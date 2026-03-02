Avis et registres des votes par procuration
Avis
Assemblées des investisseurs - le 13 avril 2026
Registres des votes par procuration
Selon la Norme canadienne 81-106, les sociétés de fonds communs de placement doivent divulguer aux épargnants les résultats de leurs votes par procuration annuels chaque année le 31 août au plus tard, couvrant la période de 12 mois se terminant le 30 juin. Vous pouvez accéder aux résultats des votes par procuration d’Invesco en utilisant le lien ci-dessous.
Résultats des votes par procuration pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.