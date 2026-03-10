Innerhalb des europäischen Private Credit-Marktes ist die Kreditvergabe an grössere, kapitalstarke Unternehmen – den sogenannten Upper Middle Market – unseres Erachtens besonders attraktiv, da die Bilanzen dieser Unternehmen durch Stabilität und Stärke überzeugen. Diese Kreditnehmer wechseln zunehmend zwischen zwei Finanzierungsarten: bankarrangierte Kredite (syndizierte oder breit syndizierte Kredite) und direkt initiierte Kredite (Direct Lending). Bei der Entwicklung eines Portfolios mit Schwerpunkt auf europäischen Upper Middle Market-Unternehmen verknüpfen wir den Direct-Lending-Markt, der den Vorteil eines Renditeaufschlags bietet, mit dem syndizierten Markt, der konsistenten Kapitaleinsatz und Liquidität als Vorteile mit sich bringt.

Unserer Ansicht nach ist dies besonders interessant für Investoren, einschliesslich britischer und europäischer Versicherer, die nach Evergreen-Lösungen suchen, die sich auf grössere, etablierte europäische Unternehmen konzentrieren und auf einer stabilen Asset-Basis hohe, variabel verzinsliche Erträge liefern. Investoren können gleichzeitig von der Direct Lending-Spreadprämie profitieren, die sie für die Übernahme des Kreditrisikos dieser Unternehmen erhalten, während sie voll investiert bleiben.

Private Credit im Wandel

Nach der globalen Finanzkrise schränkten regulatorische Änderungen und Kapitalanforderungen die Kreditvergabekapazitäten der Banken ein, wodurch ein Vakuum entstand, das von Nicht-Bank-Kreditgebern gefüllt wurde. Historisch gesehen liess sich der Private-Credit-Markt für Unternehmen in zwei Segmente unterteilen: den Markt für syndizierte Kredite für grössere Unternehmen und den Direct Lending-Markt für kleinere Firmen. Trotz unterschiedlicher Zugangspunkte konzentrieren sich beide Märkte auf vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Schuldtitel (Senior Secured Floating Rate Debt). Ihr wesentlicher Unterschied liegt in der technischen Ausgestaltung der Kreditgeberbeteiligung:

Der syndizierte Markt umfasst Kredite, die von Banken initiiert und kurz danach an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Angesichts der breiten Marktbekanntheit und der Grösse der Kreditnehmer zeichnen sich syndizierte Kredite anschliessend durch einen starken Sekundärmarkt und regelmässige Liquidität aus.

Der Direct Lending-Markt zeichnet sich durch Kredite aus, die direkt von Nicht-Bank-Kreditgebern an Kreditnehmer vergeben werden. Diese direkten Darlehen bieten einen Renditeaufschlag gegenüber syndizierten Krediten, allerdings mit der Einschränkung, dass kaum ein Sekundärmarkt oder Liquidität existiert und die Kreditgeber das Darlehen in der Regel bis zur Rückzahlung oder Fälligkeit halten.

Da das nicht investierte Kapital im Bereich Direct Lending im Laufe der Zeit wuchs, wurde ein erheblicher Teil in grösseren Unternehmen eingesetzt. Die Unterscheidung zwischen syndizierten und direkten Kreditmärkten wurde zunehmend künstlich und war primär durch Fondsbeschränkungen statt durch Kreditrisiken getrieben (d. h. Investorenvehikel, die sich entweder auf die syndizierte oder auf die direkte Kreditvergabe konzentrieren, aber nur eine geringe Flexibilität zwischen den beiden Möglichkeiten haben).

Heutzutage ziehen europäische Upper Middle Market-Kreditnehmer Finanzierungslösungen aus beiden Märkten in Betracht, wobei viele zwischen den beiden Möglichkeiten wechseln, je nach dem gerade vorliegenden Preis-/Spread-Gefälle:

In Zeiten schwacher Emissionen an den Märkten für syndizierte Kredite weiten sich die Spreads für neue Deals aus (wie 2022), woraufhin die Direct Lending-Aktivität zunimmt.

Wenn der Broadly Syndicated Loans-Neuemissionsmarkt stark ist und die Spreads sinken (wie 2024), ziehen sich viele Upper Middle Market-Kreditnehmer vom Direct Lending-Markt zurück und wenden sich syndizierten Märkten zu.

Aus unserer Sicht können vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Kredite an europäische Upper Middle Market-Kreditnehmer hohes Einkommen aus stabilen Unternehmen bieten. Upper Middle Market-Unternehmen, also solche mit einem EBITDA von mindestens 50 Mio. EUR, werden im Allgemeinen als stärkere Kreditnehmer mit krisenfesteren Cashflows betrachtet. Wir sind der Ansicht, dass das Risiko-Ertrags-Profil europäischer Upper Middle Market-Unternehmen besser ist als das von Unternehmen im Lower Middle Market.