Prospectus

Des documents complets et faciles à utiliser qui fournissent aux épargnants des renseignements clés sur les parts et actions des fonds communs de placement Invesco et fonds négociés en Bourse Invesco.

Prospectus FNB

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Invesco Prospectus - Invesco date du 29 janvier 2026 - Fonds negocies en Bourse 29 janvier 2026 Télécharger

Prospectus fonds communs de placement

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Prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025 30 juillet 2025 Télécharger
Modification N° 1 datée du 20 août 2025 apportée au prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025 20 août 2025 Télécharger
Modification N° 2 datée du 23 janvier 2026 apportée au prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025 23 janvier 2026 Télécharger
Modification N° 3 datée du 8 avril 2026 apportée au prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025 30 juillet 2025 Télécharger
Modification N° 4 datée du 8 mai 2026 apportée au prospectus simplifié daté du 30 juillet 2025 30 juillet 2025 Télécharger