Der Invesco Global Total Return Bond Fund

Dieser flexible Anleihenfonds unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf Sektoren, Regionen und Anlageklassen. Die Asset Allokation wird an Veränderungen des Marktumfelds angepasst.

Informationen zum Produkt

Die Chance für Anleger

Staatsanleihen und Unternehmensanleihen höherer Qualität bieten immer noch eine relativ attraktive Verzinsung, obwohl diese gesunken ist, seitdem die Zentralbanken mit ihren Zinssenkungen begonnen haben. Angesichts der anhaltend niedrigen Credit Spreads (Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen) halten wir das Umfeld für die Anlageklasse weiterhin für günstig, ohne dass Anleger ein zu hohes Kreditrisiko in Kauf nehmen müssten. Weitere Zinssenkungen dürften für Rückenwind sorgen. Der flexible Ansatz des Fonds ermöglicht es dem Manager, das Portfolio anzupassen, wenn sich neue Chancen bieten.

Flexibilität ist unsere Philosophie

Bei flexiblen Anleihenfonds kann die Asset Allokation üblicherweise leichter geändert werden als bei traditionellen Anleihenfonds.

Aktives Durationsmanagement

Wir unterliegen keinen Beschränkungen in Bezug auf die Duration. Dadurch können wir das Risiko reduzieren oder sich bietende Chancen nutzen.

Potenziell attraktive risikoadjustierte Rendite

Durch unsere flexiblen und opportunistischen Allokationen in Anleihensegmente schaffen wir eine gute Balance von Risiko und Rendite.

Warum dieser Fonds?

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Gesamtertrag an, vor allem durch eine flexible Allokation in Schuldtitel und liquide Mittel.

Wir unterliegen keinen Benchmarkbeschränkungen und können aktiv in Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aller Segmente weltweit investieren sowie liquide Mittel halten.

Die flexible Strategie des Fonds spiegelt die Philosophie unseres Investmentteams wider: Wir investieren nur, wenn wir der Meinung sind, dass das Renditepotenzial das eingegangene Risiko kompensiert. Wir wollen unabhängig vom Marktumfeld eine gute Wertentwicklung erzielen.

Wir meinen, dass wir durch unseren flexiblen Ansatz zur Durationssteuerung den Einfluss von Zinserhöhungen auf die Wertentwicklung und Volatilität von Portfolios senken können.

Wenn uns die Zinsen allerdings attraktiv erscheinen, wollen wir Renditechanchen ergreifen.

Die Fondsmanager können das Durationsrisiko mindern, indem sie bis zu 100% in Barmitteln und bargeldähnlichen Instrumenten halten. Zudem kann das Währungsengagement bis zu 20% betragen.

Unser bewährter Ansatz basiert auf Fundamentalanalysen und orientiert sich an der Bewertung. 

Unsere mehr als 40 Teammitglieder verfügen über umfangreiche Investmenterfahrung und verwalten seit über 25 Jahren erfolgreich Anleihenfonds.

Dieser Fonds wurde 2010 aufgelegt und hat sich bei unterschiedlichsten Marktbedingungen bewährt. Informationen zur Wertentwicklung des Fonds sowie das anteilsklassenspezifische Basisinformationsblatt finden Sie auf der Produktseite des Invesco Global Total Return Bond Fund.  

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Investitionen in Schuldtitel von geringer Bonität können zu deutlichen Schwankungen des Fondswertes führen. Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investieren, die einem erheblichen Kapitalverlustrisiko unterliegen. Der Fonds kann umfassend in bedingte Pflichtwandelanleihen (Coco-Bonds) investieren, was zu erheblichen Kapitalverlustrisken ausgehend von bestimmten Trigger-Events führen kann. Der Fonds kann dynamisch über Anlagen/Anlageklassen hinweg investieren. Dies kann zu gelegentlichen Änderungen des Risikoprofils, zu einer Underperformance und/oder zu höheren Transaktionskosten führen.
Mehr über den Fonds erfahren

Unser Team

Julien Eberhardt und Asad Bhatti sind für das Management des Fonds verantwortlich und werden von den anderen Mitgliedern des Invesco Fixed Income Teams unterstützt. Zusammen verfügen die beiden Fondsmanager über mehr als 40 Jahre Investmenterfahrung.

Mit diesem Fonds können wir bei verschiedenen Marktgegebenheiten eine Balance von Risiko und Ertrag erzielen.

FAQs - Häufig gestellte Fragen

Diversifikation – Anleihen spielen traditionell eine wichtige Rolle in der Diversifikation von Anlageportfolios und helfen, Portfolioverluste in Phasen negativer Aktienrenditen abzufedern.

Ertragsgenerierung – Anleihen bieten regelmäßige feste Einnahmen in Form von Kuponzahlungen.

Der Gesamtertrag („Total Return“) einer Investition umfasst Zinsen, Kapitalgewinne, Dividenden und Ausschüttungen, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums vereinnahmt werden. Anleger, die sich mehr für die Gesamtrendite interessieren, werden sich wahrscheinlich auf das Portfoliowachstum konzentrieren und nicht auf den ertragsgenerierenden Aspekt eines Wertpapiers, wie z. B. Dividenden, Zinsen oder Kupons. 

Die Duration misst die Sensitivität einer Anleihe für Zinsänderungen. Restlaufzeit und Kuponverzinsung sind zwei Faktoren, die Einfluss auf die Duration einer Anleihe haben. In der Regel gilt: Je höher die Duration einer Anleihe, desto mehr steigt ihr Kurs, wenn die Zinsen sinken, und umgekehrt.

Die Duration eines Anleihenportfolios wird als gewichteter Durchschnitt der Durationen der einzelnen Anleihen im Portfolio berechnet – daher können die Fondsmanager die Portfolioduration aktiv managen, um das Portfoliorisiko nach ihrem Ermessen zu reduzieren oder zu erhöhen.

  • Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 31.10.2024, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu.abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

    EMEA4039700/2024
