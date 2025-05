Au-delà des marchés monétaires : maximiser vos liquidités

NA3646344

Renseignements importants

Crédit photo : d3sign/Getty

Ce document fait référence aux États-Unis et son contenu peut ne pas s’appliquer au Canada.

Toutes les données sont exprimées en dollars américains.

Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.

Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

Il est impossible d’investir directement dans un indice.

De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.

Les placements en titres à revenu fixe sont exposés au risque de crédit de l’émetteur et subissent les effets des variations de taux d’intérêt. Les cours des obligations baissent généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent, et vice versa; c’est ce qu’on appelle le « risque de taux d’intérêt ». Un émetteur peut se retrouver dans l’incapacité de payer les intérêts ou de rembourser le capital, ce qui entraîne une baisse de la valeur de ses titres et de sa cote de crédit.

Les obligations du Trésor sont pleinement garanties par le gouvernement des États-Unis pour ce qui est de la régularité des paiements de capital et d’intérêts.

L’indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond couvre l’univers des titres de créance à taux fixe de qualité inférieure.

L’indice Bloomberg US Corporate Bond mesure le rendement du marché des obligations de sociétés imposables à taux fixe et de qualité supérieure. Il comprend des titres libellés en dollars américains émis par des émetteurs américains et non américains des secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et des services financiers.

L’indice Bloomberg US Treasury est un indice non géré des titres US Treasury dont l’échéance restante est d’au moins un an.

L’indice Bloomberg 1-3 Month US Treasury est un indice non géré des titres du Trésor américain dont l’échéance restante est d’un à trois mois.

Les opinions exprimées ci-dessus sont celles des auteurs en date du 3 juin 2024. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.