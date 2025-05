Indice Nasdaq-100 : Où se trouvent les entreprises les plus innovantes ?

Terre des géants technologiques et autres

Le Nasdaq-100 est un indice qui représente les 100 plus grandes entreprises non financières en termes de capitalisation boursière, cotées sur le Nasdaq. Ce groupe inclut bon nombre des plus grandes entreprises technologiques au monde : Apple, Microsoft, Alphabet (la société mère de Google), Intel, Facebook, Zoom et Tesla. Il n’est pas surprenant de constater que certaines des entreprises technologiques les plus puissantes au monde choisissent de coter leurs actions sur le Nasdaq, la première bourse 100% électronique de l’histoire.

Mais le Nasdaq n’abrite pas uniquement les plus grandes entreprises technologiques du monde. Environ un tiers de l’indice est représenté par des entreprises opérant hors des secteurs des technologies de l’information ou des services de communication. On peut notamment citer des entreprises du secteur de la santé comme Moderna, dont la technologie d’ARN messager (ARNm) est au cœur du vaccin contre la COVID-19, qui a permis de sauver tant de vies. On peut également citer des entreprises comme Netflix et Electronic Arts, Starbucks, Costco, Dollar Tree, PepsiCo, lululemon athletica, Walgreens Boots Alliance et Align Technology (qui fabrique les gouttières d'orthodontie transparentes et amovibles thermoplastiques Invisalign).