European Private Credit befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Dies schafft neue Möglichkeiten für Anleger, die belastbare Erträge und einen effizienten Zugang zu grösseren Kreditnehmern suchen. Die Private Credit-Spezialisten von Invesco untersuchen, wie sich der Upper Middle Market zu einem überzeugenden Segment des europäischen Direct Lending entwickelt hat und wie eine fundierte Portfoliokonstruktion Anlegern helfen kann, sich in der heutigen veränderten Kreditlandschaft zurechtzufinden. Lesen Sie unten die wichtigsten Erkenntnisse der Veranstaltung und sehen Sie sich die Aufzeichnung mit den vollständigen Gesprächen an.

Entwicklung des europäischen Direct Lending

Ursprünglich durch den Rückzug der Banken nach der globalen Finanzkrise geprägt, hat sich der Markt in den letzten 15 Jahren erheblich ausgeweitet. Da Private Equity-Fonds gewachsen sind und das Transaktionsvolumen gestiegen ist, hat sich Direct Lending über kleine Unternehmen hinaus auf grössere Upper Middle Market-Unternehmen ausgeweitet. In jüngster Zeit haben Volatilität und Unsicherheit an den liquiden Kreditmärkten diesen Wandel weiter beschleunigt, sodass Transaktionen im gehobenen Mittelstand nun einen beträchtlichen Teil der europäischen Direct-Lending-Aktivitäten ausmachen.

Warum grössere Upper Middle Market-Kreditnehmer attraktive Eigenschaften für Anleger bieten können

Diese Unternehmen verfügen in der Regel über stärker diversifizierte Umsätze, Kundenstämme und operative Standorte, was die Widerstandsfähigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Belastung erhöhen kann. Die jüngste Marktdynamik hat auch den relativen Wert von Krediten an grössere Unternehmen verbessert. Während die absoluten Renditen attraktiv bleiben, hat sich der zusätzliche Spread, der für Kredite an kleinere, risikoreichere Kreditnehmer geboten wird, verringert. Dies macht Engagements im Upper Middle Market auf risikoabereinigter Basis zunehmend attraktiv.

Konvergenz von liquiden und illiquiden Kreditmärkten

Im Upper Middle Market bezieht sich der Unterschied zwischen Direct Lending und breit syndizierten Krediten oft mehr auf die Liquidität als auf die zugrunde liegende Kreditqualität. Durch die Kombination dieser Engagements können Anleger Illiquiditätsprämien vereinnahmen und gleichzeitig flexibel bleiben, die Diversifizierung verbessern und Herausforderungen beim Kapitalabruf bewältigen. Dieser hybride Ansatz kann zudem eine diszipliniertere Kapitalallokation unterstützen, da Manager selektiv bleiben können, anstatt Kompromisse bei Direct-Lending-Opportunitäten einzugehen.

Wie sich das Deal-Sourcing in Europa verändert

Die traditionellen Grenzen zwischen Banken und Direct Lending-Anbietern verschwimmen, da hybride Originations- und Distributionsmodelle immer üblicher werden. Diese Entwicklung erweitert das investierbare Universum und ermöglicht eine breitere Diversifizierung über Sektoren und Regionen hinweg – insbesondere in einem heterogenen Markt mit verschiedenen Rechtsordnungen wie Europa.

Struktur und Umsetzung

Ein unbefristetes, voll eingezahltes Vehikel (Evergreen-Struktur) kann Anlegern helfen, gängige Herausforderungen wie Kapitalabrufe, die Geschwindigkeit des Investments und den Erhalt beständiger Erträge zu bewältigen. Durch die Integration von liquiden und privaten Private Credit‑Exposures in einer einzigen Strategie zielt dieser Ansatz darauf ab, einen effizienteren und zukunftsorientierten Weg für den Zugang zu europäischen Upper Middle Market-Krediten zu bieten.

Sehen Sie sich die On‑Demand‑Aufzeichnung des Webinars an, um die vollständige Diskussion zu verfolgen und mehr über Invescos Ansatz für europäische Private Credit‑Strategien im Upper Middle Market zu erfahren.