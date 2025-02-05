Communiquer avec nous
Services à la clientele et Administration
Invesco Canada a/s de IFDS
30, rue Adelaide Est, bureau 1
Toronto (Ontario) M5C 3G9
Télécopieur : 1.800.631.7008
Service à la clientèle
Français: 1.800.200.5376
Heures d’ouverture:
● De 9 h 00 à 17 h 00 HE, du lundi au vendredi
Courriel pour questions d'ordre général : reactionscanada@invesco.com
Les heures d’ouverture sont susceptibles d’être modifieés en raison des jours fériés ou de la fermeture anticipée des marchés.
English: 1.800.874.6275
Hours of service:
● 9 a.m. to 5 p.m. ET, Monday – Friday
General inquiry E-mail: inquiriescanada@invesco.com
Hours of service are subject to change due to holidays or early market closings.
Siège social
Invesco Canada Ltd.
16, rue York, bureau 1200
Toronto Ontario M5J 0E6
Personne-ressources pour les relations avec les médias
Service à la clientèle d'Invesco Canada
Chez Invesco Canada, nous nous engageons à vous offrir le meilleur service à la clientèle possible. Votre confiance nous est importante et nous valorisons vos commentaires. Lorsque vous nous suggérez une amélioration ou que vous nous mentionnez un problème au sujet de notre service ou de notre conduite professionnelle, nous voulons la traiter le plus rapidement et le plus efficacement possible. Pour ce faire, nous vous invitons à suivre les étapes ci-dessous.
1ʳᵉ étape :
Communiquez avec l'un de nos représentants du Service à la clientèle afin de discuter de votre problème ou suggestion. Beaucoup de problèmes peuvent être réglés simplement en nous appelant. Vos suggestions seront acheminées au département approprié.
Service à la clientèle - numéro de notre ligne française : 1.800.200.5376
Service à la clientèle - numéro de notre ligne anglaise : 1.800.874.6275
2ᵉ étape :
Si notre représentant du Service à la clientèle n'est pas en mesure de régler votre problème au téléphone ou si vous n'êtes pas satisfait de la solution offerte, vous pouvez opter pour que votre problème soit transféré à l'équipe de direction du Service à la clientèle.