’une obligation est élevée, plus son prix augmente lorsque les taux d’intérêt baissent et inversement.

La duration d’un portefeuille obligataire est calculée en établissant la moyenne pondérée des durations des obligations individuelles détenues au sein du portefeuille. La duration du portefeuille peut donc être gérée activement par les gérants de fonds pour réduire ou relever le risque du portefeuille à leur guise.

Consulter les dernières analyses de l’équipe

  • Informations importantes

    Données au 31/10/2024, sauf indication contraire. Il s'agit d'un matériel de marketing et non d'un conseil financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, reportez-vous aux Documents d'informations clés/Documents d'informations clés pour l'investisseur (langues locales) et au Prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi qu'aux rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site  www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

    EMEA3557064/2024
