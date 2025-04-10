Titel: Der strategische Vorteil von CLO-Papieren mit AAA-Rating

Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in Kontinentaleuropa (wie in den wichtigen Informationen angegeben), an qualifizierte Kunden/erfahrene Anleger in Israel, an professionelle Kunden in Dubai, Irland und Großbritannien, an erfahrene oder professionelle Anleger in Australien, an institutionelle Anleger in den USA, an institutionelle Anleger in Singapur, an professionelle Anleger in Hongkong und an Großanleger (gemäß Definition im Financial Markets Conduct Act) in Neuseeland.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge daraus unterliegen Schwankungen. Diese können teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Risiko von CLO-Schuldverschreibungen: Hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen können herabgestuft werden, und in angespannten Marktlagen können selbst hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen aufgrund von Ausfällen bei den zugrunde liegenden Kreditsicherheiten, dem Verschwinden der nachrangigen/Eigenkapitaltranchen, der Antizipation von Ausfällen durch den Markt sowie einer negativen Marktstimmung in Bezug auf CLO-Wertpapiere als Anlageklasse Verluste erleiden.

Kevin Petrovcik:

Mein Name ist Kevin Petrovcik. Ich bin Kunden-Portfoliomanager und Teil der 48 Milliarden US-Dollar schweren Private-Credit-Plattform von Invesco. Ich freue mich sehr, heute etwas Zeit mit Ihnen zu verbringen, um neue Entwicklungen zu besprechen, die jetzt einen einfacheren Zugang zu CLO-Papieren mit AAA-Rating ermöglichen. Dies ist eine der ertragreichsten Anlageklassen mit Investment-Grade-Rating, und die Papiere haben ein AAA-Rating. Mein Ziel heute ist es, Ihnen zuerst eine Einführung in CLO-Papiere und ein besseres Verständnis dafür zu geben, wie sie die Portfolios der Kunden bereichern können. Anschließend gebe ich Ihnen einen Überblick über die Expertise von Invesco im Bereich der CLO-Papiere und darüber, was Invesco Private Credit von einigen unserer Mitbewerber unterscheidet. Fangen wir also an.

Bevor wir darauf eingehen, was ein CLO-Papier ist, sollten wir uns etwas mit CLOs befassen. Eine Collateralized Loan Obligation oder CLO ist eine Verbriefung eines verwalteten Portfolios vorrangig besicherter Leverage Loans.

Dies sind dieselben Basiswerte, die wir bei Invesco Private Credit seit 35 Jahren verwalten.

Unternehmensemittenten nutzen diese zugrunde liegenden Kredite zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs sowie von Ereignissen am Kapitalmarkt. Übliche Ereignisse am Kapitalmarkt sind unter anderem Fusionen, Übernahmen oder Leveraged Buyouts durch Private-Equity-Investoren. Die zugrunde liegenden Loans sind keine Wertpapiere, sie sind jedoch bewertet und typischerweise unterhalb von Investment Grade eingestuft. Die Loans sind variabel verzinst und haben einen festen Aufschlag auf den variablen Basiszinssatz – Euribor in Europa oder SOFR in den USA. Auch wenn die zugrunde liegenden Loans keine Wertpapiere sind, handelt es sich um Private-Debt-Instrumente. Anleger in diese Loans profitieren davon, dass sie vorrangig, besichert und im Falle von Problemen des Emittenten als Erste rückzahlungsberechtigt sind.

Die CLO-Struktur selbst gibt Wertpapiere in Form von Schuldtiteln aus und lässt diese in der Regel von Ratingagenturen – meist Moody's, Standard & Poor's oder Fitch – bewerten.

Wie bei jedem anderen bewerteten Instrument spiegelt das Rating die Wahrscheinlichkeit der vollständigen Rückzahlung von Kapital und Zinsen wider. Jeder bewertete Schuldtitel weist ein unterschiedliches Risikoprofil auf, basierend auf dem Vorranganspruch auf den Cashflow der zugrunde liegenden CLO.

Die AAA-Tranchen haben Vorrang bei der Rückzahlung und weisen daher das geringste Risikoprofil mit dem stärksten strukturellen Schutz auf. Aus Sicht der Ratingagenturen hat ein CLO-Papier mit AAA-Rating dasselbe Ausfallrisiko wie eine AAA-bewertete Staats- oder Unternehmensanleihe. CLOs in ihrer heutigen Form gibt es seit fast 30 Jahren. Einer der wesentlichen Vorteile von CLO-Papieren ist ihr hochwertiger, variabel verzinster Einkommensstrom mit den höchsten Spreads gegenüber traditionellen AAA-Anlagen.

Dieser höhere Spread und die höhere Rendite haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass CLO-Papiere mit AAA-Rating vergleichbare Anlageklassen übertroffen haben – bei geringerer Volatilität. Diese Kombination aus höheren Erträgen, geringerer Volatilität und niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen trägt zur Diversifikation eines Anlegerportfolios bei.

CLOs verfügen über verschiedene Tests zur Anlagendeckung und Besicherung, die sich in Stressphasen automatisch selbst korrigieren. Der Fairness halber sei gesagt, dass CLOs zu einer weniger liquiden Anlageklasse gehören, die in Phasen risikoscheuen Marktverhaltens stärkeren Preisschwankungen unterliegen kann. Die Schuldtitel mit AAA-Rating bieten jedoch die höchste Zahlungsvorrangigkeit auf sämtliche zugrunde liegenden Unternehmenskredite, die ihrerseits vorrangig besichert sind. Tatsächlich haben AAA-bewertete CLO-Papiere in den vergangenen 25 Jahren nie einen Zahlungsausfall erlitten. CLO-Papiere haben sich als äußerst widerstandsfähig erwiesen und gehörten während des Marktrückgangs im Jahr 2022 zu den Anlageklassen mit der besten Wertentwicklung – sie boten Diversifikation gegenüber traditionellen Anlageklassen und übertrafen Investment-Grade-Anleihen um mehr als 16 %. Nachdem wir nun ein grundlegendes Verständnis von CLO-Papieren haben, schauen wir darauf, was den Ansatz von Invesco beim Management von CLO-Papieren von anderen unterscheidet. Invesco nutzt bei Private-Credit-Anlagen die 35-jährige Erfahrung des Private-Credit-Teams.

Unser Team tätigt seit über 25 Jahren Investitionen in geratete CLO-Papiere für institutionelle Portfolios.

Als einer der größten Loan-Manager mit über 48 Milliarden US-Dollar in Private Credit sind wir in der Lage, die zugrunde liegenden Sicherheiten zu verstehen. Da unser Investmentteam für CLO-Papiere Seite an Seite mit unserem Senior-Loan-Team arbeitet, können wir sowohl unser Wissen über CLO-Manager als auch unsere eigene Einschätzung der zugrunde liegenden Sicherheiten einfließen lassen, um das qualitativ schwächere Marktsegment gezielt auszuschließen. Der größte Teilbereich innerhalb der Private-Credit-Plattform von Invesco verwaltet über 16 Milliarden US-Dollar in zugrunde liegenden CLOs. Damit zählt Invesco zu den führenden CLO-Managern in Europa und den USA. Unsere CLO-Portfoliomanager sind dieselben Investoren, die die Anlageentscheidungen darüber treffen, in welche Schuldtitel investiert wird. Wir verstehen nicht nur, auf welche Besonderheiten und Merkmale beim Investieren in CLOs zu achten ist – Invesco verfügt zudem über etablierte Beziehungen zu sämtlichen Emissionshäusern, um bei attraktiven Neuemissionen und Sekundärmarktgelegenheiten gute Zuteilungen zu erhalten.

Außerdem investiert Invesco seit 25 Jahren in CLO-Papiere. Wir verwalten weltweit fast 2 Milliarden US-Dollar an CLO-Papieren für institutionelle Anleger, darunter auch separate institutionelle Mandate, die sich über die vergangenen 15 Jahre erstrecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AAA-bewertete CLO-Papiere eine insgesamt attraktive Ergänzung vieler Portfolios darstellen. Vergleichsweise hohe Erträge in Kombination mit ihrer geringen Duration führen zu einer geringen Zinssensitivität des Preises, strukturellen Vorteilen und einer insgesamt niedrigen Korrelation – was es ihnen potenziell ermöglicht, als Bestandteil eines umfassenderen Rentenportfolios zu fungieren. Der bewährte Anlageprozess von Invesco kann sämtliche Besonderheiten dieser Anlageklasse berücksichtigen und insgesamt darauf abzielen, ein hohes Maß an risikobereinigter Rendite zu erzielen. Diese potenzielle Chance liegt nun in den Händen der Anleger. Weitere Informationen über das Investieren erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem lokalen Invesco-Partner.

Fußnoten

AAA-bewertete CLO-Papiere haben in der Vergangenheit vergleichbare Anlageklassen übertroffen, was zurückzuführen ist auf ihren hochwertigen, variabel verzinsten Einkommensstrom mit höheren Spreads gegenüber traditionellen AAA-Anlagen, aber mit geringerer Volatilität. Diese Daten stammen aus Folgendem: Rendite abgebildet durch Yield to Worst (YTW): Rendite auf den schlechtesten Wert. US-CLO-Papiere mit AAA-Rating abgebildet durch den J.P. Morgan CLOIE AAA Index, US-Unternehmensanleihen mit AAA-Rating abgebildet durch den Bloomberg U.S. Aaa Corporate Index, US-ABS-Anleihen mit AAA-Rating abgebildet durch den Bloomberg US Agg. ABS AAA Index, Bloomberg US Aggregate Bond Index abgebildet durch den US Agg, ein- bis dreijährige Staatsanleihen abgebildet durch den U.S. Treasury: 1-3 Year Index und ein- bis dreijährige US-Unternehmensanleihen abgebildet durch Bestandteil des US Agg Index. Europäische CLO-Papiere mit AAA-Rating abgebildet durch den J.P. Morgan Euro CLOIE Index. Europäische ein- bis dreijährige aggregierte Anleihen abgebildet durch den Euro-Aggregate: 1-3 Year Index. Europäische besicherte Anleihen mit AAA-Rating abgebildet durch den Bloomberg Euro-Aggregate: Securitized - AAA Index. Europäische aggregierte Anleihen abgebildet durch den Bloomberg Euro-Aggregate Index. Europäische Unternehmensanleihen mit IG-Rating abgebildet durch den Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate Index. Europäische Unternehmensanleihen mit AAA-Rating abgebildet durch den Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Aaa Index und europäische aggregierte Staatsanleihen abgebildet durch den Euro-Aggregate: Treasury Index. Alle auf Euro lautenden Indizes sind gegenüber dem Euro abgesichert. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Stand aller Daten: 31. Dezember 2024.

Quelle: Die Outperformance von AAA-CLOs im Jahr 2022 bezieht sich auf den JP Morgan CLOIE AAA Index im Vergleich zur Performance des Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index für das Gesamtjahr 2022.

Alle Daten per 31. Dezember 2024, Invesco Senior Secured Management, Inc., sofern nicht anders angegeben.

Risikohinweis

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

Wertschwankung: Der Wert von Anlagen und die Erträge daraus unterliegen Schwankungen. Diese können teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es gibt keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinssätze: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.

Liquiditätsrisiko: In einem angespannten Marktumfeld kann es sich für den Fonds als schwierig erweisen, bestimmte Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich kann der beim Verkauf solcher Instrumente erzielte Preis niedriger sein als unter normalen Marktbedingungen.

Viele Senior Loans zeichnen sich durch Illiquidität aus. Dadurch ist es möglich, dass Anleger diese kurzfristig nicht zu einem fairen Preis veräußern können und/oder dass eine Rückzahlung aufgrund der Illiquidität der Senior Loans verzögert wird. Der Markt für illiquide Wertpapiere ist volatiler als der Markt für liquide Wertpapiere. Ein Konjunkturabschwung oder ein deutlicher Anstieg oder Rückgang der Zinsen können zu Verwerfungen am Senior-Loan-Markt führen. Wie die meisten Kreditverbindlichkeiten unterliegen Senior Secured Loans einem Ausfallrisiko. Im Vergleich zum US-Markt ist der europäische Loan-Markt immer noch unterentwickelt.

Alternative Anlageprodukte können mit hohen Risiken verbunden sein, gehebelte Investments tätigen und andere spekulative Anlagepraktiken verfolgen, die das Verlustrisiko erhöhen können. Sie können hochgradig illiquide sein, müssen Investoren möglicherweise keine regelmäßigen Preis- oder Bewertungsinformationen zur Verfügung stellen und können komplexe steuerliche Strukturen sowie Verzögerungen bei der Weitergabe wichtiger Steuerinformationen mit sich bringen. Sie unterliegen nicht den gleichen regulatorischen Anforderungen wie Investmentfonds und erheben häufig höhere Gebühren, die etwaige Handelsgewinne aufzehren können. In vielen Fällen sind die zugrunde liegenden Investments zudem nicht transparent und nur dem Investmentmanager bekannt. Häufig gibt es keinen Sekundärmarkt für Private-Equity-Beteiligungen, und es ist auch nicht zu erwarten, dass sich ein solche entwickelt. Für die Übertragung von Anteilen an solchen Anlagen können Beschränkungen gelten.

Wichtige Informationen

Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in Kontinentaleuropa gemäß nachstehender Definition, an qualifizierte Kunden/erfahrene Anleger in Israel, an professionelle Kunden in Dubai, Irland und Großbritannien, an erfahrene oder professionelle Anleger in Australien, an institutionelle Anleger in den USA, an institutionelle Anleger in Singapur, an professionelle Anleger in Hongkong sowie an Großanleger (gemäß Definition Financial Markets Conduct Act) in Neuseeland.

Für die Verbreitung dieser Mitteilung umfasst Kontinentaleuropa: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

Stand der Daten ist der 31. Dezember 2024, sofern nicht anders angegeben.

Für die Verbreitung dieser Mitteilung umfasst Kontinentaleuropa: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

Stand der Daten ist der 31. Dezember 2024, sofern nicht anders angegeben. Durch die Annahme dieses Materials erklären Sie sich damit einverstanden, mit uns auf Englisch zu kommunizieren, sofern Sie uns nichts anderes mitteilen. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Dies sind Marketinginformationen und keine Anlageberatung. Sie sind nicht gedacht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Dies sollte nicht als alleiniger Faktor bei einer Anlageentscheidung herangezogen werden. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden. Investoren, die unsicher sind, ob sich ein Investment für sie eignet, sollten einen Finanzexperten zu Rate ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Bitte beschaffen Sie sich alle relevanten Finanzdokumentationen und lesen Sie diese sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie über die angegebenen Kontaktdaten.

Australien

Dieses Dokument wurde ausschließlich für jene Personen erstellt, denen es von Invesco zur Verfügung gestellt wurde. Es sollte nicht von anderen als verlässlich angesehen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden möglicherweise nicht für ein australisches Publikum erstellt oder angepasst und stellen kein Angebot eines Finanzprodukts in Australien dar. Sie dürfen dieses Dokument (oder Teile davon) nur mit Zustimmung von Invesco vervielfältigen, verbreiten oder verwenden.

Die Informationen in diesem Dokument wurden erstellt, ohne dabei die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die individuellen Bedürfnisse eines Anlegers zu berücksichtigen. Bevor ein Anleger auf Grundlage dieser Informationen handelt, sollte er deren Eignung im Hinblick auf seine Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse prüfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen:

sich auf Beträge in einer Währung beziehen können, die nicht der australische Dollar ist;

Finanzinformationen enthalten können, die nicht gemäß australischem Recht oder der in Australien üblichen Praxis erstellt wurden; möglicherweise keine Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Fremdwährungen behandeln; und keine australischen Steuerfragen ansprechen.

Hongkong

Dieses Dokument wird ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne der Hong Kong Securities and Futures Ordinance („SFO“) sowie entsprechender Vorschriften oder gemäß anderer in der SFO vorgesehener Ausnahmen in Hongkong verbreitet, weitergegeben oder herausgegeben.

Singapur

Diese Werbemitteilung wurde nicht von der Monetary Authority of Singapore geprüft.

Dieses Dokument wird in Singapur ausschließlich institutionellen Anlegern zur Verfügung gestellt. Es darf weder direkt noch indirekt an Personen in Singapur weitergegeben oder verteilt werden, außer an institutionelle Anleger gemäß Section 304 des Securities and Futures Act, Chapter 289 von Singapur („SFA“) oder gemäß einer anderen anwendbaren Bestimmung des SFA und unter Einhaltung der jeweiligen Bedingungen.

Neuseeland

Dieses Dokument wird ausschließlich an Großanleger (wie im Financial Markets Conduct Act definiert) in Neuseeland ausgegeben, für die keine Offenlegung gemäß Teil 3 des Financial Markets Conduct Act erforderlich ist. Dieses Dokument wurde ausschließlich für jene Personen erstellt, denen es von Invesco zur Verfügung gestellt wurde. Es darf von niemand anderem als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden und darf nicht an die Öffentlichkeit in Neuseeland weitergegeben werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden möglicherweise nicht für ein neuseeländisches Publikum erstellt oder angepasst. Sie dürfen dieses Dokument (oder Teile davon) nur mit Zustimmung von Invesco vervielfältigen, verbreiten oder verwenden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot, eine Einladung oder einen Vorschlag zur Abgabe eines Angebots noch eine Empfehlung zur Antragstellung oder eine Meinung bzw. Beratung in Bezug auf Beteiligungen an die Öffentlichkeit in Neuseeland dar und darf auch nicht so ausgelegt werden. Anträge oder Informationsanfragen von Personen, die zur Öffentlichkeit in Neuseeland gehören, werden nicht angenommen.

Beschränkungen bei der Weitergabe

Diese Informationen werden den auf dem Deckblatt genannten Anlegertypen zur Verfügung gestellt, um ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob sie an der hierin beschriebenen Strategie interessiert sind. Sie haben unverbindlichen Charakter. Die Verbreitung und das Angebot der Strategie können in bestimmten Ländern gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind gehalten, sich selbst über relevante Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Dies stellt kein Angebot und keine Aufforderung durch eine Person in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, oder an eine Person, gegenüber der es rechtswidrig ist, ein solches Angebot zu machen oder eine solche Aufforderung zu unterbreiten.

Dieses Dokument wird herausgegeben

in Australien durch Invesco Australia Limited (ABN 48 001 693 232), Level 26, 333 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australien, Inhaber einer australischen Finanzdienstleisterlizenz mit der Nummer 239916.

in Kanada durch Invesco Canada Ltd., 16 York Street, Suite 1200, Toronto, Ontario M5J 0E6.

in Kontinentaleuropa durch: Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L1855 Luxembourg, reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

in Deutschland und Österreich durch: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland.

im Vereinigten Königreich, in Irland und Israel durch: Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority.

In Dubai durch: Invesco Asset Management Limited, Index Tower Level 6 – Unit 616, P.O. Box 506599, Al Mustaqbal Street, DIFC, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Beaufsichtigt von der Dubai Financial Services Authority.

in Hongkong durch: Invesco Hong Kong Limited 景順投資管理有限公司, 45/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hongkong.

in Neuseeland durch: Invesco Australia Limited (ABN 48 001 693 232), Level 26, 333 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australien, Inhaber einer australischen Finanzdienstleisterlizenz mit der Nummer 239916.

in Singapur durch: Invesco Asset Management Singapore Ltd, 9 Raffles Place, #18-01 Republic Plaza, Singapur 048619.

in der Schweiz durch: Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz.

in den USA durch: Invesco Senior Secured Management, Inc., 225 Liberty Street, New York, NY 10281.

