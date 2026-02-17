Ali Apaydin
Ali Apaydin joined Invesco in December 2018 from HSBC Asset Management where he advised institutional clients as a Senior Relationship Manager. Prior to HSBC, he advised institutional clients at ZKB Asset Management as a Senior Relationship Manager. He has over 17 years of experience in Asset Management.
Ali holds a Bachelor in Economics from the FHNW and a CIWM.
Job title: Director Institutional Business Switzerland
In group: 8 Years
Experience: 17 Years
Direct Line: +41 (0)44 287 90 53
Email: ali.apaydin@invesco.com