Invesco Transition Global Income Fund

Machen Sie sich auf den Weg in eine kohlenstoffarme Zukunft – mit einem Fonds, der auf einen Mix von Anleihen und globalen Aktien setzt.

Informationen zur Strategie

Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft

Der  Invesco Transition Global Income Fund strebt an, den mittel- bis langfristigen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen und so einen Beitrag zu den langfristigen Zielen des Pariser Klimaabkommens zu leisten. Um ihr nachhaltiges Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds unter anderem auf eine flexible Allokation in Anleihen und globale Aktien.

Abstimmung Ihres Portfolios mit Ihren Werten

Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und wählt die Unternehmen mit den besten Klimaprofilen aus den unterschiedlichsten Branchen aus.

Flexibles Mischportfolio

Die Portfoliomanager können in die ihrer Ansicht nach attraktivsten Anlagechancen an den Anleihe- und Aktienmärkten investieren

Uneingeschränkter globaler Ansatz

Der Fonds folgt keinem Index und investiert weltweit.

Warum dieser Fonds?

Auf dem Weg zu einer Netto-Null-Welt wird es Gewinner und Verlierer geben - während einige Unternehmen den Wandel erfolgreich begleiten und davon profitieren, werden andere den Anschluss verpassen. Unternehmen, die schlecht vorbereitet sind oder sich an die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht anpassen, könnten Ausfälle, Verluste oder Wertberichtigungen erleiden. Wir wählen Unternehmen mit einem starken Klimaprofil aus, die gut für die Zukunft positioniert sind. Wir sind der Ansicht, dass dies zu einem langfristig geringeren Anlagerisiko beiträgt.

Nicht alle nachhaltigen Unternehmen emittieren grüne Anleihen. Deshalb beschränken wir uns nicht nur auf grüne Anleihen. Wenn ein Unternehmen, das uns überzeugt, zum Beispiel grüne und konventionelle Anleihen emittiert, wählen wir den Titel mit dem unserer Ansicht nach größten Wertpotenzial aus.

Außerdem können wir Unternehmen in emissionsintensiven Branchen finanzieren, wenn wir der Ansicht sind, dass sie die Dekarbonisierung entschlossener vorantreiben als ihre Wettbewerber. Gute Beispiele hierfür sind Unternehmen aus der Energie- oder Autoindustrie. Wir sind davon überzeugt, dass dies der beste Ansatz ist, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen.

Neben der Umsetzung unseres Klimaziels streben wir regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch Investitionen an den globalen Anleihe- und Aktienmärkten an. Wir investieren 35 % bis 65 % in Anleihen aus dem gesamten Kreditspektrum und den Rest des Portfolios in globale Aktien. Einer der Vorteile einer Aktienkomponente besteht darin, dass sie potenziell sowohl Kapitalwachstum als auch Dividendeneinnahmen generieren kann.

Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIDs/KIIDs) und Factsheets finden Sie auf der Produktseite des Invesco Transition Global Income Fund .

  • Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds darf in bestimmte, in China notierte Wertpapiere investieren. Dies kann mit erheblichen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen verbunden sein, die die Liquidität und/oder die Anlageentwicklung des Fonds beeinträchtigen können. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investieren, die einem erheblichen Kapitalverlustrisiko unterliegen. Der Fonds kann in Zwangswandelanleihen investieren, was ein erhebliches Kapitalverlustrisiko durch bestimmte auslösende Ereignisse zur Folge haben kann. Das Fehlen gemeinsamer Standards kann zu unterschiedlichen Ansätzen bei der Festlegung und Erreichung von ESG-Zielen führen. Darüber hinaus kann die Einhaltung der ESG-Kriterien dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagemöglichkeiten verzichtet.
Mehr über die Strategie erfahren

Unser Team

Die Portfoliomanager Edward Craven, Alexandra Ivanova, Stephen Anness und Andrew Hall verfügen zusammen über eine Investmenterfahrung von mehr als 80 Jahren. Sie gehören den in Henley, Großbritannien, ansässigen Investmentteams an und arbeiten seit mehreren Jahren zusammen. Sie werden von ihren Kolleginnen und Kollegen in den Teams für Anleihen und globale Aktien unterstützt und können auf die Expertise und Analysen des globalen ESG-Teams von Invesco zurückgreifen.

Dieser Fonds verfolgt einen sehr aktiven Ansatz der Einzeltitelauswahl. Wir halten Ausschau nach Unternehmen, die in der Lage sind, positive Veränderungen zu bewirken.

FAQs - Häufig gestellte Fragen

Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen Staaten, Unternehmen und Verbraucher ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Die Umstellung von einer kohlenstoffintensiven auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft wird enorme Investitionen in innovative Technologien und grüne Infrastruktur erfordern, die nur vom öffentlichen und privaten Sektor gemeinsam gestemmt werden können. Jede Verzögerung des Übergangs zur Netto-Null-Wirtschaft könnte die Klimakrise verschärfen und Portfolios und Vermögenswerte größeren Risiken aussetzen. Anlageportfolios und die Vermögensaufteilung werden die Realität des Übergangs zur Netto-Null zunehmend widerspiegeln.

Grüne Anleihen sind Schuldinstrumente, die darauf ausgelegt sind, Klima- und Umweltprojekte zu finanzieren. Beispielsweise können sie Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, nachhaltige Landwirtschaft, sauberer Transport oder nachhaltige Wasserwirtschaft unterstützen.

Grüne Anleihen können einen Beitrag zu ESG-Zielen leisten. Allerdings ist zu bedenken, dass einige   nachhaltige Unternehmen  keine  grünen Anleihen ausgeben. Deshalb wollen wir uns im Management unseres Fonds nicht nur auf grüne Anleihen beschränken. Stattdessen bilden wir uns unser eigenes Urteil zur finanziellen Aufstellung und Umweltausrichtung von Unternehmen. Wenn ein Unternehmen, das uns überzeugt, zum Beispiel grüne und konventionelle Anleihen emittiert, können wir den Titel mit dem unserer Ansicht nach größten Wertpotenzial auswählen.

Ein Vorteil der Anleihenallokation eines Mischportfolios ist, dass sie potenziell beständige regelmäßige Erträge generieren und die Volatilität der Aktienmärkte ausgleichen kann. Dagegen kann die Aktienkomponente potenziell höheres Kapitalwachstum erzielen.

SFDR steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor). Diese europäische Verordnung ist seit 2021 in Kraft. Sie soll die Transparenz über nachhaltige Anlageprodukte erhöhen und das Greenwashing-Risiko reduzieren. Fonds werden in Abhängigkeit von ihrem ESG-Ansatz nach Artikel 6, Artikel 8 oder Artikel 9 klassifiziert.

Artikel 9 gilt als „grünste“ Einstufung. Um als Artikel 9-Fonds eingestuft zu werden, muss ein Fonds ein Nachhaltigkeitsziel haben, zum Beispiel die Reduktion der CO2-Emissionen.

  • *Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter http://www.invescomanagementcompany.lu. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt.

  • Stand der Daten: 31.8.2024, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vermarktungsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

