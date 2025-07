Europese aandelen zijn aandelen van bedrijven die openbaar op beurzen in Europa genoteerd zijn. Beleggen in Europese aandelen stelt beleggers in staat om blootstelling aan de Europese economie te ontwikkelen. Ze bieden een potentieel voor risicodifferentiatie en waarderingsmogelijkheden. Bij Invesco omvat dit een breed scala aan landen.