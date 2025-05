Perspectives pour les actions japonaises en 2022

L'année 2021 a été plutôt riche en événements au Japon. L'année du bœuf a bien démarré pour la bourse japonaise, avec son plus haut niveau jamais atteint depuis 30 ans. Malheureusement, la réouverture tardive de l'économie et les préoccupations concernant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ont pesé sur la Bourse durant l'été.

Cet automne, un nouveau premier ministre, Fumio Kishida, est arrivé à la tête du pays de manière inopinée. Contre toute attente, il a réussi à obtenir une majorité confortable pour le Parti libéral démocrate aux élections législatives, assurant ainsi la stabilité politique du Japon. Le marché des actions japonais a réagi favorablement à ces événements.

Alors que les inquiétudes pesant sur la macroéconomie et la politique se dissipent, nous pensons que les actions japonaises vont opérer un rattrapage par rapport à leurs homologues mondiales en 2022. Mais il y a d'autres raisons d'être optimiste quant à la situation actuelle du Japon.

En effet, le taux de vaccination contre le Covid-19 s'est considérablement amélioré, et les nouveaux cas sont en baisse. Cela a conduit à une réouverture progressive de l'économie, qui devrait débrider la consommation nationale. Le premier ministre Kishida s'est donné pour priorité la relance de l'économie, et le plan de soutien de cette année, d'un montant de plusieurs dizaines de milliers de milliards de yens, devrait stimuler l'économie nationale. S'il réussit, il pourrait remporter une nouvelle victoire l'été prochain aux élections pour la Chambre haute.

Par ailleurs, le Japon devrait bénéficier d'une reprise mondiale des dépenses d'investissement post-pandémie, étant donnée son exposition relativement forte au secteur des biens d'équipement. Nous maintenons notre point de vue constructif sur l'investissement de capitaux dans une perspective moyen-long terme. D'autre part, la pandémie a accéléré la numérisation et l'automatisation. À notre avis, cela devrait se traduire par une croissance soutenue des bénéfices, en particulier chez les grands noms de l'automatisation au Japon.

Par ailleurs, l'intensification de la rivalité entre les États-Unis et la Chine devrait également jouer, cette dernière plaidant depuis des années pour une reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement mondiale. De fait, les récentes interruptions dues à la pandémie obligent les fabricants à repenser leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui devrait s'inscrire dans une tendance de fond.

Qui plus est, les questions environnementales, comme le changement climatique, restent à l'ordre du jour. En effet, les investissements verts et les innovations environnementales sont des domaines clés dans lesquels les gouvernements et les entreprises privées sont susceptibles d'intervenir à l'avenir.

La refonte de la gouvernance d'entreprise est une autre tendance séculaire au Japon. La Bourse de Tokyo (ou Tokyo Stock Exchange - TSE) prévoit de réorganiser ses segments de marché en avril 2022. Elle définira des normes de gouvernance plus strictes pour les entreprises qui souhaitent être cotées sur le « marché principal », lequel remplacera la « Première section », dans le but de séduire plus d'investisseurs attirés par les sociétés dotées d'une gouvernance saine et de liquidités suffisantes.

Les dirigeants japonais ont tout intérêt, pour la réputation de leur société, à figurer dans la Première section du TSE ; il y a donc fort à parier qu'ils feront tout pour respecter les exigences du Marché principal. Pour qu'une société soit cotée au Marché principal, son conseil d'administration doit compter au moins un tiers d'administrateurs indépendants. En 2015, seulement 12 % des sociétés correspondaient à ce critère. Cette année en revanche, à l'assemblée générale annuelle, plus de 70 % des sociétés de la Première section de TSE étaient en mesure de cocher cette case.

Des changements sont également apportés aux participations stratégiques, lorsque des sociétés détiennent des parts minoritaires dans d'autres sociétés au titre de leurs relations d'affaires. Le marché principal fixe comme seuil minimum un pourcentage de flottant de 35 %, les holdings stratégiques étant exclues du calcul. La hausse des plus-values extraordinaires sur les ventes de titres illustre l'évolution des participations stratégiques (Fig. 1).