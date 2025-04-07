Kostengünstiges Engagement in bonitätsstarke Staatsobligationen

Anleihen-ETFs
ETFs sind praktische Instrumente, um breit, diversifiziert und kostengünstig in Anleihen zu investieren. Entdecken Sie unser Angebot an Anleihen-ETFs.
Für Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren wollen, könnten bonitätsstarke Staatsobligationen einen Puffer in unsicheren Zeiten bieten. Sie eignen sich gut zur Diversifikation und dürften für Portfolios vorsichtiger Anleger eine wichtige Rolle spielen.
Staatsobligationen der stärksten und größten Industriestaaten der Welt zählen zu den sichersten und liquidesten Anlageklassen. Staatsobligationen entwickeln sich in turbulenten Zeiten üblicherweise gut und können zur Risikodiversifikation von Multi-Asset-Portfolios beitragen. Sie gehören zur Core-Allokation von Investoren und dienen oft als Schutz vor der Volatilität von Aktien und anderen Risikoanlagen.
Wir bieten eine ganze Reihe kostengünstiger Staatsobligationen-ETFs von Industriestaaten verschiedener Laufzeitensegmente für ein breites Engagement in US-, britische und europäische Staatsobligationen.
Egal, ob Sie ein breites Engagement wünschen, um der Volatilität entgegenzuwirken, oder in ein bestimmtes Laufzeitensegment investieren wollen, um Ihre Zinseinschätzung umzusetzen – wir bieten ein ganzes Spektrum an passenden Staatsobligationen-Produkten.
Für die Portfolios vorsichtiger Anleger dürften US-Staatsobligationen eine wichtige Rolle spielen. Andere Investoren nutzen sie vielleicht zur Diversifikation und als Schutz bei fallenden Aktienmärkten. Wir bieten fünf ETFs für ein zielgerichtetes Engagement in unterschiedliche Laufzeitensegmente und einen ETF für ein breites Investment in das gesamte Laufzeitenspektrum bis zu 30 Jahren.
Die Gebühren unserer EUR-Staatsobligationen-ETFs zählen europaweit zu den niedrigsten, um Anlegern einen einfachen Zugang zu dieser Anlageklasse zu ermöglichen. Wir bieten vier ETFs für ein zielgerichtetes Engagement in unterschiedliche Laufzeitensegmente und einen ETF für ein breites Investment in das gesamte Laufzeitenspektrum.
Wir bieten zwei ETFs für einen einfachen Zugang zu britischen Staatsobligationen in GBP. Ein ETF ermöglicht ein breites Engagement über das gesamte Laufzeitenspektrum und der andere zielgerichtete kurzfristige Anlagen.
Diese ETFs sollen durch passive physische Replikation die Wertentwicklung eines Index nachbilden. Deshalb werden sie, sofern möglich und praktikabel, alle Wertpapiere des Index entsprechend deren Indexgewichtung halten und auch Umschichtungen dann vornehmen, wenn sie für den Index erfolgen.
Das Portfoliomanager-Team von Invesco ist für effiziente Käufe und Verkäufe der Obligationen des ETFs und für Portfolioumschichtungen verantwortlich. Für den effizienten Handel unserer ETFs sorgen unsere spezialisierten Kapitalmarktteams in enger Zusammenarbeit mit führenden Brokern und Market-Makern.
Eine gesamte Übersicht der ETF-Positionen und Indexkomponenten finden Sie täglich auf der ETF-Website von Invesco.
Im Dezember schnitten die Anleihemärkte im Allgemeinen schlecht ab, was auf steigende Renditen von Staatsanleihen zurückzuführen war, da die Wirtschaftsdaten die Belastbarkeit der US-Wirtschaft zeigten, was zu einem restriktiveren Ausblick der Federal Reserve führte. Wir geben Ihnen einen detaillierteren Überblick über die Performance der Anleihemärkte und erläutern, was Anleger unserer Ansicht nach kurzfristig besonders im Blick haben sollten.
