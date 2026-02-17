Ali Apaydin
Director Institutional Business

Ali Apaydin

Biographie

Ali Apaydin kam im Dezember 2018 von HSBC Asset Management, wo er als Senior Relationship Manager institutionelle Kunden beriet, zu Invesco. Vor seiner Tätigkeit bei HSBC beriet er als Senior Relationship Manager institutionelle Kunden bei ZKB Asset Management. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Asset Management.

Ali besitzt einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften der FHNW und einen CIWM.

Profil

Position    Director Institutional Business Switzerland 
Für Invesco tätig     8 Jahre
Erfahrung    17 Jahre
Tel.    +41 (0)44 287 90 53 
E-Mail    ali.apaydin@invesco.com