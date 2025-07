Unser Invesco Physical Gold ETC bietet eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Partizipation an der Entwicklung des Goldpreises in Europa. Mit einem Vermögen von über USD 18 Milliarden¹ handelt es sich darüber hinaus um das größte Goldprodukt Europas, mit dem Anleger an der Entwicklung des Goldpreises partizipieren können, ohne selbst physisches Gold kaufen und verwahren zu müssen. Für Anleger, die ihr Währungsrisiko minimieren möchten, bieten wir auch währungsgesicherte Produkte in GBP und EUR an.

Unser ETC strebt die Wertentwicklung des LBMA Gold Price PM an, abzüglich einer Festgebühr von 0,12% p.a. Die Investments sind durch physische Goldbarren besichert, die in Einzelverwahrung gehalten und im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London sicher verwahrt werden. Unser ETC wird an mehreren europäischen Börsen gehandelt und ist OGAW- sowie Scharia-konform. Erfahren Sie mehr in unserer Gold ETC Broschüre.