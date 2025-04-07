Kostengünstiges Engagement in bonitätsstarke Staatsobligationen

Für Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren wollen, könnten bonitätsstarke Staatsobligationen einen Puffer in unsicheren Zeiten bieten. Sie eignen sich gut zur Diversifikation und dürften für Portfolios vorsichtiger Anleger eine wichtige Rolle spielen.

Staatsobligationen der stärksten und größten Industriestaaten der Welt zählen zu den sichersten und liquidesten Anlageklassen. Staatsobligationen entwickeln sich in turbulenten Zeiten üblicherweise gut und können zur Risikodiversifikation von Multi-Asset-Portfolios beitragen. Sie gehören zur Core-Allokation von Investoren und dienen oft als Schutz vor der Volatilität von Aktien und anderen Risikoanlagen.

Wir bieten eine ganze Reihe kostengünstiger Staatsobligationen-ETFs von Industriestaaten verschiedener Laufzeitensegmente für ein breites Engagement in US-, britische und europäische Staatsobligationen.