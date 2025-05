Nasdaq-100: Comment l’innovation fournit l’énergie pour votre tasse de café

L’innovation comme moteur de la collaboration



PepsiCo est le plus gros producteur de produits alimentaires et de boissons d’Amérique du nord et l’une des 10 plus grosses entreprises du Nasdaq-100. PepsiCo et Starbucks ont noué un partenariat combinant l’expertise et les capacités d’approvisionnement en café de Starbucks et l’expertise de Pepsico dans la production et la commercialisation de boissons pour les commerçants du monde entier.

Au cœur de l’expertise de PepsiCo en matière de fabrication, de commercialisation, d’opérations, de distribution et de service se trouve des technologies d’IA, d’analyse des données et de cloud computing. PepsiCo utilise l’innovation pour analyser les données, et pour investir dans de jeunes entreprises révolutionnaires et dans l’impression 3D afin d’être plus efficace et rentable. Ces efforts s’étendent à sa relation avec Starbucks.

Un partenariat d’innovateurs

Par le biais d'une coentreprise avec Starbucks, PepsiCo produit, commercialise, vend des boissons Starbucks prêtes-à-boire, et assure la gestion de la chaîne d’approvisionnement qui y est associée. Starbucks et PepsiCo conduisent ces opérations par le biais d'une entreprise distincte, la North American Coffee Partnership (NACP), qui utilise les ressources des entreprises en matière d’innovation.

La NACP a créé de nouvelles boissons prêtes-à-boire, et notamment une boisson énergétique à base de jus de fruit qui extrait la caféine des grains de café, des boissons d'origine végétale comme le Frappucino au lait d’avoine, et de nouvelles boissons en briques avec bouchon bec verseur.8