Prospectus
Des documents complets et faciles à utiliser qui fournissent aux épargnants des renseignements clés sur les parts et actions des fonds communs de placement Invesco et fonds négociés en Bourse Invesco.
Prospectus FNB
|Description
|Date du Document
|Document
|Invesco Prospectus - Invesco date du 29 janvier 2026 - Fonds negocies en Bourse
|29 janvier 2026
|Télécharger
Prospectus fonds communs de placement
|Description
|Date du Document
|Document
|Prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025
|30 juillet 2025
|Télécharger
|Modification N° 1 datée du 20 août 2025 apportée au prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025
|20 août 2025
|Télécharger
|Modification N° 2 datée du 23 janvier 2026 apportée au prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025
|23 janvier 2026
|Télécharger
|Modification N° 3 datée du 8 avril 2026 apportée au prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025
|30 juillet 2025
|Télécharger
|Modification N° 4 datée du 8 mai 2026 apportée au prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025
|30 juillet 2025
|Télécharger