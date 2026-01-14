Scott Baskind ist President und Managing Director der 30 Milliarden US-Dollar schweren Senior-Loan-Sparte von Invesco und Chief Investment Officer der Gruppe. Er ist Leiter des Senior Loan Investment Committee und Senior Portfolio Manager für mehrere Fonds.

Baskind kam 1999 als Kreditanalyst zu Invesco Senior Secured Management, Inc. und übernahm zunehmend leitende Funktionen, bis er 2014 seine derzeitige Position antrat. Während seiner Tätigkeit bei Invesco war er als Portfoliomanager, Leiter des Bereichs Secondary Market Loan Trading und Co-CIO tätig. Seit 2012 ist er für das tägliche Management des Kreditgeschäfts verantwortlich.

Baskind begann seine Laufbahn als Finanzanalyst im Bureau of Fiscal Management, City of New York. Seine Karriere im Kreditwesen begann er Mitte der 1990er Jahre als Analyst für gewerbliche Kredite bei NatWest Markets und später als Mitarbeiter in der Leveraged Finance and Private Equity Group von Gleacher NatWest.

Baskind ist derzeit im Vorstand der Loan Syndizations and Trading Association tätig. Er erwarb einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre mit den Hauptfächern Finanzwesen und Managementinformationssysteme an der University at Albany, State University of New York.