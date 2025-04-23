Capital Market Assumptions | 1. Quartal 2025

Invesco Solutions entwickelt Kapitalmarktannahmen (CMAs), die langfristige Schätzungen für das Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern.
Die Annahmen, die auf einem 10-Jahres-Anlagehorizont basieren, sollen als Richtschnur für strategische Vermögensallokationen dienen. Für jede ausgewählte Anlageklasse entwickeln wir Annahmen für die erwartete Rendite, die Standardabweichung der Rendite (Volatilität) und die Korrelation mit anderen Anlageklassen.
Unsere CMAs umfassen:
- Bemerkenswerte Veränderungen in unseren langfristigen Anlageklassenerwartungen
- Globale und lokale Marktkommentare
- Strategische und taktische Aussichten für die Vermögensallokation und Auswirkungen auf die Investitionen
- 10-Jahres-Analyse der geschätzten Risiko-Ertrags-Attribution der Anlageklassen