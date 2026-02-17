Ali Apaydin
Biographie
Ali Apaydin kam im Dezember 2018 von HSBC Asset Management, wo er als Senior Relationship Manager institutionelle Kunden beriet, zu Invesco. Vor seiner Tätigkeit bei HSBC beriet er als Senior Relationship Manager institutionelle Kunden bei ZKB Asset Management. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Asset Management.
Ali besitzt einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften der FHNW und einen CIWM.
Profil
|Position
|Director Institutional Business Switzerland
|Für Invesco tätig
|8 Jahre
|Erfahrung
|17 Jahre
|Tel.
|+41 (0)44 287 90 53
| ali.apaydin@invesco.com