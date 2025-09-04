Weltweite Investitionen in US-Immobilien

Warum APAC-Immobilien mehr Aufmerksamkeit verdienen
Bedenken rund um das Zollgeschehen veranlassen globale Investoren dazu, ihr Engagement in US-Anlagen, einschliesslich Gewerbeimmobilien, zu überdenken. Was bedeutet das für Gewerbeimmobilien in den USA und global? Wie könnte sich ein möglicherweise länger andauernder Rückgang auf die Liquidität und die Preise auswirken?
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir die historische Zusammensetzung grenzüberschreitender Investitionen in Gewerbeimmobilien genauer unter die Lupe genommen und anschliessend die potenziellen Auswirkungen etwaiger Veränderungen beurteilt. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Erkenntnisse.
Die grenzüberschreitenden Investitionen in US-Gewerbeimmobilien flossen in den letzten zehn Jahren, zwischen 2015 und 2024, hauptsächlich in traditionelle Sektoren, insbesondere Industriehallen und Büros in zentralen Geschäftsvierteln sowie in Gateway-Märkte, insbesondere New York City in ausgewählten Sektoren. Es handelte sich meist um grössere Objekte in teureren Lagen.
Auf dieser Grundlage glauben wir, dass ein anhaltender und erheblicher Rückgang der grenzüberschreitenden Kapitalinvestitionen in US-Immobilien, sollte er eintreten, folgende Auswirkungen hätte:
Wir sehen im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, das Risiko im Zusammenhang mit den Liquiditäts- und Preisauswirkungen eines potenziellen Rückgangs grenzüberschreitendem Kapitals aus dem US-Markt zu steuern.
Die USA sind der weltweit grösste Markt für Gewerbeimmobilien und machten in den letzten 10 Jahren 38 % der weltweiten Transaktionen aus.1 Wir haben die historischen grenzüberschreitenden Kapitalflüsse in die USA untersucht, um die potenziellen Auswirkungen auf andere wichtige globale Immobilienmärkte zu ermitteln, falls Kapitalflüsse aus den USA abgezogen werden sollten.
Unsere Analyse der grenzüberschreitenden Investitionen in Gewerbeimmobilien seit 2010 ergab Folgendes:
