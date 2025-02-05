Communiquer avec nous

Je confirme que je suis un investisseur qualifié ou institutionnel et que j’ai le droit de consulter les pages suivantes en vertu des lois de mon territoire.

Mention juridique

Les pages suivantes comportent des détails sur les stratégies de placement qui peuvent être mises en œuvre au moyen de structures juridiques conçues pour regrouper des actifs, qui peuvent ne pas être enregistrés ou qualifiés à une distribution au public dans le contexte réglementé de votre pays de résidence. Vous devez être au courant que les renseignements mentionnés dans ces pages ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat d’un titre ou d’un produit ou service de placement ou d’assurance. En particulier, le contenu de ces pages ne constitue aucun conseil en matière de placement, d’assurance, de valeurs mobilières, de fiscalité ou un conseil juridique. Aucun titre ou autre produit ou service n’est offert ou ne sera vendu dans un territoire où une telle offre ou sollicitation, achat ou vente serait illégale en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou d’autres lois de ce territoire.