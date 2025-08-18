Als Treuhänder des Anlagevermögens unserer Kunden beziehen wir ESG-Faktoren in den Investmentprozess ein, da wir dies für ein wichtiges Instrument des Risikomanagements in Schwellenmärkten halten.

Um ein besseres Verständnis von ESG-Faktoren zu erlangen, verfolgen wir einen qualitativen und quantitativen Ansatz, führen Researchreisen durch und tauschen uns direkt mit Experten vor Ort aus. Dazu gehören politische Entscheider, leitende Regierungsbeamte, Zentralbankvertreter, Angehörige der staatlichen Verwaltung, Politiker, Nichtregierungsorganisationen und Vertreter des Privatsektors.

Die Gewichtung der einzelnen Positionen erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren, sofern die Finanz- und Bewertungskennzahlen unsere Anlagethese unterstützen.

ESG-Risiken werden ebenfalls berücksichtigt und aktiv gesteuert. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIIDs) und Factsheets finden Sie auf der Produktseite des Invesco Emerging Markets Local Debt Fund. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Fondsmerkmale, wie in den rechtlichen Unterlagen beschrieben, berücksichtigt werden. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter https://www.invescomanagementcompany.lu