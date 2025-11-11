Artikel

Der Aufstieg von Bitcoin und seine aktuelle Bedeutung

Head of EMEA ETF Equity Product Management
Bitcoin hat eine neue Ära des Investierens eingeläutet

Bitcoin entstand aus der Finanzkrise von 2008 und entwickelte sich zur weltweit ersten Kryptowährung – einer dezentralen Alternative zum traditionellen Bankwesen. Seitdem hat er das Wachstum eines riesigen Ökosystems digitaler Vermögenswerte ausgelöst, das unsere Vorstellung von Geld, Investitionen und der Zukunft des Finanzwesens nun grundlegend verändert.

Digitale Vermögenswerte sind heute zugänglicher denn je. In den USA hat die Einführung von Spot-Bitcoin zu einem Anstieg der Nachfrage sowohl von Kleinanlegern als auch von institutionellen Anlegern geführt, der nach dem Wahlsieg von Präsident Trump noch weiter zugenommen hat. Im Vereinigten Königreich hat die FCA im Oktober 2025 auch Kleinanlegern den Zugang zu börsengehandelten Krypto-Produkten ermöglicht. Laut FCA besitzen inzwischen 12 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich Kryptowährungen; in früheren Untersuchungen waren es noch 10 %. Diese Entwicklungen unterstreichen die wachsende Rolle von Bitcoin als weltweit größte Kryptowährung und als gängige Anlageoption.

In den letzten Jahren hat Bitcoin alle wichtigen Anlageklassen übertroffen

In einem weiteren Rekordjahr für den größten digitalen Vermögenswert erzielte Bitcoin im Jahr 2024 einen beeindruckenden Gewinn von 122,5 %. Dieser Erfolg ist auf die zunehmende Akzeptanz (über Spot-Bitcoin-ETFs) und die Erwartungen der Anleger hinsichtlich einer kryptofreundlichen Politik in den USA zurückzuführen. Die annualisierte 10-Jahres-Rendite von Bitcoin liegt damit bei 76,6 % und übertrifft jede andere wichtige Anlageklasse.

Die beeindruckende Entwicklung von Bitcoin hat sowohl Skeptiker als auch Optimisten auf den Plan gerufen. Bitcoin-Optimisten glauben, dass wir uns in der Anfangsphase eines mehrjährigen Akzeptanzzyklus befinden, in dem die Preise weiter steigen dürften. Skeptiker hingegen sehen bei digitalen Vermögenswerten Anzeichen für eine Blase und verweisen auf die starken Abschwünge der Jahre 2018 und 2022.

Überlegungen vor einer Anlage in Bitcoin

Mit 3,7 Bio. USD ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Kryptowährungen im Vergleich zu anderen Anlageklassen zwar noch relativ gering, es besteht jedoch Potenzial für Wachstum, wie die 16-jährige Geschichte der Kryptowährungen zeigt.

Auch wenn die zugrunde liegende Blockchain-Technologie von Bitcoin ein breiteres Anwendungspotenzial hat, lockt viele Anleger vor allem das Potenzial von Bitcoin für einen raschen Preisanstieg. Es gibt jedoch noch weitere Gründe, die für eine Aufnahme von Bitcoin in Ihr Portfolio sprechen, darunter die Vorteile der Portfoliodiversifizierung und die Möglichkeit der Absicherung gegen Inflation.

  • Portfoliodiversifizierung: Aufgrund seines eigenständigen Verhaltens und seiner Tendenz, sich anders als die wichtigsten Asset-Klassen zu entwickeln, kann Bitcoin zur Diversifikation von Portfolios beitragen.
  • Langfristiger Wertspeicher: Bitcoin unterliegt keiner Kontrolle durch Zentralbanken und hat daher die Eigenschaften von „digitalem Gold“. Er kann Portfolios diversifizieren und als potenzielle Absicherung gegen Inflation dienen.
  • Eine digitale Alternative: Bitcoin bietet Anlegern eine Alternative zu Banken und staatlich kontrollierten Währungen und kann weltweit gesendet und empfangen werden.
  • Berücksichtigung der Risiken: Der Preis von Bitcoin ist volatil, und Anleger können erhebliche Verluste erleiden. Der Kryptowährungsmarkt ist zudem weitgehend unreguliert, weshalb der Schutz bei Verlusten durch Betrug, Hacking oder Benutzerfehler begrenzt ist. Daher ist es wichtig, die Grundlagen des direkten Kaufs zu verstehen. Eine einfachere Lösung bieten Anlageprodukte wie ETPs, die einen effizienten und unkomplizierten Zugang ermöglichen.

Eine Anlage in Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten war noch nie so einfach wie heute

Investitionen in digitale Vermögenswerte sind heute einfacher denn je. Bitcoin-ETPs werden weltweit immer leichter zugänglich und Anleger können auch ein Engagement in Unternehmen des Krypto-Ökosystems eingehen, wie etwa Minern, Kryptokäufern und Börsen. Aus Anlegersicht unterliegen Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie einem raschen Wandel, der Anlegern neue Möglichkeiten durch direkten Besitz, Derivate und breitere Marktstrategien eröffnet. 

Miner

Unternehmen, die durch die Validierung von Transaktionen zum Betrieb von Blockchain-Netzwerken beitragen. Im Gegenzug verdienen sie digitale Vermögenswerte wie Bitcoin.

  

Infrastrukturanbieter

Unternehmen, die die Infrastruktur für Krypto bereitstellen, wie z. B. Börsen, auf denen Nutzer Krypto kaufen/verkaufen, oder Hersteller von Mining-Ausrüstung.

  

Kryptowährungskäufer

Unternehmen, die Bitcoin in ihren Bilanzen halten, oft zur Diversifikation ihrer Assets oder um ihre Unterstützung für Kryptowährungen zu zeigen.

  

Trusts und ETPs

Börsengehandelte Produkte, die mindestens 75 % ihrer Vermögenswerte in Kryptowährungen investieren

  

Blockchain-Ökosystem

Forschung und Entwicklung im Bereich Blockchain-Technologien für Zwecke, die nicht direkt mit Kryptowährungen in Verbindung stehen

  

Kryptowährungs-ETPs

  • Kryptowährungs-ETPs haben ein Volumen von über 200 Mrd. USD erreicht
  • Bitcoin-ETPs verzeichneten im vergangenen Jahr weltweit Zuflüsse in Höhe von 42,5 Mrd. USD
  • 12 Länder bieten Bitcoin-ETPs an, die jedoch meist nur erfahrenen Anlegern zur Verfügung stehen
  • Das Vereinigte Königreich hat Kleinanlegern kürzlich den Zugang zu Bitcoin-ETPs eröffnet 

  • Ticker

    Name

    Sept. 24-
    Sept. 25

    Sept. 23-
    Sept. 24

    Sept. 22-
    Sept. 23

    Sept. 21-
    Sept. 22

    Sept. 20-
    Sept. 21

    Dez. 24-
    Sept. 25

    Dez. 23-
    Dez. 24

    Dez. 21-
    Dez. 24

    BTC Index

    Bloomberg Galaxy Bitcoin Index

    17,60 %

    36,35 %

    21,62 %

    -15,47 %

    30,00 %

    22,38 %

    122,49 %

    103,61 %

    Quelle: Bloomberg, Invesco. Stand: 30. September 2025. Alle Renditen sind ungesicherte Gesamtrenditen in USD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. 

    Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Die Anlage in Kryptowährungen ist hochriskant. Sie sollten nur in dieses Produkt investieren, wenn Sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Any investment decision should be based on thorough review of the relevant documentation. It is strongly recommended that prospective investors seek advice from their professional advisers to determine whether such an investment is appropriate for their individual circumstances.

    Wesentliche Risiken: Anlagerisiko: Der Wert des Produkts hängt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlage ab. Die Anlage in Kryptowährungen ist hochriskant. Kryptowährungen haben keinen intrinsischen Wert und können wertlos werden.

    Volatilitätsranking Volatilitätsrisiko: Kryptowährungen unterliegen extremer Kursvolatilität, wie die großen täglichen Preisschwankungen des Bitcoin seit dessen Beginn belegen. Die Märkte für Kryptowährungen schließen nicht. Daher können jederzeit plötzliche Kursschwankungen auftreten.

    Risiko eines Hackerangriffs: Ein Hackerangriff auf das virtuelle Depot (Wallet) könnte zum Verlust des Großteils der zugrunde liegenden Krypto-Vermögenswerte führen, die eine oder mehrere Serie(n) von Zertifikaten besichern. Ein solcher Hackerangriff könnte dazu führen, dass die Zertifikate aller Zertifikatinhaber der betroffenen Serie(n) ihren Wert verlieren. Zertifikatinhaber der betroffenen Serie(n) würden Gefahr laufen, ihre gesamte Anlage zu verlieren. Liquiditätsrisiko:

    Liquiditätsrisiko: Das Produkt kann durch rückläufige Marktliquidität nachteilig beeinflusst werden, was eventuell die Fähigkeit beeinträchtigt, Kryptowährungen in Fiatwährungen umzutauschen.

    Änderungen des regulatorischen Umfelds für Kryptowährungsmärkte: Der Preis der Kryptowährung kann von Faktoren beeinflusst werden wie dem globalen oder regionalen politischen Umfeld und aufsichtsrechtlichen oder gerichtlichen Entscheidungen.

    Wichtige Informationen

    Quelle: Invesco/ Bloomberg. Stand der Daten: 31. Oktober 2025, sofern nicht anders angegeben.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

