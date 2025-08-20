Emily Roberts ist stellvertretende Fondsmanagerin im Global Equities Team mit Sitz in Henley, Großbritannien, und verwaltet zusammen mit Andrew Hall Portfolios für die Global Core Equity Strategie.

Sie begann ihre Karriere 2011 bei der Deutschen Bank, wo sie verschiedene Positionen im Aktienbereich inne hatte. Unter anderem war sie als Aktienanalystin im European Business Services Team tätig, bevor sie als Spezialistin für Aktienprodukte in den Vertrieb wechselte. Emily Roberts kam im Mai 2020 als Senior Analystin im Global Equities Team in Henley zu Invesco und übernahm ab Juli 2023 Aufgaben im Fondsmanagement.

Sie hat einen First Class-Abschluss in Experimenteller Psychologie von der Oxford University und ist CFA Charterholder.