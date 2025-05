Digitale Assets: Steht der Bitcoin-Bullenmarkt erst am Anfang?

Digitale Assets verzeichneten 2024 eine starke Performance. Nach den Wahlerfolgen der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, im Senat und im Präsidentenamt durchbrach Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar, und die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen liegt nun bei 3,3 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2024).1

Während Large-Cap-Aktien in den USA seit den Wahlen um 3,2 % gestiegen sind, haben Bitcoin um 43,9 % und Ether um 39,7 % zugelegt.2 Wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik bis 2025 fortsetzen wird, da eine Reihe positiver Schlagzeilen und Fortschritte bei der Regulierung wahrscheinlich sind.

Unserer Ansicht nach werden Kryptowährungen überproportional von den breiteren makroökonomischen Bedingungen und der Marktstimmung beeinflusst. Wir erwarten, dass sich diese beiden Faktoren zugunsten der digitalen Vermögenswerte entwickeln werden. Ausschlaggebend dafür sind positive Entwicklungen nach den US-Wahlen, eine positivere Anlegerstimmung gegenüber Kryptowährungen und ein Marktumfeld, das angesichts der Zinssenkungen der Zentralbanken und eines normaleren globalen Wachstumsumfelds positiv erscheinen dürfte.

Im Folgenden stellen wir fünf wichtige Faktoren vor, die darauf hindeuten, dass Kryptowährungen auch 2025 eine positive Performance verzeichnen könnten:

1. Kryptofreundliche US-Politiker treten ihr Amt an

Präsident Donald Trump hat eine Reihe kryptofreundlicher Maßnahmen signalisiert, darunter seinen Wunsch nach einer strategischen Bitcoin-Reserve und die Besetzung der Securities Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), den beiden wichtigsten US-Regulierungsbehörden für Kryptowährungen, mit kryptofreundlichen Politikern. Die positive Einstellung gegenüber digitalen Vermögenswerten beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Präsidenten: Laut einer Pro-Krypto-Branchengruppe wurden bei den Wahlen 2024 insgesamt 294 Pro-Krypto-Kandidaten beider Parteien in das Repräsentantenhaus und den Senat gewählt.[3]

Dies wird höchstwahrscheinlich eine deutliche Abkehr vom Ansatz der Biden-Regierung darstellen, die digitalen Assets im Allgemeinen ablehnend gegenüberstand. Beispielsweise hat die SEC unter dem Vorsitz von Gary Gensler eine Reihe von Prozessen gegen Kryptowährungsunternehmen angestrengt, ohne den Rahmen zu definieren, in dem sie sich bewegte, was ihr die unpopuläre Bezeichnung eines „regulation by enforcement“-Ansatzes (Regulierung durch Vollstreckung) einbrachte. Biden selbst hat sich generell gegen Krypto ausgesprochen und sich trotz parteiübergreifender Unterstützung gegen den Gesetzesentwurf Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) gestellt.

Ein wichtiger Streitpunkt ist SAB 121, ein SEC-Bulletin, das 2022 veröffentlicht wurde und strenge Anforderungen an börsennotierte Institute stellte, die digitale Assets im Auftrag von Kunden verwahren. SAB 121 verpflichtete derartige Institute, diese Vermögenswerte in ihren Bilanzen auszuweisen, was regulatorische Kapitalanforderungen auslöste und die meisten Banken effektiv von der Teilnahme am Ökosystem für digitale Assets ausschloss.

In Ermangelung von Verwahrlösungen von Banken haben sich viele Krypto-Anleger stattdessen einer Vielzahl von teuren (und manchmal unzuverlässigen) Lösungen zugewandt. Unter der neuen Führung der SEC im Jahr 2025 erwarten Branchenteilnehmer, dass SAB 121 überarbeitet oder sogar aufgehoben wird, was den Weg für weitere große Institute ebnen würde, Verwahrlösungen für digitale Assets anzubieten.

Da sich die Haltung der USA gegenüber digitalen Assets ändert, erwarten wir, dass eine größere Gruppe von Anlegern digitale Assets akzeptiert und dazu beiträgt, einen Bullenmarkt für Kryptowährungen zu fördern.