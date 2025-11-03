Aktien

Thematisches Investieren

Mit unseren thematischen ETFs und aktiv gemanagten Fonds können Sie an Zukunftstrends wie künstliche Intelligenz, Metaverse und saubere Energie partizipieren.

Entdecken Sie unsere Produkte
Frau benutzt Smartphone in der Nacht

Fokussiertes Engagement

Gezielte Ausrichtung auf wachstumsstarke Themen wie Cybersicherheit, Verteidigung und künstliche Intelligenz (KI).

Diversifikation

Ein Engagement in führenden innovativen Unternehmen unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit.

Kostengünstige ETFs

Effiziente, flexible und kostengünstige thematische Anlagen mit den ETFs von Invesco.

Erhalten Sie Zugang zu zukunftsweisenden Themen mit unseren ETFs

Entdecken Sie die transformativen Chancen in den Bereichen saubere Energie und technologisch Innovation - unsere thematischen ETFs sind speziell darauf ausgelegt, Ihnen eine Partizipation an den Trends und wachstumsstarken Marktsegmenten zu ermöglichen, die unsere Zukunft prägen werden.

  • Bitte beachten Sie die untenstehenden Wesentlichen Risiken. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

  • Bitte beachten Sie die untenstehenden Wesentlichen Risiken. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.
Eine Person, die ein Virtual-Reality-Headset und Controller benutzt, interagiert mit holografischen digitalen Displays in einer Werkstatt

Insight
Erkunden Sie das Metaverse

Neue Technologien haben die ‚vierte‘ industrielle Revolution angestoßen und sind ein Motor des Wirtschaftswachstums. Entdecken Sie das Metaverse und die künstliche Intelligenz. Erfahren Sie, welche Rolle die beiden in der nächsten Phase dieses Wandels spielen werden. 

Jetzt erkunden

Transkript

Häufig gestellte Fragen zu thematischem Investieren

Ein Themenfonds investiert in Unternehmen, die von einem langfristigen Trend oder Wandel profitieren. Dieser Ansatz senkt das mit Anlagen in einzelne Unternehmen verbundene Konzentrationsrisiko und ermöglicht ein zielgerichteteres Engagement in einem Thema als Anlagen in traditionellen Sektoren. Wo ein Unternehmen seinen Sitz hat oder welchem Sektor es zugeordnet ist, ist weitgehend irrelevant. Ein Thema kann praktisch jeden vorstellbaren Trend abbilden. Die erfolgreichsten Anlagethemen zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie klar definierbar, investierbar, erlösgenerierend und langfristig sind.

Ein diversifiziertes Portfolio enthält in der Regel sowohl Kernpositionen als auch nicht zum Kernportfolio gehörende Positionen, wobei Themenfonds letztgenannten zuzuordnen sind. Weil Themenfonds stärker konzentriert und zielgerichteter sind als breite Indexfonds, sind sie in der Regel auch volatiler, vor allem über kürzere Zeithorizonte. Wenn sie längerfristig gehalten werden, können sie jedoch thematische Trends erfassen. Sie werden häufig als differenziertere, weniger korrelierte Renditequellen betrachtet. Einige Anleger nutzen sie als strategische Positionen zur Ergänzung der Kernpositionen ihres Portfolios, bei einem taktischeren Einsatz traditioneller Sektoren zur Anpassung an kurzfristige Veränderungen des Marktumfelds.

Sobald ein Thema definiert ist, wird geprüft, wie es am effektivsten abgebildet werden kann. Weil viele Themen relativ neu sind und sich schnell weiterentwickeln, braucht es jemanden mit der relevanten Expertise, um Chancen zu identifizieren und Potenziale zu bewerten. Diese Expertise kann in einem der eigenen Investmentteams von Invesco vorhanden sein oder im Rahmen einer Partnerschaft mit einem spezialisierten Indexanbieter zur Verfügung gestellt werden.

