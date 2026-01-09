Michael Craig ist Senior Portfolio Manager der Senior Secured Bank Loan Group von Invesco und Mitglied des Investment Committee for European Credits.

Vor seiner Tätigkeit bei Invesco war er Portfoliomanager und geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei der Morgan Stanley Senior Loan Group, wo er seit 2006 beschäftigt war. Er verfügt über 19 Jahre Erfahrung im Finanzbereich. Davor war er bei Citigroup für die European Leveraged Finance Global Portfolio Management-Gruppe tätig. Zudem arbeitete er für Ernst & Young als Steuerberater.

Craig hat einen Bachelor-Abschluss in Managementwissenschaften und einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften von der University of Waikato. Er ist Chartered Financial Analyst und Mitglied des CFA Institute.