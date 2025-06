Op een indrukwekkende schaal is ons productaanbod in aandelen voor Aziatische en opkomende markten ontworpen om u keuze en veelzijdigheid te bieden. Onze portefeuilles omvatten de hele regio, specifieke geografische gebieden of zelfs afzonderlijke landen. We bieden ook een aanbod van beleggingsstijlen en -aanpakken aan zodat u de juiste match kan vinden.

Invesco heeft beleggingsteams in Azië, Europa en Noord-Amerika zitten die aandelen voor Aziatische of opkomende markten beheren, of beide. Hoewel deze teams een fundamentele beleggingsbenadering hebben, heeft elk beleggingsteam zijn eigen beleggingsstijl en ‑filosofie.