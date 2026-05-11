Centre d'aide

L’authentification multifactorielle est un niveau de sécurité supplémentaire mis en place pour protéger vos comptes. Chaque fois que nous devons confirmer votre identité en ligne, nous vous enverrons un code de vérification à usage unique par message texte.

Fonctionnement

Le processus de vérification de votre identité en ligne comporte deux étapes principales :

Étape 1 : Ouvrez une session comme vous le feriez normalement en utilisant vos informations d’identification. La plupart du temps, c’est tout ce que vous avez à faire pour ouvrir une session.

Étape 2 : Lorsque nous devons vérifier votre identité en ligne, nous vous demandons d’obtenir un code de vérification à usage unique qui vous est envoyé par message texte au numéro de téléphone mobile qui figure dans nos dossiers. Une fois que vous avez reçu votre code de vérification, vous n’avez qu’à l’entrer à l’écran Invesco et à continuer.

Nous vous demandons d’utiliser l’authentification factorielle uniquement lorsque vous ouvrez une session à partir d’un appareil que nous ne reconnaissons pas ou lorsque vous tentez de modifier des renseignements de sécurité. Nous entendons par « appareil reconnu » un appareil que vous utilisez régulièrement pour accéder à vos comptes Invesco.

Pour afficher, mettre à jour et ajouter des numéros de téléphone afin de recevoir des codes de vérification à usage unique, ouvrez une session et accédez à la section « Mon profil ». Veuillez noter que les frais de messagerie et de données standards des fournisseurs de services sans fil peuvent s’appliquer aux messages textes.