Perspectives à l’égard des taux d’intérêt et de la volatilité

Craig Altholz :

Matt, les taux d’intérêt ont été un facteur important de volatilité depuis au moins 2022, tant positif que négatif, pour les marchés obligataires et les rendements des titres à revenu fixe. Maintenant que les élections sont terminées et que la Fed a commencé à réduire ses taux, prévoyez-vous une baisse de la volatilité? Quelle forme la courbe des taux prendra-t-elle, selon vous, au cours de l’année prochaine?

Matt Brill :

Merci Craig. La courbe des taux a été extrêmement volatile. En particulier, de nombreux investisseurs s’attendaient à d’importantes réductions en 2024. Même si nous avons eu des réductions de 75 points de base, reste à savoir combien d’autres en fera maintenant la Réserve fédérale. Nous nous attendons donc à ce que la volatilité diminue.

Je pense qu’il reste encore à savoir quelles seront les politiques qui seront mises en œuvre par l’administration. Nous devons également voir ce qui va se passer du côté de l’économie américaine. Est-elle toujours aussi résiliente qu’elle l’a été jusqu’à présent? Toutefois, la volatilité globale devrait diminuer. Nous nous attendons également à ce que les taux d’intérêt à court terme diminuent.

Nous pensons que la Fed veut adopter une approche neutre. Reste à savoir ce que neutre signifie. Nous pensons toutefois que la Fed est restrictive à l’heure actuelle. Elle voudra donc désormais réduire les taux. Elle voudra devancer bon nombre des politiques qui seront mises en œuvre par l’administration. Elle veut en finir avec les réductions, adopter une position plus neutre, puis vraiment s’adapter aux données et à la mise en œuvre de la politique en 2025.

CA :

Merci, Matt. Les marchés s’en sont clairement pris aux taux d’intérêt à court terme, à la limite de la schizophrénie. En partie parce que la Fed s’est vraiment appuyée sur les données pour les titres à long terme, par exemple pour les taux des obligations à 10 ans, qui ont également été très volatiles. Pour les taux à cinq ans, nous avons frôlé les 5 % au cours des deux dernières années.

À votre avis, quelle direction prendront les taux d’intérêt à plus long terme.

MB :

Oui. Une des choses les plus importantes sur laquelle la majorité des investisseurs se trompent ou ne comprennent pas toujours, c’est que les titres du Trésor à 10 ans ne sont pas contrôlés par la Réserve fédérale, mais par le marché. Il s’agit essentiellement d’une prévision de croissance ainsi que d’inflation pour l’avenir.

À environ 4 ou 4,5 %, cela signifie essentiellement que la Réserve fédérale aura une courbe des taux positive, un jour. Nous prévoyons une courbe des taux positive. Il est difficile d’affirmer que les taux baisseront considérablement; par contre, comme la croissance est solide, nous nous attendons à ce qu’elle le reste

dans un avenir prévisible. Dans l’ensemble, il faut s’attendre à une baisse des taux à court terme. Les taux à moyen et à long terme devraient fluctuer dans une fourchette proche de son niveau actuel.

CA :

Au cours des deux dernières années, la hausse des taux a eu deux impacts. Premièrement, le resserrement des conditions financières a freiné l’économie. Deuxièmement, les investisseurs sont revenus sur le marché en raison des taux intéressants. Dans une certaine mesure, les taux à long terme ont été un peu limitants. En tant que gestionnaire de portefeuille, comment gérez-vous les taux? Le marché est toujours très volatil, et cela peut avoir un effet important sur les rendements. Que faites-vous dans les portefeuilles pour profiter du risque lié aux taux d’intérêt ou pour l’éviter?

MB :

Oui. De façon générale, nous ne misons pas beaucoup sur les taux d’intérêt. Nous pensons qu’il est difficile de les anticiper. Nous aurons toujours une opinion. Mais nous ne voulons pas que le portefeuille ne soit qu’un portefeuille de taux d’intérêt sur lesquels on parie. Nous voulons nous assurer d’inclure notre point de vue sur les marchés des titres de créance et sur la façon dont ils seront influencés par les taux.

L’une des choses que nous avons observées au cours de l’année dernière, ou il y a un peu plus longtemps, est que les taux plus élevés entraînent généralement une plus grande demande de titres de créance. Les obligations fonctionnent à l’inverse, les écarts de taux fonctionnent à l’inverse des taux des obligations du Trésor, ce qui est en fait une bonne chose, car les obligations agissent comme elles sont censées le faire. Cela dit, nous pensons qu’il y aura une demande pour les titres à revenu fixe, même si les taux augmentent.

Nous nous sentons donc à l’aise de détenir quelques titres de créance. Si nous traversons une période de fuite vers les titres de qualité, nous aurons moins de titres touchés, car la baisse des taux obligataires entraînera une baisse de la demande pour les titres à revenu fixe. Dans l’ensemble, en revanche, cet équilibre est bon pour le marché. Et c’est quelque chose dont nous nous réjouissons. C’est une bonne nouvelle pour 2025.

