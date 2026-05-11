Centre d'aide
Aide à la connexion
Si vous êtes un nouvel utilisateur et souhaitez vous inscrire pour accéder à votre compte, veuillez cliquer ici pour accéder à l’écran de connexion. Ensuite, sous le bouton « Se connecter », cliquez sur le lien « S’inscrire » et suivez les instructions à l’écran. Vous devrez fournir les renseignements suivants pour terminer le processus d’inscription. 1) Adresse courriel; 2) Numéro de téléphone mobile; 3) Code d’accès (veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 874-6275 pour obtenir votre code d’accès; 4) Numéro de compte; 5) Trois derniers chiffres du numéro d’assurance sociale
Depuis le 14 novembre 2022, il n’est plus nécessaire d’avoir un nom d’utilisateur pour accéder aux zones sécurisées du site d’Invesco. Si vous étiez déjà inscrit, veuillez cliquer ici pour ouvrir une session.
Cliquez ici pour accéder à la zone de connexion, puis cliquez sur « Mot de passe oublié? » sous le bouton d’ouverture de session. Suivez les instructions fournies.
L’authentification multifactorielle est un niveau de sécurité supplémentaire mis en place pour protéger vos comptes. Chaque fois que nous devons confirmer votre identité en ligne, nous vous enverrons un code de vérification à usage unique par message texte.
Fonctionnement
Le processus de vérification de votre identité en ligne comporte deux étapes principales :
Étape 1 : Ouvrez une session comme vous le feriez normalement en utilisant vos informations d’identification. La plupart du temps, c’est tout ce que vous avez à faire pour ouvrir une session.
Étape 2 : Lorsque nous devons vérifier votre identité en ligne, nous vous demandons d’obtenir un code de vérification à usage unique qui vous est envoyé par message texte au numéro de téléphone mobile qui figure dans nos dossiers. Une fois que vous avez reçu votre code de vérification, vous n’avez qu’à l’entrer à l’écran Invesco et à continuer.
Nous vous demandons d’utiliser l’authentification factorielle uniquement lorsque vous ouvrez une session à partir d’un appareil que nous ne reconnaissons pas ou lorsque vous tentez de modifier des renseignements de sécurité. Nous entendons par « appareil reconnu » un appareil que vous utilisez régulièrement pour accéder à vos comptes Invesco.
Pour afficher, mettre à jour et ajouter des numéros de téléphone afin de recevoir des codes de vérification à usage unique, ouvrez une session et accédez à la section « Mon profil ». Veuillez noter que les frais de messagerie et de données standards des fournisseurs de services sans fil peuvent s’appliquer aux messages textes.
Inscription pour obtenir un accès
Si vous êtes un nouvel utilisateur et souhaitez vous inscrire pour accéder à votre compte, cliquez ici pour accéder à l’écran de connexion. Ensuite, sous le bouton « Se connecter », cliquez sur le lien « S’inscrire » et suivez les instructions à l’écran. Vous devrez fournir les renseignements suivants pour terminer le processus d’inscription. 1) Adresse courriel; 2) Numéro de téléphone mobile; 3) Code d’accès (veuillez communiquer avec l’équipe du Service à la clientèle au 1 800 874-6275 pour obtenir votre code d’accès; 4) Code de courtier; 5) Code de représentant
Si vous avez toujours accès à la page d’inscription, cliquez sur « Renvoyer » pour recevoir un autre courriel de validation. Si vous n’y avez pas accès, vérifiez votre dossier de courrier indésirable ou essayez de vous inscrire de nouveau.
Une fois toutes les étapes terminées, la validation de l’inscription peut prendre jusqu’à 24 heures. Veuillez vérifier régulièrement si le processus est terminé.
Il se peut que vous vous soyez déjà inscrit à l’aide de l’adresse courriel. Si vous recevez ce message, essayez l’option « Mot de passe oublié » et suivez les instructions à l’écran.
Gestion de mon compte
Pour apporter des changements à votre adresse courriel, veuillez ouvrir une session à l’aide de votre adresse courriel et de votre mot de passe. Une fois sur le tableau de bord, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit pour accéder à la section Profil ou cliquez sur la vignette « Mon profil ». Lorsque cette section s’ouvre, sous votre nom, cliquez sur « Afficher le profil et les paramètres » pour accéder à votre profil. Dans la fenêtre Profil, vous pouvez maintenant apporter des changements à votre courriel en cliquant sur « Modifier » dans la section « Informations d’identification du compte ».
La vérification de l’accès au compte peut prendre jusqu’à 24 heures. Si vous êtes bien inscrit et avez ouvert une session, mais que vous n’avez pas accès aux renseignements sur le compte, veuillez réessayer plus tard.
Pour afficher, mettre à jour ou ajouter des numéros de téléphone afin de recevoir des codes de vérification à usage unique, ouvrez une session et accédez à « Mon profil ». Veuillez noter que les frais de messagerie et de données standards des fournisseurs de services sans fil peuvent s’appliquer aux messages textes.
Aide générale
Les utilisateurs qui étaient déjà inscrits à l’option électronique continueront de recevoir leurs relevés par voie électronique.
Pour des raisons de réglementation, de conformité, de confidentialité ou de sécurité, certains éléments de l’expérience Web d’Invesco exigent qu’un utilisateur soit inscrit et qu’il s’identifie pour y accéder. Si vous souhaitez accéder à une zone nécessitant une authentification, veuillez vous connecter ou vous inscrire pour y accéder.