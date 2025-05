Zugang zu CLO-Notes mit OGAW-ETFs

Titel: Zugang zu CLO-Papieren mit OGAW-ETFs

Hallo. Mein Name ist Kevin Petrovcik. Ich bin Kunden-Portfoliomanager und arbeite an der 48 Milliarden US-Dollar umfassenden Private-Credit-Plattform von Invesco mit. Heute werde ich darüber sprechen, wie Anleger über börsengehandelte Fonds oder ETFs Zugang zu CLO-Papieren erhalten.

In der Vergangenheit standen CLO-Papiere nur großen institutionellen Anlegern zur Verfügung, entweder über eine individuelle CUSIP oder über separate Mandate. Tatsächlich verwaltet Invesco seit über 15 Jahren CLO-Note-Strategien für unsere institutionellen Kunden in Form separater Mandate. Aufgrund neuer aufsichtsrechtlicher Entwicklungen ist Invesco jetzt in der Lage, Anlagen in CLO-Papiere über OGAW-ETFs anzubieten. Das Ziel des heutigen Gesprächs ist es, Ihnen einen Überblick darüber zu geben, wie Sie auf diese spannenden Anlagen zugreifen können. Zum Beispiel haben wir jetzt zwei OGAW-ETFs – einen mit Schwerpunkt auf europäischen CLO-Papieren und einen mit Schwerpunkt auf CLO-Papieren aus den USA – und darüber hinaus den Vorteil der ETF-Struktur, mit der wir einer breiteren Anlegerbasis einen besseren Zugang über den transparenten Sekundärmarkt anbieten können, um insbesondere in Zeiten von Marktstress zusätzliche Liquiditätsebenen zu bieten. Aber wir wollen uns nun zuerst darauf konzentrieren, was den Ansatz von Invesco bei der Verwaltung von CLO-Papieren für ETFs so besonders macht.

Bei den OGAW-ETF-Produkten handelt es sich um aktiv verwaltete ETFs, bei denen Invesco auf die 35-jährige Erfahrung unseres Teams an den Private-Credit-Märkten zurückgreift.

Invescos CLO-Expertise Anfang Jahre Management von Senior Secured Loans 1989 36 Jahre Management von CLO-Strukturen für Privatbanken (mit privatem Rating) 1990 35 Jahre Management von syndizierten (und öffentlich bewerteten) CLO-Strukturen 1999 26 Jahre Investments in CLO-Rated Notes 2001 24 Jahre Auflegung des ersten Invesco CLO-Aktienfonds 2015 10 Jahre

Als einer der größten Loan-Manager mit einem verwalteten Vermögen von über 48 Milliarden US-Dollar im Private-Credit-Bereich sind wir in der Lage, die zugrunde liegenden Sicherheiten zu verstehen. Da unser Investmentteam für CLO-Papiere Seite an Seite mit unserem Senior-Loan-Team arbeitet, können wir sowohl unser Wissen über CLO-Manager als auch unsere eigene Einschätzung des Basiswerts nutzen, um das qualitativ schwächere Marktsegment gezielt auszuschließen.

Zweitens verwaltet der größte Teilbereich innerhalb der Private-Credit-Plattform von Invesco ein Vermögen von über 16 Milliarden US-Dollar in zugrunde liegenden CLOs.

Collateralised Loan Obligations (CLOs)

Management seit 20+ Jahren / ca. 16 Mrd. USD verwaltetes Vermögen

Chart

Quelle: Invesco, Stand: 31. Dezember 2024. Diversifikation garantiert keinen positiven Ertrag und schaltet auch nicht das Verlustrisiko aus. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Invesco-Vertreter vor Ort. In USD berichtende Plattform-Anlagen = USD. Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.

Damit zählt Invesco zu den führenden CLO-Managern in Europa und den USA. Unsere CLO-Portfoliomanager sind dieselben Investoren, die entscheiden, in welche Schuldtitel investiert wird. Wir verstehen nicht nur, auf welche Besonderheiten und Merkmale beim Investieren in CLOs zu achten ist – Invesco verfügt zudem über etablierte Beziehungen zu sämtlichen Emissionshäusern, um bei attraktiven Neuemissionen und Sekundärmarktgelegenheiten gute Zuteilungen zu erhalten.

Außerdem investiert Invesco seit 25 Jahren in CLO-Papiere.

CLO-Papiere

Investments seit 20+ Jahren / ca. 2 Mrd. USD verwaltetes Vermögen

Chart

Quelle: Invesco, Stand: 31. Dezember 2024. Diversifikation garantiert keinen positiven Ertrag und schaltet auch nicht das Verlustrisiko aus. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Invesco-Vertreter vor Ort. In USD berichtende Plattform-Anlagen = USD. Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.

Wir verwalten weltweit fast 2 Milliarden US-Dollar an CLO-Papieren für institutionelle Anleger, darunter auch separate institutionelle Mandate, die sich über die vergangenen 15 Jahre erstrecken. Im Jahr 2022 führten wir ein ähnliches US-basiertes ETF-Produkt mit CLO-Papieren in den USA ein.

Konzentrieren wir uns jetzt auf den Zugang CLO-Papieren mit Rating Im Oktober 2024 kündigte die Zentralbank von Irland neue Richtlinien an, die es uns ermöglichten, den Zugang der Anleger zu diesem spannenden Marktsegment zu verbessern. Inzwischen verfügen wir über zwei neue ETFs mit CLO-Papieren mit AAA-Rating, von denen einer sich auf europäische CLO-Papiere mit „AAA“-Rating konzentriert.

Beim anderen liegt der Fokus auf CLO-Papieren mit „AAA“-Rating aus den USA. Diese Produkte bieten ein Engagement in mit „AAA“ bewerteten CLOs. Beide Fonds weisen ein maximales Engagement von 20 % in CLO-Papieren mit AA-Rating aus, wir gehen jedoch davon aus, dass der Anteil der nicht mit AAA bewerteten Komponenten darunter liegen wird. Bei den beiden ETFs handelt es sich um Fokusfonds in einer einzelnen Währung, die sowohl thesaurierende als auch ausschüttende Anteilsklassen anbieten und im Vergleich zu anderen Anlagen mit AAA-Rating und kurzer Duration attraktive Renditen erzielen. Bei CLO-Papieren mit AAA- oder AA-Rating ist es bisher nicht zu Zahlungsausfällen oder Bonitätsverschlechterungen gekommen.

Werthaltigkeitsvergleich der Kapitalwerte

US 10 Years Euro 10 Years US CLO AAA 0.0% Euro CLO AAA 0.0% US CLO AA 0.0% Euro CLO AA 0.0% US CLO A 0.1% Euro CLOA 0.0% US ABS (IG) 4.6% Euro CLO BBB 0.5% US ABS (SG) 40.4% Euro CLO BB 2.7% US RMBS/HEL (IG) 48.3% Euro CLO B 1.5% US RMBSIHEL (SG) 82.8% Euro CLO Investment Gracie 0.1% US CMBS (IG) 12.5% US CMBS (SG) 57.5%

Quelle: USA – Citi Research, Moody's, Stand: 31.12.2022 (aktuellste verfügbare Daten) Euro – S&P Global Ratings Credit Research & Insights & S&P Global Market Intelligence CreditPro, Stand: 30.09.2024. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die geringe Duration macht die CLOs unempfindlich gegenüber Zinsänderungen.

Preisvolatilität von CLO-Papieren mit „AAA“-Rating ggü. Vergleichswerten

Die variable Verzinsung von CLO-Papieren hilft dabei, Anleger vor Zinsvolatilität und dem Durationsrisiko zu schützen und reduziert im Vergleich zu anderen Anlageklassen die Preisvolatilität.

Fixed Income in USD

Graphic

Fixed Income in EUR

Graphic

Quelle: Bloomberg, Barclays & JP Morgan Research, Stand USA: 31. Dezember 2024, Stand Euro: 30. Juni 2024. JP Morgan US/Euro CLOIE AAA Index. Bloomberg U.S. Aggregate Index, 1-3 Year Corporate Index, Aaa Corporate Index, CMBS Investment Grade: Aaa. Bloomberg Euro-Aggregate Index, Euro-Aggregate: Securitized -- Aaa Index, Euro-Aggregate: Corporate -- 1-3 Year Index, Euro-Aggregate: Corporate -- Aaa Index. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich.. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die Struktur von CLOs mag also komplexer sein, die Risikomerkmale sind jedoch einfacher, da es sich um ein reines Creditspread-Produkt handelt. Kommen wir schließlich zum Zugang: Ein ETF kann eine umfassende Partizipation an einer neuartigen Anlageklasse ermöglichen, bei der es einen aussagekräftigen Markt für Basiswerte gibt.

Der Anwendungsrahmen ist weltweit anerkannt und bietet konsequenten Anlegerschutz und Offenlegungen. Der Sekundärmarkt über den ETF-Handel bietet Anlegern zusätzliche Liquiditätsebenen, die besonders in Zeiten von Marktstress relevant sind. Bei der Abwägung, wo CLOs gegenüber breiteren festverzinslichen Anlageklassen und festverzinslichen Anlagen mit kurzer Duration in ein Portfolio passen, ist gut zu wissen, dass die Renditen von CLOs zu den höchsten im Investment-Grade-Bereich mit niedriger Duration gehören.

YTW & Durationsvergleich – Dezember 2024

Graphic

Quelle: Rendite dargestellt durch Yield to Worst (YTW): Rendite auf den schlechtesten Wert. US-CLO-Papiere mit AAA-Rating repräsentiert durch J.P. Morgan CLOIE AAA Index, US-Unternehmensanleihen mit AAA-Rating durch Bloomberg U.S. Aaa Corporate Index, US-ABS-Anleihen mit AAA-Rating durch Bloomberg US Agg. ABS AAA Index, Bloomberg US Aggregate Bond Index durch US Agg, 1- bis 3-jähr. US-Staatsanleihen durch U.S. Treasury: 1-3 Year Index und 1- bis 3-jähr. US-Unternehmensanleihen durch Bestandteil des US Agg Index. Europäische CLO-Papiere mit AAA-Rating repräsentiert durch J.P. Morgan Euro CLOIE Index. Europäische 1- bis 3-jähr. aggregierte Anleihen durch Euro-Aggregate: 1-3 Year Index. Europäische besicherte Anleihen mit AAA-Rating durch Bloomberg Euro-Aggregate: Securitized - AAA Index. Europäische aggregierte Anleihen durch Bloomberg Euro-Aggregate Index. Europäische Unternehmensanleihen mit IG-Rating durch Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate Index. Europäische Unternehmensanleihen mit AAA-Rating durch Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Aaa Index und europäische aggregierte Staatsanleihen durch Euro-Aggregate: Treasury Index. Alle auf Euro lautenden Indizes sind gegenüber dem Euro abgesichert. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Stand aller Daten: 31. Dezember 2024.

Dadurch wird das Zinsrisiko minimiert und CLOs können in Zeiten von Marktunsicherheit und in Marktzyklen potenziell eine Quelle stabiler und konsistenter Erträge sein.

Fassen wir zusammen: Der bewährte Anlageprozess von Invesco und das erfahrene Team können sämtliche Besonderheiten dieser Anlageklasse berücksichtigen und insgesamt darauf abzielen, ein hohes Maß an risikobereinigter Rendite zu erzielen. Weitere Informationen über das Investieren erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem lokalen Invesco-Partner.

