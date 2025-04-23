Markt Update

Capital Market Assumptions | 1. Quartal 2025

23. April 2025
2025 I Wichtigste Erkenntnisse

Unsere aktuelle Schätzung der erwarteten Renditen für grosskapitalisierte US-Aktien liegt jetzt unter 5 % nominal (4,7 % in USD) und 3 % (2,6 %) real. Dies ist die niedrigste Schätzung, die wir seit Beginn der Erstellung dieser Berichte im Jahr 2017 veröffentlicht haben, und die niedrigste im Backtest unseres Modells seit Januar 2004. 

Wir gehen davon aus, dass die grossen Themen, die die US-Aktienmärkte beeinflussen, nicht nur für US-Anleger, sondern auch für globale Anleger ein Problem darstellen, und wir geben einige Anregungen, wie man das Engagement in US-Grossunternehmen innerhalb einer langfristigen Vermögensallokation diversifizieren kann. 

Aus taktischer Sicht beobachten wir aufmerksam die Möglichkeit eines positiven Wachstumsschocks nach den US-Wahlen, zumindest für US-Anlagen, und werden sehen, ob sich unser Mass für die globale Risikobereitschaft in den kommenden Monaten beschleunigt.

Invesco Solutions entwickelt Kapitalmarktannahmen (CMAs), die langfristige Schätzungen für das Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern.

Die Annahmen, die auf einem 10-Jahres-Anlagehorizont basieren, sollen als Richtschnur für strategische Vermögensallokationen dienen. Für jede ausgewählte Anlageklasse entwickeln wir Annahmen für die erwartete Rendite, die Standardabweichung der Rendite (Volatilität) und die Korrelation mit anderen Anlageklassen.

Unsere CMAs umfassen:
  • Bemerkenswerte Veränderungen in unseren langfristigen Anlageklassenerwartungen
  • Globale und lokale Marktkommentare
  • Strategische und taktische Aussichten für die Vermögensallokation und Auswirkungen auf die Investitionen
  • 10-Jahres-Analyse der geschätzten Risiko-Ertrags-Attribution der Anlageklassen

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger.

    Stand der Daten: 31.03.2025 sofern nicht anders angegeben.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

