Oliver Federer
Biographie
Oliver Federer kam im August 2010 von Clariden Leu, einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse, zu Invesco, wo er als Senior Relationship Manager und Vice President für institutionelle Kunden tätig war. Vor seiner Tätigkeit bei Clariden Leu war er als Aktienportfolio-Manager und Analyst bei Credit Suisse Asset Management tätig. Er verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung im Asset Management.
Oliver Federer hat einen BBA-Abschluss in Finanzwirtschaft von der Fachhochschule Zürich und ist eidgenössisch diplomierter Marketingfachmann.
Profil
|Position
|Head Institutional Business Switzerland
|Für Invesco tätig
|16 Jahre
|Erfahrung
|27 Jahre
|Tel.
|+41 (0)44 287 90 14
|oliver.federer@invesco.com