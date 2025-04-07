Kostengünstiges Engagement in bonitätsstarke Staatsobligationen



Für Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren wollen, könnten bonitätsstarke Staatsobligationen einen Puffer in unsicheren Zeiten bieten. Sie eignen sich gut zur Diversifikation und dürften für Portfolios vorsichtiger Anleger eine wichtige Rolle spielen.

Staatsobligationen der stärksten und größten Industriestaaten der Welt zählen zu den sichersten und liquidesten Anlageklassen. Staatsobligationen entwickeln sich in turbulenten Zeiten üblicherweise gut und können zur Risikodiversifikation von Multi-Asset-Portfolios beitragen. Sie gehören zur Core-Allokation von Investoren und dienen oft als Schutz vor der Volatilität von Aktien und anderen Risikoanlagen.

Wir bieten eine ganze Reihe kostengünstiger Staatsobligationen-ETFs von Industriestaaten verschiedener Laufzeitensegmente für ein breites Engagement in US-, britische und europäische Staatsobligationen.

ETFs für Ihre Anforderungen

Egal, ob Sie ein breites Engagement wünschen, um der Volatilität entgegenzuwirken, oder in ein bestimmtes Laufzeitensegment investieren wollen, um Ihre Zinseinschätzung umzusetzen – wir bieten ein ganzes Spektrum an passenden Staatsobligationen-Produkten.

UCITS-ETFs für US-Staatsobligationen

Für die Portfolios vorsichtiger Anleger dürften US-Staatsobligationen eine wichtige Rolle spielen. Andere Investoren nutzen sie vielleicht zur Diversifikation und als Schutz bei fallenden Aktienmärkten. Wir bieten fünf ETFs für ein zielgerichtetes Engagement in unterschiedliche Laufzeitensegmente und einen ETF für ein breites Investment in das gesamte Laufzeitenspektrum bis zu 30 Jahren.

UCITS-ETFs für EUR-Staatsobligationen

Die Gebühren unserer EUR-Staatsobligationen-ETFs zählen europaweit zu den niedrigsten, um Anlegern einen einfachen Zugang zu dieser Anlageklasse zu ermöglichen. Wir bieten vier ETFs für ein zielgerichtetes Engagement in unterschiedliche Laufzeitensegmente und einen ETF für ein breites Investment in das gesamte Laufzeitenspektrum. 

UCITS-ETFs für britische Staatsobligationen

Wir bieten zwei ETFs für einen einfachen Zugang zu britischen Staatsobligationen in GBP. Ein ETF ermöglicht ein breites Engagement über das gesamte Laufzeitenspektrum und der andere zielgerichtete kurzfristige Anlagen. 

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen   und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

    Gilt nur für Invesco US Treasury Bond UCITS ETFs und Invesco UK Gilts UCITS ETFs
    Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Warum ETFs von Invesco?

Diese ETFs sollen durch passive physische Replikation die Wertentwicklung eines Index nachbilden. Deshalb werden sie, sofern möglich und praktikabel, alle Wertpapiere des Index entsprechend deren Indexgewichtung halten und auch Umschichtungen dann vornehmen, wenn sie für den Index erfolgen.

Das Portfoliomanager-Team von Invesco ist für effiziente Käufe und Verkäufe der Obligationen des ETFs und für Portfolioumschichtungen verantwortlich. Für den effizienten Handel unserer ETFs sorgen unsere spezialisierten Kapitalmarktteams in enger Zusammenarbeit mit führenden Brokern und Market-Makern. 

Eine gesamte Übersicht der ETF-Positionen und Indexkomponenten finden Sie täglich auf der ETF-Website von Invesco
  • Hinweise

    Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: Dezember 2022, sofern nicht anders angegeben. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert.

    Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie im anteilsklassenspezifischen Basisinformationsblatt (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter www.invesco.eu. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren. Alle hier dargestellten Berechnungen und Grafiken sind rein indikativ und basieren auf bestimmten Annahmen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten.

    Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmakt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Darüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

    „Bloomberg®” ist eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurde von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt den Fonds nicht.

    Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit dem Fonds nicht. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Meinungen sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

    Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der Invesco Markets plc und Invesco Markets II plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Die ETFs sind in Irland domiziliert.

    In der Schweiz sind die Fonds nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") zum Vertrieb registriert.   

